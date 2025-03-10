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电子邮件模板生成器软件为用户提供了多种模板来创建专业的商务电子邮件。这些工具通常包括为特定行业或主题设计量身定制的预先设计的模板。此外，用户可以使用用户友好的拖放式 HTML 编辑器灵活地构建自己的可重复使用的电子邮件模板。无论是从头开始还是使用预制选项，用户都可以轻松自定义这些模板以符合其业务需求。某些解决方案还可能包含分析功能，允许用户跟踪和评估其电子邮件活动的绩效。
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ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一个数据驱动的营销自动化平台，提供客户360度视图，帮助企业整合数据，优化营销活动，提高客户保留率。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.App是一个电子邮件和多渠道营销平台，提供邮件、短信及社交媒体沟通工具，支持自动化和个性化内容创建。
FeedOtter
feedotter.com
进食器是一款自动化工具，帮助B2B公司通过现有的营销自动化软件自动发送博客和新闻内容，从而提高网站流量。
Dragit
dragit.io
我们正在开发一个专业的拖放电子邮件生成器。借助我们的 Dragit 电子邮件编辑器，任何企业都可以轻松创建美观且专业的电子邮件模板。您可以使用 Pro Editor，它可以直接用作服务，也可以使用可嵌入任何 SaaS 应用程序的插件版本。
Shape Software
setshape.com
Shape是专用的销售和营销自动化软件，该软件具有可为任何业务配置的预先构建功能。易于使用的接口赋予您的团队能力，并在一个AI平台中巩固业务的所有方面。 Shape Software为您的团队提供了一个协作的空间，以使他们在所做的所有事情中保持一致和高效，无论是简化您的销售管道，吸引更多的潜在客户与营销序列和数字广告，培养客户关系，无缝沟通或跟踪项目。立即开始增长您的收入。
Critical Impact
criticalimpact.com
通过应用 Critical Impact 的创新电子邮件营销技术，营销人员可以轻松发送动态新闻通讯、有针对性的营销信息、调查和短信 (SMS)，从而产生巨大影响并获得更大成果。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款帮助小企业与客户建立和维护关系的沟通工具，支持个性化电子邮件、短信发送及与其他系统集成。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成到现有工作流程中来帮助营销人员扩大影响力。这些工具旨在提高生产力并快速准确地实现活动目标。 该系统用途广泛，旨在为各种规模的企业有效工作。
Moosend
moosend.com
Moosend是一款电子邮件营销自动化软件，提供创建和管理电子邮件活动的功能，支持高级分割、自动化工具和数据分析。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超过50款免费电子邮件和着陆页模板，帮助营销人员轻松创建和定制电子邮件，无需编码。
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise是一个无代码的营销活动创建平台，允许团队快速制作电子邮件和着陆页，确保品牌一致性和高效协作。
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon 是一个与 ESP 无关的电子邮件构建器平台，旨在帮助敏捷的营销团队组织起来、优化其电子邮件制作流程，并专注于电子邮件营销的大局。 Chamaileon 的电子邮件模板编辑器使电子邮件专业人士及其团队能够大规模创建令人惊叹的品牌电子邮件体验，而无需接触任何代码。其电子邮件生成器可确保大多数电子邮件客户端中的电子邮件 HTML 兼容性。 Chamaileon 提供简化的电子邮件制作流程，专注于您的自定义工作流程和安排：访问级别控制、基于文件夹的资产组织和权限都是内置的。 Chamaileon 由 EDMdesigner.com 团队为您带来，其首款产品 EDMdesigner 自 2013 年以来一直是改变行业的拖放式电子邮件编辑器。Chamaileon 是电子邮件生成器系列的下一代产品，旨在解放电子邮件行业从耗时的电子邮件编码。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是专为精明的营销人员和广告商打造的单一复杂的销售和营销平台。我们的平台通过预测分析和大数据管理技术提供实时全渠道营销和活动优化。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一项创新的电子邮件模板服务，可让您和您的公司充分利用 Amazon SES - 无需编码或使用终端。我们的用户友好平台及其拖放编辑器使您能够创建和管理通过 AWS SES 发送的自动电子邮件的模板。这使得为适合您的品牌的交易电子邮件设计美观、响应灵敏且个性化的模板变得轻而易举。无缝协作是关键。这就是为什么 Semplates 允许您邀请来自产品、设计和开发的团队成员一起处理模板，从而简化您的工作流程。为了方便地管理各种客户、环境或项目的电子邮件自动化，一个 Semplates 账户可以与多个 AWS 账户或区域连接。为了获得更大的灵活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 账户之间移动模板。虽然 Semplates 仅提供方便简单的电子邮件自动化接口，但数据本身仅托管在 AWS 上，Semplates 无法访问。这使得服务器位置和客户数据的控制权始终掌握在您手中。因此，Semlates 不仅是一种方便且提高效率的电子邮件自动化工具，也是处理敏感客户数据的公司的安全选择。
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一个带有内置设计编辑器的电子邮件设计平台。开始使用 100 多个预制电子邮件模板。
Miova
miova.io
彻底改变您的企业沟通方式的内部电子邮件平台。帮助您加强内部沟通、提高生产力并轻松实现您的目标。
Maool
maool.com
Maool 电子邮件编辑器是一款简单的电子邮件编辑器，具有重要的高级功能。它具有创建具有视觉吸引力的电子邮件所需的所有功能。只需单击一下即可将电子邮件导出到您首选的 ESP，让您的营销活动更上一层楼。无需编码即可在短时间内创建电子邮件。使用 Maool 电子邮件编辑器创建电子邮件非常有趣。如果您是从头开始，设计电子邮件是一项艰巨的任务。即使您使用电子邮件设计工具，它也会消耗您大量的时间和精力。 Maool 电子邮件编辑器包含的功能将使您轻松设计电子邮件。我们将强大的拖放式电子邮件编辑器与预先设计的电子邮件模板和模块相结合，让您能够为您的品牌创建完美的电子邮件。它包括用于更改文本、图像、背景图像、颜色、背景颜色等样式的所有自定义选项。 Maool 电子邮件编辑器包括针对特定行业量身定制的电子邮件捆绑包。电子邮件捆绑包包含创建电子邮件所需的所有模板和模块。预先设计的模板和模块使电子邮件设计变得更容易、更省时。您只需选择最适合您需求的电子邮件捆绑包即可。按照您想要的方式创建您的电子邮件。通过更改颜色和字体以匹配您的品牌风格，使其成为您自己的。将其导出到您的 ESP，就完成了。我们还提供单击电子邮件导出功能，使您可以将模板导出到您首选的电子邮件服务提供商。如果您的 ESP 未集成，您可以使用 HTML 导出。别担心，我们目前有一些 ESP，将来还会添加更多。主要功能： - 特定于行业的模板捆绑包 我们分析了每个行业的需求，以确定哪些电子邮件最常用以及该特定行业的所有要求是什么。我们研究了特定行业的用例场景，并为该类别设计了一个一体化电子邮件捆绑包，以满足该行业的所有需求。我们创建的行业特定电子邮件包包括该行业常用和所需的模板集合。我们目前有一些电子邮件捆绑包，随着时间的推移，我们将继续添加更多电子邮件捆绑包。请在评论中留下您的电子邮件捆绑建议。 - 单击导出到 ESP（电子邮件服务提供商）我们创建了单击导出功能，允许您将模板导出到 esp。我们目前支持单击导出到 Mailchimp、Klaviyo、Campaign Monitor、Sendinblue、Active Campaign、Hubspot、Sendgrid、Mailgun、Aweber、Mailjet、Sparkpost 以及将来推出的更多内容。如果您还有其他 ESP，请不要担心。我们有 HTML 导出功能，您可以在 ESP 上使用导出 HTML。 - 无需编码您不需要任何编码知识即可使用我们的编辑器创建电子邮件。我们将编辑器设计得简单易用。您可以使用我们的编辑器为您的品牌创建电子邮件。 - 永久免费计划 我们有一个永久免费计划，允许您终生免费使用 Maool 电子邮件编辑器。
Fonor
fonor.ai
组织可以有效利用 GPT 支持的文本生成工具的强大功能，但需要考虑几个关键因素。首先，重要的是要认识到 GPT 是一种工具，并且像任何工具一样，必须正确使用它才能产生所需的结果。这意味着为工具提供正确的输入，以便它可以生成符合组织目标和政策的准确且相关的内容。为了实现这一目标，组织可以使用 CRM 集成等工具，这些工具提供真实的客户数据，帮助生成满足个人客户需求的个性化通信。此外，像 Fonor 这样的协作环境可用于生成和校对内容，使团队成员能够共同工作，以确保输出准确并与组织目标保持一致。需要注意的是，虽然 GPT 是一个强大的工具，但它并不是绝对可靠的。因此，谨慎行事并校对该工具生成的任何内容至关重要，即使它包含真实的客户数据。这对于保险等行业尤其重要，因为在这些行业中，准确性以及对政策和法规的遵守至关重要。通过采取这些步骤，组织可以有效地驯服 GPT 野兽并利用它来发挥自己的优势。 GPT 支持的文本生成工具可以帮助组织创建个性化通信，满足个人客户需求，同时与组织目标和政策保持一致。最终，关键是使用 GPT 作为支持人类决策的工具，而不是依赖它作为唯一的信息来源。
Publicate
publicate.it
Publicate 是一款 SaaS 应用程序，可帮助内容营销人员利用精选内容来推动新的销售线索和真正的营销成果。在几分钟内创建精选的内容资产，例如电子邮件通讯、综述博客文章、资源中心和品牌社交分享 - 然后向任何内容添加潜在客户捕获表单。很简单：策划内容，产生潜在客户。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款无代码电子邮件和着陆页设计工具，提供易用的拖放编辑器和丰富的模板库，适合快速创建美观的邮件。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
TOPOL.io
topol.io
借助我们的拖放编辑器，为每台设备创建精美的电子邮件。易于构建。快速完成。不再需要 HTML 编码器和图形。节省电子邮件制作时间。您不必是图形设计师、HTML 编码员或电子邮件渲染专家。拖放 - 快速、简单、直观且有趣。您将开始喜欢创建电子邮件！或者您可以只使用我们的模板。美丽且反应灵敏。不再有在不同客户端（甚至 Outlook）上渲染的麻烦。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonKey是一种强大的内部通信软件，使您可以通过电子邮件客户端（Outlook和gmail）或SMS发送及时的更新给员工。 ContactMonKey正在现代化世界顶级组织的联系，交流和与员工互动的方式。在一个快速变化的工作世界中，我们的工具使公司更容易通过一个平台吸引远程，混合和无桌子的工人。我们帮助内部沟通团队创建，发送和跟踪员工新闻通讯，SMS更新和危机通信，以提高员工参与度和生产力。借助ContactMonKey，您可以通过短信发送精美的HTML电子邮件新闻通讯或危机通信，收集员工反馈，并测量员工电子邮件分析（开放率，点击率，读取费率，ENPS），以了解真正吸引员工的内容。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是一个内部通讯平台，利用智能简洁公式帮助组织优化沟通，提升员工参与度和生产力。
Tabular
tabular.email
Tabular是一个无代码的HTML电子邮件构建器，通过拖放编辑器帮助用户设计和定制专业的电子邮件模板。
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的时间内发送更好的电子邮件。 SmartrMail 是发送电子邮件的最简单方式，可以让您的客户满意并获得更多销售额。我们与 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 集成。我们是电子商务领域最受推荐的电子邮件营销应用程序之一。我们在 Shopify 和其他评论平台上拥有超过 130 条五星级评论。
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通过整合核心营销和销售工具，Ungapped 旨在让企业的日常运营不再混乱、更加全面，以便成长中的企业能够创造卓越的客户体验来发展您的业务。一个面向成长型企业的完整平台，提供电子邮件营销、调查、邀请、注册表单和短信工具。除了我们的平台之外，我们还提供咨询服务来帮助您创造卓越的客户体验。
EasySendy Pro
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EasySendy Pro是一个混合型电子邮件营销平台，支持邮件自动化、列表管理和多渠道集成，帮助营销团队优化邮件投放和客户参与。
Customerly
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客户是一个客户服务和营销自动化平台，提供实时聊天、CRM和分析工具，以增强客户关系和沟通效率。
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mailjet.com
Mailjet是一款电子邮件服务平台，帮助企业创建、发送和跟踪市场营销和交易邮件，支持多语言和实时协作。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail是一款电子邮件营销系统，帮助企业轻松创建、发送和跟踪在线营销活动，提供用户友好的设计工具和分析功能。
Flodesk
flodesk.com
Flodesk是一个电子邮件营销平台，帮助用户设计、发送个性化和自动化的电子邮件活动，支持多种设备和列表细分。
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myemma.com
Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
Drip
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Drip是一款自动化营销平台，帮助电子商务品牌吸引回头客，提供个性化电子邮件活动和客户管理工具。
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Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
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Maropost是一个综合数字营销平台，帮助企业通过电子邮件、短信和社交媒体与客户高效互动，提供个性化体验和分析工具。
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持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
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CleverReach是一款电子邮件营销软件，帮助企业有效管理邮件活动，支持GDPR合规，确保高可达率与个性化内容。
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Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
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Benchmark是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建和管理个性化邮件活动，优化客户关系。
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Beefree是一个电子邮件和着陆页创建工具，允许用户在无代码的情况下轻松设计响应式内容，支持团队协作和模板使用。
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AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
ActiveCampaign
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ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
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