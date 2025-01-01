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电子签名软件使用户能够收集文档上的电子签名，从而消除了物理文书工作的需要。该软件简化了分发需要电子签名的法律敏感文档的过程。组织利用电子签名软件对需要客户、员工或合作伙伴签名的文档（例如销售合同或雇佣文书）进行安全加密。 电子签名软件通常与各种第三方应用程序集成，包括 CRM 软件、ERP 系统、HR 管理套件和会计工具。这种集成有利于报价、合同和供应商交互的无缝管理。此外，电子签名软件遵守满足当地和联邦法律要求的内置安全标准。这样保证了法律文件的顺利交换，保证了通过软件获得的签名的合法性和法律效力。
提交新应用
DocuSign
docusign.com
DocuSign应用程序允许用户随时通过任何设备安全地发送和签署文档，简化合同管理流程，增强工作效率。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign 是一款数字签名解决方案，简化文档的发送、签名和管理，并可与多种平台集成。
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign是一款电子签名软件，支持安全地在线签署和管理业务文件，适用于各种行业，并与多种应用集成。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免费的电子签名软件，可以在线获取文档签名，简化签名流程，支持文档管理与团队协作。
SignEasy
signeasy.com
Signeasy 是一款云端电子签名应用，支持在手机、平板和电脑上签署和填写文档，符合相关法规及安全标准。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign是一款在线文档签名工具，支持安全快速地发送、签署和存储各类文档，并提供自动提醒和模板功能。
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign是一款全面的电子签名服务，支持上传文档、创建模板、发送签署请求，并提供可追踪的签名管理功能。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一个PDF和电子签名的文档管理解决方案，提供编辑、注释和安全签名功能，适用于多种行业。
Encyro
encyro.com
Encyro是一个安全文件共享和通信的平台，简化企业与客户之间的文件发送、电子签名和数据管理流程。
signNow
signnow.com
SignNow是一个电子签名平台，帮助用户创建、发送和管理文档，支持团队协作和自动化工作流程。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款集成的业务管理平台，帮助机构管理合同、项目、客户和财务，提高工作效率和团队协作。
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp是一款电子邮件签名生成器，用户可以轻松创建和定制专业签名，支持社交媒体链接和手写签名。
Xodo Sign
eversign.com
Xodo标志是一个电子签名平台，允许用户在线安全地审批、传送和签署文档，支持实时协作和移动设备使用。
Formstack
formstack.com
Formstack是一款基于云的表单创建和数据收集工具，适用于自动化调查、注册和其他业务流程。
SignFree
signfree.io
SignFree是一个电子签名应用，允许用户快速、安全地签署和管理文档，支持多种格式并具有跟踪和模板功能。
Scrive
scrive.com
Scrive是一款提供电子签名和身份验证解决方案的应用，旨在自动化基于协议的业务流程，帮助用户高效管理文档。
Concord
concordnow.com
Concord 是一款集中管理合同的工具，允许用户在一个平台上起草、协商、签署和管理契约，支持团队和客户之间的协作。
MySignature
mysignature.io
MySignature是一个在线电子邮件签名生成器，支持多个平台，帮助用户创建专业且一致的电子邮件签名。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign是一款现代电子签名应用，简化文档签署流程，提供安全、快速和经济高效的签名服务，适用于企业集成。
DocuX
docux.ai
DocuX是一个AI驱动的平台，帮助用户管理文档和合同的整个生命周期，包括创建、协作、电子签名和归档。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse是一个简便的电子签名应用，支持文档的创建、发送和管理，满足个人和专业需求，提供安全的数字签署方式。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Signwell
signwell.com
Signwell是一款电子签名软件，简化文档签署流程，支持多种文件格式和模板创建，并与多种应用程序集成。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform是一款集成销售、支持和营销的多功能工具，帮助企业将网站访问者转化为客户并管理客户关系。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个网页平台，集中管理和创建组织的电子邮件签名。支持多种邮箱方案，具备动态内容和实时数据监测功能。
Workiro
workiro.com
Workiro是一款集任务、沟通和文档管理于一体的应用，支持灵活工作和实时协作，提升团队生产力。
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 允许企业集中管理员工的电子邮件签名，并添加营销横幅，将日常邮件流转化为有力的营销渠道。
RSign
rsign.com
RSign是一款电子签名平台，提供安全便捷的电子签名服务，支持法律效力和文档管理，适合各种应用场景。
SignRequest
signrequest.com
SignRequest是一款安全、简便的电子签名应用，允许用户创建、发送和跟踪文档签名，适用于小型企业。
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari标志是一款数字签名应用，简化合同的草拟、发送与签署，提升文件处理的安全性与效率。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit是一款电子邮件签名管理工具，帮助公司一致化品牌形象，提高营销效率，并提供实时统计分析。
emSigner
emsigner.com
emSigner是一个电子文档签署解决方案，支持个人和组织数字签署文档，简化工作流程，提供批量签名和可自定义工作流程功能。
inSign
getinsign.com
inSign是一款电子签名软件，支持简单快速地签署法律有效的文件，提供浏览器和应用程序签署，无需安装。包括表单编辑器、文档模板等功能。
Opensense
opensense.com
Opensense 应用集中管理所有设备的电子邮件签名，兼容 Office 365、G-Suite、Salesforce 和其他平台。
GoFormz
goformz.com
GoFormz是一款用于创建数字表单和收集数据的平台，支持离线使用，可以自动化流程并与其他业务应用集成。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp是一款电子邮件签名管理平台，帮助企业创建、管理和分析电子邮件签名，确保品牌一致性。
DocVerify
docverify.com
DocVerify是一个安全的电子签名和远程在线公证平台，支持数字化管理法律文件，适用于个人和企业。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 是一个基于网络的电子邮件签名服务，适用于 Office 365，允许公司集中管理和更新所有电子邮件签名。
FuseSign
fusesign.com
FuseSign是一个数字签名工具，专为专业服务行业设计，简化文档签署流程，支持多种文档类型，安全易用。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi是一款电子签名平台，提供安全的文档签署、支付和信用卡授权功能，帮助企业降低文书工作，提高效率。
eSignly
esignly.com
Esignly是一个云端电子签名平台，支持安全、快速地签署和管理文档，兼容多种设备并集成主流业务工具。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS是一款电子签名应用程序，简化文档签署流程，支持多种格式和签署方式，确保安全合规。
Signable
signable.co.uk
Signable是一款电子签名应用，能够快速、安全地发送和签署法律文档，支持各种文档格式，并集成云存储服务。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
Secured Signing
securedsigning.com
安全签名是一款数字签名和在线公证软件，帮助企业安全、方便地电子签署文档。
CocoSign
cocosign.com
CocoSign是一个电子签名平台，简化文档签名流程，支持文档的创建、发送、管理与跟踪，确保安全和法律效力。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO是一款集中管理公司电子邮件签名的应用，确保所有员工签名一致、专业，并与Microsoft 365无缝集成。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款基于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同，旨在简化文档签署流程。
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign是一个电子签名平台，支持多设备在线签署文档，提供跟踪、模板和安全性的功能。
Exclaimer
exclaimer.com
Alaimer是一款电子邮件签名管理工具，帮助组织集中创建、管理和部署专业的电子邮件签名。
Signmee
signmee.com
Signmee是一款在线电子签名和文档管理工具，支持创建、发送和跟踪需要签名的文档，提升工作效率。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco是一款数字工作流程管理平台，提供文档管理、电子签名和工作流程自动化，旨在提高效率和遵从性。
WeSign
wesign.com
Wesign是一款电子签名和文档管理工具，提供安全签名、存储和共享功能，旨在提高效率和简化文书工作。
Agrello
agrello.io
Agrello是一款数字签名和文档管理应用，支持安全的团队协作和自动化签署流程，适合管理法律文件和签署合同。
GLOSIGN
glosign.co.kr
GLOSIGN 是一个基于云的电子签名解决方案，简化并数字化签名工作流程，支持批量发送、内部审批等功能。
Skribble
skribble.com
Skribble是一个电子签名应用，支持合法地签署各类文件，满足不同的法律要求，提供多种电子签名标准。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一个安全的文档管理和电子签名平台，帮助企业简化客户沟通和入职流程，提高合规性。
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