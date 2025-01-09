电子邮件模板生成器软件 - 最热门应用 - 巴布亚新几内亚

Maool

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Maool 电子邮件编辑器是一款简单的电子邮件编辑器，具有重要的高级功能。它具有创建具有视觉吸引力的电子邮件所需的所有功能。只需单击一下即可将电子邮件导出到您首选的 ESP，让您的营销活动更上一层楼。无需编码即可在短时间内创建电子邮件。使用 Maool 电子邮件编辑器创建电子邮件非常有趣。如果您是从头开始，设计电子邮件是一项艰巨的任务。即使您使用电子邮件设计工具，它也会消耗您大量的时间和精力。 Maool 电子邮件编辑器包含的功能将使您轻松设计电子邮件。我们将强大的拖放式电子邮件编辑器与预先设计的电子邮件模板和模块相结合，让您能够为您的品牌创建完美的电子邮件。它包括用于更改文本、图像、背景图像、颜色、背景颜色等样式的所有自定义选项。 Maool 电子邮件编辑器包括针对特定行业量身定制的电子邮件捆绑包。电子邮件捆绑包包含创建电子邮件所需的所有模板和模块。预先设计的模板和模块使电子邮件设计变得更容易、更省时。您只需选择最适合您需求的电子邮件捆绑包即可。按照您想要的方式创建您的电子邮件。通过更改颜色和字体以匹配您的品牌风格，使其成为您自己的。将其导出到您的 ESP，就完成了。我们还提供单击电子邮件导出功能，使您可以将模板导出到您首选的电子邮件服务提供商。如果您的 ESP 未集成，您可以使用 HTML 导出。别担心，我们目前有一些 ESP，将来还会添加更多。主要功能： - 特定于行业的模板捆绑包 我们分析了每个行业的需求，以确定哪些电子邮件最常用以及该特定行业的所有要求是什么。我们研究了特定行业的用例场景，并为该类别设计了一个一体化电子邮件捆绑包，以满足该行业的所有需求。我们创建的行业特定电子邮件包包括该行业常用和所需的模板集合。我们目前有一些电子邮件捆绑包，随着时间的推移，我们将继续添加更多电子邮件捆绑包。请在评论中留下您的电子邮件捆绑建议。 - 单击导出到 ESP（电子邮件服务提供商）我们创建了单击导出功能，允许您将模板导​​出到 esp。我们目前支持单击导出到 Mailchimp、Klaviyo、Campaign Monitor、Sendinblue、Active Campaign、Hubspot、Sendgrid、Mailgun、Aweber、Mailjet、Sparkpost 以及将来推出的更多内容。如果您还有其他 ESP，请不要担心。我们有 HTML 导出功能，您可以在 ESP 上使用导出 HTML。 - 无需编码您不需要任何编码知识即可使用我们的编辑器创建电子邮件。我们将编辑器设计得简单易用。您可以使用我们的编辑器为您的品牌创建电子邮件。 - 永久免费计划 我们有一个永久免费计划，允许您终生免费使用 Maool 电子邮件编辑器。