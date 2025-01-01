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最热门 最近添加 电子签名软件 - 最热门应用

电子签名软件使用户能够收集文档上的电子签名，从而消除了物理文书工作的需要。该软件简化了分发需要电子签名的法律敏感文档的过程。组织利用电子签名软件对需要客户、员工或合作伙伴签名的文档（例如销售合同或雇佣文书）进行安全加密。 电子签名软件通常与各种第三方应用程序集成，包括 CRM 软件、ERP 系统、HR 管理套件和会计工具。这种集成有利于报价、合同和供应商交互的无缝管理。此外，电子签名软件遵守满足当地和联邦法律要求的内置安全标准。这样保证了法律文件的顺利交换，保证了通过软件获得的签名的合法性和法律效力。