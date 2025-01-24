电子邮件软件 - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件软件支持用户之间交换电子消息，为企业提供一种快速且易于访问的方法，用于与客户、潜在买家和同事共享关键信息并进行交易。 该软件包括基于网络或桌面的电子邮件客户端，可通过连接电子邮件服务器来管理和格式化电子邮件。它支持各种业务功能，例如分发促销材料、发送公司新闻通讯和共享入职详细信息。 电子邮件允许在公司内部以及与外部各方安全地传输文档、联系信息和其他大型附件。它仍然是最有效的沟通方法之一，并被所有部门的员工使用。通常，公司的电子邮件系统由 IT 专家监管，他们阻止垃圾邮件和不需要的消息、确保内部通信渠道安全并监控潜在的安全威胁。
提交新应用
Outlook
outlook.com
Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括插件集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美国公司 Yahoo!（现为 Verizon 的子公司）于 1997 年 10 月 8 日推出的一项电子邮件服务。它提供四种不同的电子邮件计划：三种供个人使用（基本、Plus 和无广告），另一种供企业使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 拥有 2.25 亿用户。用户可以使用网络邮件界面访问和管理他们的邮箱，可使用标准网络浏览器进行访问。某些帐户还支持使用标准邮件协议（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以来，用户还可以将非雅虎电子邮件帐户连接到网络邮件客户端。多年来，用户可以使用“@yahoo.com”或“@ymail.com”或国家/地区帐户来开设帐户域（法国为“@yahoo.fr”，英国为“@yahoo.co.uk”，意大利为“@yahoo.it”等）。目前，雅虎！只允许用户注册“@yahoo.com”帐户。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一个以客户为中心的电子邮件套件，专门为专业人士和小企业主创建，其功能旨在与客户建立更深入、更有意义的关系。借助有用的内置工具（例如电子邮件模板、计划发送功能、后续提醒等），Titan 提供了可简化工作效率的电子邮件体验。 Titan 的日历、联系人列表和存储可在收件箱内提供高效的服务。 Titan 可以与网络主机、域名注册商和网站建设者集成，为客户提供全套解决方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 设备上使用。最适合：寻求全面的电子邮件套件以建立有意义的客户关系的专业人士或小型企业。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
HEY Email
hey.com
电子邮件值得掸掉灰尘。一次翻新。我们今天的电子邮件方式现代化了。有了 HEY，我们就做到了这一点。这是对电子邮件的重做、重新思考、简化、有效的重新引入。一个新的开始，就该如此。 HEY 是我们通过电子邮件发送的情书，我们通过 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 将其发送给您。
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - 加密电子邮件和安全 Web 表单。我们的医疗保健计划开箱即配置为符合 HIPAA 合规性。
IceWarp
icewarp.com
唯一的办公规则是，没有办公室。商务电子邮件、用于项目团队合作的 TeamChat、实时办公文档协作和在线会议。一切都在我们的安全云中，且成本仅为平常的一半。
Mailfence
mailfence.com
Mailfence 致力于让互联网变得更安全。这就是我们开发加密电子邮件解决方案的原因。但我们认为，仅仅提供安全和私人的电子邮件是不够的。否则，我们的用户将需要使用不安全的解决方案来管理他们的约会、创建和存储他们的文件或在线聊天。这就是为什么 Mailfence 不仅仅是安全电子邮件。 Mailfence 允许您通过强大的生产力工具（例如 Mailfence 日历、Mailfence 文档、Mailfence 联系人、Mailfence 组、Mailfence 聊天和 Mailfence 民意调查）来组织您的生活。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放式网站生成器 - 实时SEO建议
Atmail
atmail.com
欢迎来到Atmail。我们的使命是让您能够通过灵活的电子邮件服务方法来吸引客户并让他们满意，从而满足客户的个性化需求。我们的服务将通过无缝集成的应用内购买增加您的每用户平均收入 (ARPU)，并通过简单的一键式个人域电子邮件产品减少客户流失。 Atmail 是一项白标云原生电子邮件服务，专为电信公司和 ISP 设计。 Atmail 由我们托管的 AWS 公共云提供支持，如果您愿意，也可以利用您的公共云，Atmail 具有高度可扩展性，可容纳数百万个电子邮件帐户、高度安全且始终可用。将电子邮件从成本中心转移到基于云的利润和保留机器，从而释放宝贵的时间。凭借超过 20 年的经验，我们随时欢迎您的客户。
Vodien
vodien.com
正在寻找新加坡的域名托管？通过可靠的解决方案为您的网站购买域名和托管服务。今天就开始建立您的在线形象。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一家私营公司，总部位于安大略省伯灵顿。 HostPapa 还在全球其他 11 个国家/地区设有分支机构。在 HostPapa，我们将每一位客户视为我们家庭的一员。这就是为什么我们的座右铭是“让爸爸照顾你！” 我们了解客户的网站很重要，他们需要能够依靠我们来确保他们的服务不会中断。 我们已经建立了坚实的基础，可以为中小型企业提供可靠、易于使用、以客户服务为导向、且成本低廉的托管解决方案和云服务。在 HostPapa，我们重视客户并认识到他们对卓越客户服务的需求。直到客户满意我们才满意！ 通过 HostPapa，您可以获得： * 功能丰富的托管包 * 退款保证 * 免费域名注册 * 正常运行时间保证 * 在线知识库/支持 * 帮助使用工具/进行设置 * 电子商务能力 * 免费应用程序 有了 HostPapa，您可以信赖： * 竭诚的客户服务 * 优质设备 * 最大保证正常运行时间 * 功能强大的管理工具 * 提供领先的功能集 * 安全可靠的备份 * 坚实而诚实的商业伙伴
Neo
neo.space
Neo 是一款电子邮件和增长套件，旨在加速小型企业和企业家的在线增长。超过 15,000 家小型企业信任 Neo。 Neo 是一款一体化商务电子邮件平台，您可以在其中获得与您的品牌名称相匹配的自定义商务电子邮件地址 ([email protected]) 以及有助于发展您的品牌的强大功能。企业电子邮件地址可以增加可信度，并为您的客户和消费者灌输对您品牌的信任，因为它基于您的域名。最好的部分是什么？如果您还没有合适的域名，我们将帮助您找到一个合适的域名！您还可以获得一个网站来巩固您的品牌的数字形象，并且不需要设置或编码。 Neo 配备了一系列工具和丰富的网络邮件，包括集成的日历和联系人应用程序、电子邮件营销、预约安排以及用于编写和回复任何电子邮件、阅读收据以及许多其他生产力和安全性的 AI 电子邮件助手特征。适合：寻求全面的电子邮件套件以与客户和团队成员有效互动的小型企业、企业家和初创公司。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 为全球 100,000 家企业和个人提供域名、托管、在线营销和商业产品。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私营且独立资助的网络托管提供商，成立于 2019 年 11 月，其团队致力于提供快速、安全和可靠的网络托管服务。 HostArmada 不仅仅是一家网络托管公司。我们是一支充满热情的团队，致力于为客户提供卓越的托管服务。我们的重点是提供快速、安全和可靠的网络托管服务，以满足全球企业和个人的独特需求。在 HostArmada，我们了解每个企业都是不同的，这就是为什么我们提供广泛的托管解决方案来满足各种规模的公司（从小型初创公司到大型企业）的需求。我们的托管服务包括共享托管、经销商托管、VPS 托管和专用 CPU VPS，所有这些均由强大的云基础设施支持，可确保您网站的高性能和正常运行时间。借助 HostArmada，您可以选择最适合您需求的托管计划，并随着业务的增长而扩大或缩小规模。即使您没有技术专业知识，我们的控制面板也可以让您轻松管理您的托管帐户和网站。只需点击几下，您就可以轻松管理您的网站文件、数据库、域名和电子邮件帐户。在 HostArmada，我们相信客户支持与我们的托管服务质量同样重要。因此，我们拥有专门的客户支持团队，24/7 全天候为您提供帮助，解决您可能遇到的任何与托管相关的问题。我们的团队训练有素、知识渊博，我们为能够通过实时聊天、电子邮件和电话等各种渠道提供快速可靠的帮助而感到自豪。我们知道，在选择网络托管提供商时，定价是一个关键因素。这就是为什么我们提供实惠的价格和透明的计费。您可以放心，在托管账单方面不会有任何隐藏费用或意外费用。此外，我们还提供 45 天无忧退款保证，体现了我们对客户满意度的承诺。 HostArmada 是一家可靠且以客户为导向的网络托管公司，为全球企业和个人提供一流的网络托管服务。凭借我们广泛的托管解决方案、用户友好的控制面板和卓越的客户支持，您可以确保您的网站得到良好的管理。我们邀请您加入我们的满意客户社区，亲自体验差异化。
CloudyHost
cloudyhost.com
自 2008 年以来，CloudyHost 使用现代化的欧洲数据中心，为企业客户和私人客户提供可靠的云解决方案以及具有竞争力的价格的附加高质量服务。集团在爱沙尼亚塔林和阿尔巴尼亚地拉那设有本地办事处。这样，我们就能以最有效的方式提供服务，并在最短的时间内在两个地点提供解决方案。 CloudyHost 员工的经验和专业精神确保高质量和及时提供所请求的服务，从域名注册和虚拟主机到完整客户的业务协作。
ArkHost
arkhost.com
经济实惠、值得信赖、高性能的网络托管，将 DirectAdmin 集成到 ArkHost 客户端区域，实现轻松的站点控制。
Hostbillo
hostbillo.com
我们发展最快的前公司 Wisesolution 成立于 2010 年，现已更名为 hostbillo.com 并重新推出。 Hostbillo 在顶尖和最具影响力的网络托管公司中占有一席之地。该公司因在全球范围内提供高品质、一流的超大规模网络托管而受到高度认可。该公司首席执行官 Akshay Saini 旨在以极具竞争力的价格向 Hostbillo 客户和全球各地的客户传达和提供尖端且无缝的服务。他拥有详尽的知识、令人难以置信的经验以及对网络托管行业的参与。这促使他迅速应对商业和托管行业的每一项挑战，以构建动态技术解决方案并提供卓越的支持。经过仔细检查，Akshay 先生了解到，在一个单独的舞台上提供稳定的质量、最快的速度、成本充足和强大的信息安全是一项棘手的任务，几乎没有任何网络托管服务商有能力完成。他将这些重要因素以及所有潜在的市场陷阱作为首要任务，为这家私营公司“Hostbillo”贡献了自己的时间、金钱投资和努力。