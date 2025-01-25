电子邮件模板生成器软件 - 最热门应用 - 所罗门群岛

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件模板生成器软件为用户提供了多种模板来创建专业的商务电子邮件。这些工具通常包括为特定行业或主题设计量身定制的预先设计的模板。此外，用户可以使用用户友好的拖放式 HTML 编辑器灵活地构建自己的可重复使用的电子邮件模板。无论是从头开始还是使用预制选项，用户都可以轻松自定义这些模板以符合其业务需求。某些解决方案还可能包含分析功能，允许用户跟踪和评估其电子邮件活动的绩效。
提交新应用
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短信、Viber、移动、推送通知、网站、Facebook、Google、明信片）设计引人入胜的活动。
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一个电子邮件和全渠道营销平台。使用电子邮件、短信、Facebook 与客户进行有效沟通。通过我们，您可以简单、自动地完成此操作，但需要单独照顾。使用我们的拖放编辑器创建美观、响应灵敏的模板，或从 100 个预制模板中选择一个。领先一步，利用个性化的动态内容在客户的收件箱中脱颖而出。使用我们的高级细分选项来定制内容并对您的客户行为做出反应。此外，使用注册表单和 Facebook 引导广告来扩大您的数据库。通过综合报告进行改进。我们提供 OR、CTR、跳出率、退订率或垃圾邮件投诉的数据。此外，还可以查看转化率、收入、每个联系人的活动、点击地图、在桌面和移动设备上打开、邮件客户端以及许多其他有用的洞察统计数据。利用我们简单的自动化构建器，让自动化为您服务。使用最流行的自动化模板 - 欢迎系列、首次购买折扣、生日自动化、废弃购物车、购买奖励、电子书下载等。使用集成直接从您的商店获取数据 - 我们提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。通过我们为期一个月的免费试用来亲自体验 Ecomail！只需几个步骤，我们就可以轻松发送新闻通讯并与您的客户进行沟通。我们的支持对所有用户都是免费的。我们随时为您提供服务：[email protected] 我们的付费计划从每月 5 欧元起。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。
Dragit
dragit.io
我们正在开发一个专业的拖放电子邮件生成器。借助我们的 Dragit 电子邮件编辑器，任何企业都可以轻松创建美观且专业的电子邮件模板。您可以使用 Pro Editor，它可以直接用作服务，也可以使用可嵌入任何 SaaS 应用程序的插件版本。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Critical Impact
criticalimpact.com
通过应用 Critical Impact 的创新电子邮件营销技术，营销人员可以轻松发送动态新闻通讯、有针对性的营销信息、调查和短信 (SMS)，从而产生巨大影响并获得更大成果。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 创建者 Jesse Lipson 于 2017 年创立，帮助小型企业专注于他们最擅长的事情：建立关系。 Levitate 是一种保持联系的营销工具，旨在帮助小型企业与客户建立并维持真实的关系。 Levitate 的平台允许用户大规模发送个人电子邮件、通过文本与客户保持联系、发送调查、安排会议、记住有关联系人的关键事实，并通过个性化方法实现业务目标 - 所有这些都由您的专门营销教练负责。边。
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，查找任务和联系人，并为您回复。 • 智能稍后发送：智能调度功能可帮助您优化电子邮件发送时间。 • 收件人优化安排：建议您发送电子邮件的最佳时间，以最大限度地提高电子邮件被打开的机会。 • 电子邮件跟踪：了解您的电子邮件或链接被打开的时间、地点和频率。对于使用 iCloud 或 IMAP 电子邮件地址的用户，当您向多个收件人发送消息时，可以准确查看谁打开了您的电子邮件。还可以从您的手机发送跟踪的电子邮件。 • 暂停：暂时暂停不太重要的电子邮件，它们将在您选择的时间重新出现。 • 联系人：深入了解您的联系人，以保持最佳的客户沟通。 • 签名：美观且专业的电子邮件签名，具有广泛的创意控制。 • 模板：制作消息模板以提高生产力和效率。 •
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成到现有工作流程中来帮助营销人员扩大影响力。这些工具旨在提高生产力并快速准确地实现活动目标。 该系统用途广泛，旨在为各种规模的企业有效工作。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
Knak Enterprise
knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登录页面，无需编码。
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon 是一个与 ESP 无关的电子邮件构建器平台，旨在帮助敏捷的营销团队组织起来、优化其电子邮件制作流程，并专注于电子邮件营销的大局。 Chamaileon 的电子邮件模板编辑器使电子邮件专业人士及其团队能够大规模创建令人惊叹的品牌电子邮件体验，而无需接触任何代码。其电子邮件生成器可确保大多数电子邮件客户端中的电子邮件 HTML 兼容性。 Chamaileon 提供简化的电子邮件制作流程，专注于您的自定义工作流程和安排：访问级别控制、基于文件夹的资产组织和权限都是内置的。 Chamaileon 由 EDMdesigner.com 团队为您带来，其首款产品 EDMdesigner 自 2013 年以来一直是改变行业的拖放式电子邮件编辑器。Chamaileon 是电子邮件生成器系列的下一代产品，旨在解放电子邮件行业从耗时的电子邮件编码。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是专为精明的营销人员和广告商打造的单一复杂的销售和营销平台。我们的平台通过预测分析和大数据管理技术提供实时全渠道营销和活动优化。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一项创新的电子邮件模板服务，可让您和您的公司充分利用 Amazon SES - 无需编码或使用终端。我们的用户友好平台及其拖放编辑器使您能够创建和管理通过 AWS SES 发送的自动电子邮件的模板。这使得为适合您的品牌的交易电子邮件设计美观、响应灵敏且个性化的模板变得轻而易举。无缝协作是关键。这就是为什么 Semplates 允许您邀请来自产品、设计和开发的团队成员一起处理模板，从而简化您的工作流程。为了方便地管理各种客户、环境或项目的电子邮件自动化，一个 Semplates 账户可以与多个 AWS 账户或区域连接。为了获得更大的灵活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 账户之间移动模板。虽然 Semplates 仅提供方便简单的电子邮件自动化接口，但数据本身仅托管在 AWS 上，Semplates 无法访问。这使得服务器位置和客户数据的控制权始终掌握在您手中。因此，Semlates 不仅是一种方便且提高效率的电子邮件自动化工具，也是处理敏感客户数据的公司的安全选择。
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一个带有内置设计编辑器的电子邮件设计平台。开始使用 100 多个预制电子邮件模板。
Miova
miova.io
彻底改变您的企业沟通方式的内部电子邮件平台。帮助您加强内部沟通、提高生产力并轻松实现您的目标。
Maool
maool.com
Maool 电子邮件编辑器是一款简单的电子邮件编辑器，具有重要的高级功能。它具有创建具有视觉吸引力的电子邮件所需的所有功能。只需单击一下即可将电子邮件导出到您首选的 ESP，让您的营销活动更上一层楼。无需编码即可在短时间内创建电子邮件。使用 Maool 电子邮件编辑器创建电子邮件非常有趣。如果您是从头开始，设计电子邮件是一项艰巨的任务。即使您使用电子邮件设计工具，它也会消耗您大量的时间和精力。 Maool 电子邮件编辑器包含的功能将使您轻松设计电子邮件。我们将强大的拖放式电子邮件编辑器与预先设计的电子邮件模板和模块相结合，让您能够为您的品牌创建完美的电子邮件。它包括用于更改文本、图像、背景图像、颜色、背景颜色等样式的所有自定义选项。 Maool 电子邮件编辑器包括针对特定行业量身定制的电子邮件捆绑包。电子邮件捆绑包包含创建电子邮件所需的所有模板和模块。预先设计的模板和模块使电子邮件设计变得更容易、更省时。您只需选择最适合您需求的电子邮件捆绑包即可。按照您想要的方式创建您的电子邮件。通过更改颜色和字体以匹配您的品牌风格，使其成为您自己的。将其导出到您的 ESP，就完成了。我们还提供单击电子邮件导出功能，使您可以将模板导出到您首选的电子邮件服务提供商。如果您的 ESP 未集成，您可以使用 HTML 导出。别担心，我们目前有一些 ESP，将来还会添加更多。主要功能： - 特定于行业的模板捆绑包 我们分析了每个行业的需求，以确定哪些电子邮件最常用以及该特定行业的所有要求是什么。我们研究了特定行业的用例场景，并为该类别设计了一个一体化电子邮件捆绑包，以满足该行业的所有需求。我们创建的行业特定电子邮件包包括该行业常用和所需的模板集合。我们目前有一些电子邮件捆绑包，随着时间的推移，我们将继续添加更多电子邮件捆绑包。请在评论中留下您的电子邮件捆绑建议。 - 单击导出到 ESP（电子邮件服务提供商）我们创建了单击导出功能，允许您将模板导出到 esp。我们目前支持单击导出到 Mailchimp、Klaviyo、Campaign Monitor、Sendinblue、Active Campaign、Hubspot、Sendgrid、Mailgun、Aweber、Mailjet、Sparkpost 以及将来推出的更多内容。如果您还有其他 ESP，请不要担心。我们有 HTML 导出功能，您可以在 ESP 上使用导出 HTML。 - 无需编码您不需要任何编码知识即可使用我们的编辑器创建电子邮件。我们将编辑器设计得简单易用。您可以使用我们的编辑器为您的品牌创建电子邮件。 - 永久免费计划 我们有一个永久免费计划，允许您终生免费使用 Maool 电子邮件编辑器。
Fonor
fonor.ai
组织可以有效利用 GPT 支持的文本生成工具的强大功能，但需要考虑几个关键因素。首先，重要的是要认识到 GPT 是一种工具，并且像任何工具一样，必须正确使用它才能产生所需的结果。这意味着为工具提供正确的输入，以便它可以生成符合组织目标和政策的准确且相关的内容。为了实现这一目标，组织可以使用 CRM 集成等工具，这些工具提供真实的客户数据，帮助生成满足个人客户需求的个性化通信。此外，像 Fonor 这样的协作环境可用于生成和校对内容，使团队成员能够共同工作，以确保输出准确并与组织目标保持一致。需要注意的是，虽然 GPT 是一个强大的工具，但它并不是绝对可靠的。因此，谨慎行事并校对该工具生成的任何内容至关重要，即使它包含真实的客户数据。这对于保险等行业尤其重要，因为在这些行业中，准确性以及对政策和法规的遵守至关重要。通过采取这些步骤，组织可以有效地驯服 GPT 野兽并利用它来发挥自己的优势。 GPT 支持的文本生成工具可以帮助组织创建个性化通信，满足个人客户需求，同时与组织目标和政策保持一致。最终，关键是使用 GPT 作为支持人类决策的工具，而不是依赖它作为唯一的信息来源。
Publicate
publicate.it
Publicate 是一款 SaaS 应用程序，可帮助内容营销人员利用精选内容来推动新的销售线索和真正的营销成果。在几分钟内创建精选的内容资产，例如电子邮件通讯、综述博客文章、资源中心和品牌社交分享 - 然后向任何内容添加潜在客户捕获表单。很简单：策划内容，产生潜在客户。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一个无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、HubSpot 和 Campaign Monitor。 Unlayer Embed：低代码电子邮件和登陆页面构建器，只需不到 5 分钟即可嵌入到您的应用程序中。凭借开发人员友好的集成、高级功能和全面的文档，它可以在内部使用或提供给您的客户。我们的聚光灯功能？您可以在编辑器中创建任何您想要的工具。 Unlayer 成立于 2016 年，总部位于旧金山，得到 Y-Combinator 的支持。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
TOPOL.io
topol.io
借助我们的拖放编辑器，为每台设备创建精美的电子邮件。易于构建。快速完成。不再需要 HTML 编码器和图形。节省电子邮件制作时间。您不必是图形设计师、HTML 编码员或电子邮件渲染专家。拖放 - 快速、简单、直观且有趣。您将开始喜欢创建电子邮件！或者您可以只使用我们的模板。美丽且反应灵敏。不再有在不同客户端（甚至 Outlook）上渲染的麻烦。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能强大的内部通信软件，使您能够通过电子邮件客户端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 向员工及时发送更新。 ContactMonkey 正在使世界顶级组织与员工联系、沟通和互动的方式现代化。在快速变化的工作世界中，我们的工具使公司能够更轻松地通过一个平台与远程、混合和无办公桌员工互动。我们帮助内部沟通团队创建、发送和跟踪员工通讯、短信更新和危机沟通，以提高员工敬业度和生产力。借助 ContactMonkey，您可以通过 SMS 发送精美的 HTML 电子邮件通讯或危机通信、收集员工反馈并衡量员工电子邮件分析（打开率、点击率、阅读率、eNPS），以了解真正吸引员工的内容。在此处了解有关 ContactMonkey 功能的更多信息：https://www.contactmonkey.com/features/
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
Tabular
tabular.email
借助 Tabular，您可以轻松创建在每个收件箱和设备上看起来都很完美的高质量电子邮件，而无需看到任何一行代码。由于其直观的设计体验和易用性，已经有成千上万的营销人员喜欢它。许多人的第一反应是，感觉就像他们在使用 Canva 或 Figma — 但用于电子邮件设计。 **它能为您提供什么帮助？** 1. 为您的应用程序或营销活动设计电子邮件 — 直观 2. 加快您的电子邮件创建过程 — 快速创建或迭代设计 3. 为移动电子邮件阅读器设计截然不同的体验 — 充分利用控制响应能力 4. 削减成本和时间 — 您从头开始设计的电子邮件在 50 多个主要电子邮件客户端中看起来都很完美 5. 与您的团队协作创建电子邮件 — 创建可重复使用的团队块，并在团队文件夹中构建项目 6. 您的专用电子邮件设计工具 - 与任何电子邮件营销平台一起使用访问我们的网站，并尝试随机发送电子邮件以感受该设计工具。
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的时间内发送更好的电子邮件。 SmartrMail 是发送电子邮件的最简单方式，可以让您的客户满意并获得更多销售额。我们与 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 集成。我们是电子商务领域最受推荐的电子邮件营销应用程序之一。我们在 Shopify 和其他评论平台上拥有超过 130 条五星级评论。
Ungapped
ungapped.com
通过整合核心营销和销售工具，Ungapped 旨在让企业的日常运营不再混乱、更加全面，以便成长中的企业能够创造卓越的客户体验来发展您的业务。一个面向成长型企业的完整平台，提供电子邮件营销、调查、邀请、注册表单和短信工具。除了我们的平台之外，我们还提供咨询服务来帮助您创造卓越的客户体验。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使用拖放编辑器创建电子邮件模板、构建点滴电子邮件自动化流程、进行订阅者细分过滤。通过 API、Google Analytics、WordPress 和 Zapier 连接您的应用程序/网站。 EasySendy 与其中型企业品牌 Aritic 合作，还提供一系列先进的营销自动化功能、交易电子邮件发送 API 和一体化 CRM，供小型企业在 EasySendy 应用程序上高效管理其客户和团队。因此，如果您生产数字或实体产品、提供服务、构建软件以及在线营销/销售，EasySendy 适合您。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
Mailjet
mailjet.com
Mailjet 是一家强大的电子邮件服务提供商，全世界超过 150,000 家公司使用它来创建、发送和跟踪其营销和交易电子邮件。 Mailjet 灵活的基础设施可以自动扩展，通过我们的电子邮件 API 每小时发送高达 1500 万封电子邮件（每个用户），即使在发送高峰期也是如此。我们的专有架构基于低级优化代码和分布式缓存策略，这使我们能够实现尽可能快速的处理。 Mailjet 经过 ISO27001 认证并符合 GDPR，我们非常重视安全和数据隐私。 Mailjet 直观的用户界面提供 5 种语言版本（英语、法语、德语、西班牙语和意大利语），使营销团队能够创建、测试和发送精美的电子邮件。我们的拖放电子邮件生成器可帮助您立即创建 100% 响应的电子邮件。立即免费试用：https://www.mailjet.com/demo/。得益于我们先进的用户管理和内容锁定，公司可以更好地控制其品牌形象和帐户。 Mailjet 的支持团队全天候工作，以英语、法语、德语和西班牙语回答客户问题并解决问题。企业客户受益于专门的客户成功经理，帮助他们加入并从 Mailjet 获得他们想要的一切等等。欲了解更多信息，请访问 www.mailjet.com
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail 是一种创新的电子邮件营销系统，可以轻松创建和发送在线营销活动。其直观的用户界面可让您设计和定制精美的时事通讯，以引起关注并取得成果。它还提供了强大的工具来自动化您的大部分工作并收集对客户行为的见解。立即开设免费的 FreshMail 帐户，让电子邮件营销的力量为您服务。
Flodesk
flodesk.com
初学者和专家都使用 Flodesk 来发展他们的业务。设计在任何设备上看起来都很棒的电子邮件和表单。免费试用。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建和执行持续的营销活动，让您的品牌始终成为人们关注的焦点。 * 分析和优化——即使您在旅途中，也可以通过实时分析、测试和洞察来了解您的计划的影响并随着时间的推移进行改进。 * 集成 — Emma 与顶级 CRM、电子商务和分析平台集成，因此您可以使用最常用技术中的数据来创建明智且动态的创意。
Drip
drip.com
Drip 是一个营销自动化平台，可帮助成长中的电子商务品牌推动重复购买和品牌忠诚度。 Drip 为 30,000 多名电子商务营销人员提供了强大的工具来了解客户并向其进行营销。您将把所有客户数据转化为 Drip 中的动态细分，并通过一次性的自动化营销活动吸引客户。使用 Drip 的自动化、电子邮件和现场消息来吸引客户再次购买。通过在一个平台上提供设计精美的电子邮件和高级弹出窗口来节省成本。试用 Drip 14 天，看看您最喜爱的电子商务品牌为何转向使用 Drip。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Maropost
maropost.com
Maropost 通过统一的电子邮件营销平台简化了客户互动，该平台在客户旅程的每一步将公司与其客户联系起来。 Maropost 提供单一客户视图，跨任何渠道创建个性化体验，以实现更好的参与度和更高的转化率。 Maropost 将白手套服务与行业领先的技术相结合，让客户互动变得轻松。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
CleverReach
cleverreach.com
通过专业的新闻通讯活动吸引人们：CleverReach® 直观的电子邮件营销软件可实现公司与其客户之间的直接和个人沟通。借助 CleverReach®，任何人都可以成功地进行电子邮件营销。由于简单的设置、巧妙的功能和合作伙伴般的服务，CleverReach® 非常易于使用，初学者和电子邮件营销专业人士都可以快速取得成功。与相关系统的接口以及电子邮件自动化可以实现有针对性的电子邮件营销。此外，CleverReach® 作为一家德国公司，依靠最高的技术和数据保护标准，实现了较高的电子邮件送达率 - 新闻通讯能够安全到达。 CleverReach 如何运作？ CleverReach® 承诺简单直观的可用性 - 快速开始电子邮件营销。 CleverReach® 提供令人兴奋的提示和有用的帮助中心文章，作为电子邮件营销活动的专业合作伙伴站在您身边。 CleverReach 是否符合 DSGVO 标准？借助 CleverReach®，用户在数据保护方面处于安全状态：借助新闻通讯工具，电子邮件以符合 DSGVO 且合法安全的方式发送。所有数据仅存储在德国和欧盟的安全服务器上。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送及时、个性化的电子邮件内容。根据联系人的行为或属性触发电子邮件。 * 优化和衡量成功 报告工具可以深入了解表现最佳的营销活动，而 A/B 测试则提供了改进关键指标的杠杆。 几十年来，Benchmark Email 一直为世界各地的企业提供智能电子邮件营销工具，帮助他们接触受众。
Beefree
beefree.io
Beefree 成立于 2014 年，其宗旨是通过开发工具让人们能够腾出时间去做最好的工作，从而实现美观、高性能的内容设计的民主化。该公司提供两种主要产品： Beefree（以前称为 BEE Pro）是首选的 HTML 电子邮件转换工具。 Beefree 是一个拖放式设计套件，使您能够创建美观、高性能、响应迅速的电子邮件和页面，而无需编码知识。主要优点： - 将电子邮件创建速度从几天缩短到几分钟。 - 创建美观、专业的电子邮件，无需任何编码知识。 - 构建针对所有设备优化的响应式电子邮件和页面。 - 访问数以千计的免费、专业设计的模板。 - 确保跨团队和部门的品牌一致。 - 使用易于使用且功能强大的工具轻松协作。 - 与 ESP 和营销平台无缝集成。 Beefree SDK（以前称为 BEE Plugin）是用于 SaaS 的嵌入式内容创建工具包。 SDK 包括电子邮件、登陆页面和弹出窗口构建器等。组件、API 和支持服务可确保内容创建工作流程在任何 SaaS 应用程序中的无缝集成，例如 CRM、营销自动化、客户参与应用程序等。构建者以独特的方式将设计灵活性与流畅的用户体验和移动能力结合在一起。只需几周即可上市。主要优势： • 降低内容创建项目的开发成本和上市时间 • 通过提供根据用户需求量身定制的流畅、直观的用户体验，让用户满意 • 通过让用户更好地控制其内容来提高参与度和转化率 • 专注于重要的事情最 - 成长和客户成功！
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都无需任何繁琐的手动工作！ - 通过电子商务自动化在自动驾驶仪上推动销售通过针对购物车放弃、欢迎系列、交易电子邮件等的预构建工作流程赢得（挽回）损失的销售。在几分钟内即可运行预构建的创收自动化，或者使用我们的无代码拖放自动化编辑器轻松构建您的自定义工作流程。 - 通过强大的细分来提高您的定位根据客户的购物行为以及其他属性对您的客户进行细分，以通过针对性强的个性化电子邮件和文本来提高转化率。为高价值客户、特定类别/产品购买者或需要重新吸引和个性化您的消息的客户创建细分。 - 将电子邮件与短信和更多渠道相结合使用同一平台在电子邮件旁边添加短信和推送通知，并提供一致的全渠道客户体验。节省时间和成本 - 无需再为单独的电子邮件、短信和推送应用程序付费！ - 建立您的电子邮件和短信列表 使用我们适合移动设备、完全可定制的表单收集新订阅者。从弹出窗口、注册框、登陆页面或命运轮盘中进行选择，以无缝收集电子邮件和/或短信选择加入。使用退出意图表单捕获访客，并使用表单定位选项提高弹出窗口的参与度，所有这些都可以在 Omnisend 中实现。 - 24/7 支持 我们随时为您提供一流的支持和有用的建议。我们 24/7 全天候提供服务。开始免费使用 Omnisend，随时升级！ Omnisend 邀请自由职业者和代理机构加入 Omnisend 合作伙伴计划。该计划旨在帮助自由职业者和代理机构加速发展、赢得更多客户并获得行业领先的推荐和管理帐户收入分成。检查链接并加入该计划：https://www.omnisend.com/partners/
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
Privy
privy.com
扩大您的电子邮件列表通过易于使用的受众群体定位和触发器来创建精美的展示，旨在吸引人们加入您的列表并从您的商店购买。通过有针对性的展示减少购物车遗弃情况 启动有针对性的弹出窗口和弹出窗口，并提供退出意图和特别折扣，以便在人们离开之前完成销售。通过自动电子邮件推动重复访问和销售发送废弃购物车电子邮件、自动回复、优惠券提醒和欢迎系列，吸引人们回到您的网站以了解更多信息或进行购买。通过新闻通讯将联系人转化为销售 使用 Privy 的拖放电子邮件编辑器构建品牌新闻通讯，将您的联系人转化为销售。提高平均订单价值启动免费送货栏或交叉销售显示以提高平均订单价值。通过短信营销实现更多销售自动化您废弃的购物车短信营销活动，使用隐私文本发送广播消息等。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。