电子邮件软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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电子邮件软件支持用户之间交换电子消息，为企业提供一种快速且易于访问的方法，用于与客户、潜在买家和同事共享关键信息并进行交易。 该软件包括基于网络或桌面的电子邮件客户端，可通过连接电子邮件服务器来管理和格式化电子邮件。它支持各种业务功能，例如分发促销材料、发送公司新闻通讯和共享入职详细信息。 电子邮件允许在公司内部以及与外部各方安全地传输文档、联系信息和其他大型附件。它仍然是最有效的沟通方法之一，并被所有部门的员工使用。通常，公司的电子邮件系统由 IT 专家监管，他们阻止垃圾邮件和不需要的消息、确保内部通信渠道安全并监控潜在的安全威胁。
提交新应用
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一个个人信息管理Web应用程序，包括电子邮件客户端、日历、联系人管理和任务管理功能。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail是一款电子邮件服务，提供用户友好的界面，支持邮件管理、联系人和日历功能，并可与其他Yahoo服务整合。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一款安全的企业电子邮件托管服务，支持团队协作和组织管理，集成其他Zoho应用程序。
Titan Email
titan.email
Titan邮箱是一款专为专业人士和小企业设计的电子邮件应用，提供多种工具以提高生产力和客户关系管理。
Mailfence
mailfence.com
Mailfence是一款安全的电子邮件服务，提供加密通信、日历、文档存储等组织工具，确保用户的私人信息安全。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
HEY Email
hey.com
HEY电子邮件应用提供一种智能化的收件箱管理方式，帮助用户有效分类和组织电子邮件，提高生产力和隐私保护。
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost 应用触及 WordPress 的强大功能与拖放式编辑器的便捷。提供简单的拖放构建与设计模块，适合初学者与专业人士。
Neo
neo.space
Neo是一个为小型企业和创业者提供的电子邮件及增长工具平台，支持快速创建网站、注册域名，并集成多种业务管理工具。
Atmail
atmail.com
Atmail是一款云原生的电子邮件服务，专为电信和ISP设计，可提供灵活的电子邮件服务和个人域名邮箱，支持大规模用户。
Hushmail
hushmail.com
Hushmail是一款安全的电子邮件服务，提供加密功能和符合HIPAA的计划，适用于处理敏感信息的用户和组织。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains提供域名、网络托管、在线营销及商业产品，满足全球用户的基本及中等需求，支持24/7客户服务。
IceWarp
icewarp.com
IceWarp是一个集成电子邮件、团队聊天、文档协作和在线会议的沟通平台，支持安全的云服务。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada是一家独立的网络托管服务提供商，提供多种托管解决方案，支持全天候客户支持和用户友好的管理界面。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa是一个网络托管解决方案，提供共享、VPS等托管服务，帮助用户创建和管理网站，支持高性能和安全性。
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost提供可靠的云解决方案，专注于域名注册、网站托管及业务协作，确保高效、安全的在线服务。
Hostbillo
hostbillo.com
HostBillo是一个托管管理平台，提供直观工具简化复杂任务，支持多种系统集成，提升用户效率和管理能力。
Vodien
vodien.com
Vodien是一款提供可靠的域名和网站托管服务的应用，专注于安全性和快速响应，适合东南亚市场的企业使用。
ArkHost
arkhost.com
ArkHost是一个高性能、经济实惠的网络托管平台，集成DirectAdmin，简化网站控制及电子邮件管理。