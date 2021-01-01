电子邮件模板生成器软件 - 最热门应用

Semplates

semplates.io

Semplates 是一项创新的电子邮件模板服务，可让您和您的公司充分利用 Amazon SES - 无需编码或使用终端。我们的用户友好平台及其拖放编辑器使您能够创建和管理通过 AWS SES 发送的自动电子邮件的模板。这使得为​​适合您的品牌的交易电子邮件设计美观、响应灵敏且个性化的模板变得轻而易举。无缝协作是关键。这就是为什么 Semplates 允许您邀请来自产品、设计和开发的团队成员一起处理模板，从而简化您的工作流程。为了方便地管理各种客户、环境或项目的电子邮件自动化，一个 Semplates 账户可以与多个 AWS 账户或区域连接。为了获得更大的灵活性和效率，您甚至可以在不同的 AW...