找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子签名软件使用户能够收集文档上的电子签名，从而消除了物理文书工作的需要。该软件简化了分发需要电子签名的法律敏感文档的过程。组织利用电子签名软件对需要客户、员工或合作伙伴签名的文档（例如销售合同或雇佣文书）进行安全加密。 电子签名软件通常与各种第三方应用程序集成，包括 CRM 软件、ERP 系统、HR 管理套件和会计工具。这种集成有利于报价、合同和供应商交互的无缝管理。此外，电子签名软件遵守满足当地和联邦法律要求的内置安全标准。这样保证了法律文件的顺利交换，保证了通过软件获得的签名的合法性和法律效力。
提交新应用
SignFree
signfree.io
SignFree是一个电子签名应用，允许用户快速、安全地签署和管理文档，支持多种格式并具有跟踪和模板功能。
Mekorma
mekorma.com
您是否厌倦了每周等待您审核和签署的一大堆支票？使用 Mekorma 电子签名节省您的时间和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系统中查看付款和数字化发票图像。只需单击一个按钮，您就可以批准准备发出的内容 - 支票将打印带有适当的签名，无需笔。
FuseSign
fusesign.com
FuseSign是一个数字签名工具，专为专业服务行业设计，简化文档签署流程，支持多种文档类型，安全易用。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco 是一个用于数字工作流程的数据信任平台 - 提供跨文档、通信和系统的证据链接和验证。其使命是让客户对品牌和流程产生坚定不移的信任
ZorroSign
zorrosign.com
您的业务安全确实岌岌可危。 当安全成为关键任务时，您的企业需要安全的数字签名、交易和文档。只有一个完整的解决方案是基于区块链构建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It DownTM
WeSign
wesign.com
其他被视为有效的电子签名类型 除了数字签名和电子签名之外，还有其他类型的电子签名正在被广泛接受。
Signmee
signmee.com
Signmee是一款在线电子签名和文档管理工具，支持创建、发送和跟踪需要签名的文档，提升工作效率。
Autenti
autenti.com
Autenti电子签名是公司的安全电子签名。通过在智能手机，平板电脑或笔记本电脑上在线签署合同和其他文件来节省时间和金钱。
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari标志是一款数字签名应用，简化合同的草拟、发送与签署，提升文件处理的安全性与效率。
DrySign
drysign.exelatech.com
借助 DrySign 数字签名步入安全、可持续的未来 DrySign 的在线数字签名解决方案使您和您的客户能够随时随地在任何设备上上传、签署、共享和存档文档。
Workiro
workiro.com
Workiro是一款集任务、沟通和文档管理于一体的应用，支持灵活工作和实时协作，提升团队生产力。
OKdokument
okdokument.com
适合企业和自由职业者的最快电子签名 在线签署文档、集成电子签名、数字化您的纸质议程并远程请求客户和合作伙伴签名。
Encyro
encyro.com
Encyro是一个安全文件共享和通信的平台，简化企业与客户之间的文件发送、电子签名和数据管理流程。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst是一个安全的在线平台，用于管理商业表单和文档，提供数据收集和文档管理功能。
Signable
signable.co.uk
Signable是一款电子签名应用，能够快速、安全地发送和签署法律文档，支持各种文档格式，并集成云存储服务。
Agrello
agrello.io
与 Agrello 一起更智能地工作 与我们一起开始您的数字化转型之旅！无论您只是需要时不时地签署数字文档，还是需要管理整个公司的法律文件，我们都会随时为您提供帮助。 // 在没有压力和学习的情况下开始 很多时候，新工具通常需要新的技能和培训。阿格雷罗的情况并非如此。只需使用您最喜欢的工具并将准备签名的文档上传到 Agrello。添加所有签名者和查看者后，我们将处理剩下的事情。我们将随时向您通报签署过程，以便您在此期间可以专注于其他事情！ // 直观的仪表板，方便您有时需要更多时间来收集所有必要的签名。 Agrello 的文档仪表板旨在为您提供清晰、即时的反馈，了解哪些交易需要推动以及哪些交易已成功完成。你真的应该考虑一下你将用这些额外的时间做什么！ // 批量创建、动态模板我们正在尽一切努力帮助您消除一些烦人的重复性任务。用于重复合同的模板、通过表单收集缺失的数据，甚至通过连接 CRM 和其他工具来自动化完整的签名流程 - 这些只是让您能够专注于更紧迫事务的部分功能。 // 安全协作 来回通过电子邮件发送敏感文档会带来严重的安全风险。 Agrello 的生态系统专为安全协作而设计。邀请您的合作伙伴，上传草稿，与合作伙伴一起审查和签署文件，同时知道您的工作始终是安全的。 //全程具有法律约束力 数字签名的世界日益复杂。值得庆幸的是，您可以使用您的国家电子 ID 或 Agrello 国际认可的高级电子签名 (AdES)。
DocVerify
docverify.com
DocVerify是一个安全的电子签名和远程在线公证平台，支持数字化管理法律文件，适用于个人和企业。
Signority
signority.com
Signority是一个数字签名和文档自动化管理工具，简化签署流程，支持文档上传、实时跟踪及模板定制，确保安全合规。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
Secured Signing
securedsigning.com
安全签名是一款数字签名和在线公证软件，帮助企业安全、方便地电子签署文档。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款基于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同，旨在简化文档签署流程。
CocoSign
cocosign.com
CocoSign是一个电子签名平台，简化文档签名流程，支持文档的创建、发送、管理与跟踪，确保安全和法律效力。
Signer HQ
signerhq.com
简化您与 Signer HQ 的合同签署流程，减少追逐签名的时间。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虚拟机柜是一个完全集成的文档管理系统，具有完整的版本控制和审计跟踪，为那些希望销毁其文书工作并创建无纸化办公室的人提供了安心，同时遵守标准以寻求法律可接受性。 虚拟机柜提供了一个安全的文档商店，并提供许多其他搜索设施，使您的文档更容易找到。它与后台系统完全集成在一起，并有能力将所有形式的电子文件链接回客户记录。 它通过托盘中的用户为扫描文档提供路由设施，从而使组织周围的扫描数据分布，并为希望在使用托管或薄的客户端解决方案时希望扫描的人提供独家的远程扫描设施。 虚拟机柜使您的公司能够控制所有文档，共享信息，提高生产率和安全档案，并立即投资回报率
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个网络平台，可通过任何 PC 或移动设备以集中、快速且直观的方式为任何组织创建、管理和显示电子邮件签名。与任何电子邮件解决方案集成（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它还是一种销售、沟通和营销工具。它允许您向签名添加动态内容，自动部署不同的横幅以将流量重定向到登陆、市场或电子商务。此外，它还实时衡量活动的影响。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 电子邮件签名服务最好用三个词来描述。它是 Office 365 的集中式、全公司范围内、基于 Web 的签名服务。集中式意味着您可以在一个地方创建和管理公司的所有电子邮件签名。公司范围的签名使您可以在几分钟内推出对签名的更改或更新。由于它是基于网络的服务，因此它是独立于平台的，并且可以在所有设备上运行，无需任何复杂的安装。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一个尖端的 SaaS 平台，专为热衷于扩大个人品牌并通过电子邮件增强潜在客户开发能力的个体企业家和自由职业者而设计。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一个免费且简单的在线签名解决方案，可以轻松获得签名并继续前进。使用 GoatSign，无需导航复杂的工作流程 - 只需一个简单、无忧的签名流程即可节省您的时间和精力。
Crossware
crossware365.com
正在寻找一款功能强大的工具，让您能够为离开公司的每封电子邮件添加一致且合规的签名、免责声明和品牌？我们屡获殊荣的工具 Crossware Mail Signature（适用于 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是适合您的解决方案。无论您使用什么设备发送，时尚、合规且个性化的签名都会自动添加到每封电子邮件中。使用简单的拖放可视化编辑器即可轻松创建完美的签名，或者获取更多技术知识并使用我们的源代码编辑器切换到以 HTML 格式创建签名。我们的签名工具不断开发，目标是确保签名是动态和智能的。这意味着上下文敏感并根据您公司的独特需求进行定制。您可以使用我们简单的规则生成器创建和应用规则来控制应用签名的时间、地点和方式。根据 Active Directory 字段、收件人地址、日期等快速创建应用签名或签名块（签名的较小部分）的规则。如果您需要高度自定义或复杂的规则，您也可以使用 C# 编写规则。 Crossware Mail Signature 可让您控制谁可以编辑每个签名或签名块，例如您可以选择只允许营销团队编辑广告横幅部分，并允许法律团队编辑法律免责声明，以确保您的签名免受未经请求的更改。 Crossware Mail Signature 是从头开始构建的，具有高度安全性。我们不会存储或复制您的电子邮件，也不会在 Microsoft Azure 数据中心内安全地处理它们。为了提高安全性，您还可以在设置 Crossware Mail Signature 时指定您选择的 Microsoft 数据中心。功能： - 将徽标、图形、广告横幅、社交媒体图标、Active Directory 字段、免责声明和文本添加到电子邮件页眉和页脚。 - 通过强大的规则，随时随地以您想要的方式应用您的签名。 - 每个设备和电子邮件客户端上的签名。 - 使用单独控制的块来控制签名的每个部分。 - 可视化/HTML 代码编辑器 - 根据收件人和发件人实时预览签名。 - 在 Outlook 中查看签名并在“已发送邮件”中查看您的签名。 - 智能和动态签名应用程序 - 选择要部署到的 Microsoft 数据中心 - 使用我们基于浏览器的编辑器随时随地进行编辑 了解是什么让我们成为世界领先的签名解决方案 - 立即开始免费试用！
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 允许您集中管理员工的电子邮件签名，并通过营销横幅对其进行扩展，将日常电子邮件流量转化为强大的营销渠道。 Mailtastic 受到世界各地各种规模客户（包括财富 500 强企业）的信赖，能够充分利用其电子邮件签名的营销潜力，从而扩大其营销活动并与新的潜在客户建立联系。立即预订演示，了解如何开始通过电子邮件签名营销释放收入。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit是一款电子邮件签名管理工具，帮助公司一致化品牌形象，提高营销效率，并提供实时统计分析。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO是一款集中管理公司电子邮件签名的应用，确保所有员工签名一致、专业，并与Microsoft 365无缝集成。
MySignature
mysignature.io
MySignature是一个在线电子邮件签名生成器，支持多个平台，帮助用户创建专业且一致的电子邮件签名。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse是一个简便的电子签名应用，支持文档的创建、发送和管理，满足个人和专业需求，提供安全的数字签署方式。
EZsign
ezsign.ca
免费试用 eZsign。灵活的定价计划。顶级安全性。专为加拿大企业设计。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款电子签名软件，可简化各种规模企业的文档签名。简单、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS是一款电子签名应用程序，简化文档签署流程，支持多种格式和签署方式，确保安全合规。
KONSIGN
konsign.com
Konsign是一种首要的电子签名软件，它使用其快速，安全和用户友好的解决方案简化文档签名过程。通过立即注册免费试用，体验Konsign的便利。除电子签名外，Konsign还提供高级文档管理功能和与Google Drive（例如Google Drive）服务的流行云存储服务的无缝集成。这使您可以毫不费力地组织，访问和共享任何设备的文档，从而确保平滑的工作流程。 Konsign的创新方法可以节省时间，金钱和资源，同时为无纸化环境做出贡献。这个尖端的平台使您只需单击几下即可完成文书工作，从而使您可以专注于更关键的任务。 Konsign不仅简化了文档签名，而且还通过减少纸张消费和促进环保实践来证明对可持续性的承诺。选择Konsign以进行有效的业务运营和更绿色的未来。
inSign
getinsign.com
电子签名软件使签署文档变得快速、轻松。 inSign 支持根据 eIDAS 和 ZertES 的高级 (AES) 和合格电子签名 (QES)。签名在法律上是安全且可证明的。可以在浏览器或应用程序中进行签名 - 无需安装。 inSign 中的其他流行功能： - 表单编辑器 - Word 插件 - 单独配置 - 文档模板 - 审核报告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
电子签名使您可以随时随地安全地签署和发送文档。这消除了打印、扫描和邮寄纸质文件的需要，从而节省了您的时间和麻烦。 GreenSign 提供多种集成方式，帮助各部门更快地开展业务，降低风险、降低成本，并为客户和员工提供更好的体验。 GreenSign 解决方案包括动态无代码、功能强大的 Web 表单、API 集成以及与应用程序和 CRM 的集成。
GoodSign
goodsign.io
即用即付电子签名。无需订阅。第一个数字签名解决方案，您只需按使用量付费。对文档、功能或用户没有限制。我们的使命还包括在全球种植 100 万棵树，以帮助遏制全球变暖。这是由 GoodSign 销售资助的。每笔销售额的 20% 用于植树！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决方案的优点是让无数用户能够验证重要文档并将其发送给所需人员。使用 VeriDoc Sign 的工具不会出错，它为您提供了验证区块链上电子签名文档的时间戳和哈希值的优势。只需用手机扫描二维码，您就可以在验证页面上看到原始文件。 VeriDoc Sign 的其他功能不容错过： 访问控制 法律认可 防篡改区块链安全 经济实惠
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp是一款电子邮件签名管理平台，帮助企业创建、管理和分析电子邮件签名，确保品牌一致性。
Xodo Sign
eversign.com
Xodo标志是一个电子签名平台，允许用户在线安全地审批、传送和签署文档，支持实时协作和移动设备使用。
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign是一款电子签名软件，支持安全地在线签署和管理业务文件，适用于各种行业，并与多种应用集成。
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp是一款电子邮件签名生成器，用户可以轻松创建和定制专业签名，支持社交媒体链接和手写签名。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble，您可以合法地以电子方式签署任何文档。不同的文档、不同的法律要求 - 在 Skribble，您可以从单一来源访问所有可用的电子签名标准，并且为每种情况做好准备。
SignRequest
signrequest.com
SignRequest是一款安全、简便的电子签名应用，允许用户创建、发送和跟踪文档签名，适用于小型企业。
signNow
signnow.com
SignNow是一个电子签名平台，帮助用户创建、发送和管理文档，支持团队协作和自动化工作流程。
SignEasy
signeasy.com
Signeasy 是一款云端电子签名应用，支持在手机、平板和电脑上签署和填写文档，符合相关法规及安全标准。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免费的电子签名软件，可以在线获取文档签名，简化签名流程，支持文档管理与团队协作。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi是一款电子签名平台，提供安全的文档签署、支付和信用卡授权功能，帮助企业降低文书工作，提高效率。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign 是一款数字签名解决方案，简化文档的发送、签名和管理，并可与多种平台集成。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一个安全的文档管理和电子签名平台，帮助企业简化客户沟通和入职流程，提高合规性。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign是一款在线文档签名工具，支持安全快速地发送、签署和存储各类文档，并提供自动提醒和模板功能。
Formstack
formstack.com
Formstack是一款基于云的表单创建和数据收集工具，适用于自动化调查、注册和其他业务流程。