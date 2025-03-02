电子签名软件 - 最热门应用 - 图瓦卢

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电子签名软件使用户能够收集文档上的电子签名，从而消除了物理文书工作的需要。该软件简化了分发需要电子签名的法律敏感文档的过程。组织利用电子签名软件对需要客户、员工或合作伙伴签名的文档（例如销售合同或雇佣文书）进行安全加密。 电子签名软件通常与各种第三方应用程序集成，包括 CRM 软件、ERP 系统、HR 管理套件和会计工具。这种集成有利于报价、合同和供应商交互的无缝管理。此外，电子签名软件遵守满足当地和联邦法律要求的内置安全标准。这样保证了法律文件的顺利交换，保证了通过软件获得的签名的合法性和法律效力。
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SignFree
signfree.io
SignFree 是您首选的电子签名解决方案，专为快速、安全的文档签名而设计。使用 SignFree，您可以在 30 秒内签署无限量的文档，而且全部免费。告别纸张浪费，采用更快、更环保的方式来管理协议。与我们一起简化签名并为更加可持续的未来做出贡献。立即注册并体验 SignFree 的轻松电子签名。
Mekorma
mekorma.com
您是否厌倦了每周等待您审核和签署的一大堆支票？使用 Mekorma 电子签名节省您的时间和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系统中查看付款和数字化发票图像。只需单击一个按钮，您就可以批准准备发出的内容 - 支票将打印带有适当的签名，无需笔。
FuseSign
fusesign.com
经济实惠、安全且易于使用的数字签名工具。 FuseSign 专为专业服务行业量身定制。发送需要签名的文件并在几分钟（而不是几天）内将其返回。它具有法律约束力，可用于多种文件。免费试用 FuseSign 14 天，了解为什么 FuseSign 是您唯一需要的数字签名工具。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco 是一个用于数字工作流程的数据信任平台 - 提供跨文档、通信和系统的证据链接和验证。其使命是让客户对品牌和流程产生坚定不移的信任
ZorroSign
zorrosign.com
您的业务安全确实岌岌可危。 当安全成为关键任务时，您的企业需要安全的数字签名、交易和文档。只有一个完整的解决方案是基于区块链构建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It DownTM
WeSign
wesign.com
其他被视为有效的电子签名类型 除了数字签名和电子签名之外，还有其他类型的电子签名正在被广泛接受。
Signmee
signmee.com
在线协议表格可加快签署速度 在线表单生成器、邮件程序和电子签名程序，为每个人提供收件箱
Autenti
autenti.com
Autenti 电子签名是为公司提供的安全电子签名。通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑在线签署合同和其他文件，节省时间和金钱。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且集成的合同签署软件更快地完成交易 在一个统一平台上起草、发送和签署合同。通过经过认证的数字签名和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有协议。
DrySign
drysign.exelatech.com
借助 DrySign 数字签名步入安全、可持续的未来 DrySign 的在线数字签名解决方案使您和您的客户能够随时随地在任何设备上上传、签署、共享和存档文档。
Workiro
workiro.com
一个下一代应用程序，将任务，沟通和文档管理功能（包括电子签名）结合起来 - 帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。 通过提供直观，安全，多合一的平台来解锁无缝生产力，使您的团队能够在不妥协的情况下进行协作，交流和工作。 永远不会失去轨道。 Workiro与NetSuite集成，因此团队可以比以往任何时候都更快地合作，批准和记录工作。
OKdokument
okdokument.com
适合企业和自由职业者的最快电子签名 在线签署文档、集成电子签名、数字化您的纸质议程并远程请求客户和合作伙伴签名。
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免费的 Encyro Outlook 插件）使用 Encyro。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是在一个简单的安全在线平台中管理您的业务表格和文档的简单方法。 DocuFirst 不仅仅是一个电子签名解决方案！我们允许企业收集和存储填写表格所需的数据，并提供强大的文档管理功能。
Signable
signable.co.uk
Signable 的电子签名软件可帮助您在几秒钟内发送具有法律约束力且安全的在线文档。从今天开始使用电子签名！
Agrello
agrello.io
与 Agrello 一起更智能地工作 与我们一起开始您的数字化转型之旅！无论您只是需要时不时地签署数字文档，还是需要管理整个公司的法律文件，我们都会随时为您提供帮助。 // 在没有压力和学习的情况下开始 很多时候，新工具通常需要新的技能和培训。阿格雷罗的情况并非如此。只需使用您最喜欢的工具并将准备签名的文档上传到 Agrello。添加所有签名者和查看者后，我们将处理剩下的事情。我们将随时向您通报签署过程，以便您在此期间可以专注于其他事情！ // 直观的仪表板，方便您有时需要更多时间来收集所有必要的签名。 Agrello 的文档仪表板旨在为您提供清晰、即时的反馈，了解哪些交易需要推动以及哪些交易已成功完成。你真的应该考虑一下你将用这些额外的时间做什么！ // 批量创建、动态模板我们正在尽一切努力帮助您消除一些烦人的重复性任务。用于重复合同的模板、通过表单收集缺失的数据，甚至通过连接 CRM 和其他工具来自动化完整的签名流程 - 这些只是让您能够专注于更紧迫事务的部分功能。 // 安全协作 来回通过电子邮件发送敏感文档会带来严重的安全风险。 Agrello 的生态系统专为安全协作而设计。邀请您的合作伙伴，上传草稿，与合作伙伴一起审查和签署文件，同时知道您的工作始终是安全的。 //全程具有法律约束力 数字签名的世界日益复杂。值得庆幸的是，您可以使用您的国家电子 ID 或 Agrello 国际认可的高级电子签名 (AdES)。
DocVerify
docverify.com
DocVerify 通过强大的电子签名和远程在线公证 (RON) 解决方案将签名和公证推进到数字时代。现在，您可以在可信的在线环境中安全地签署、管理和存储具有法律约束力的文档。 DocVerify 经批准和认证的电子公证工具不需要下载软件或购买硬件。可通过互联网和标准浏览器访问此电子公证。利用值得信赖的 DocVerify 平台加快周转时间、降低成本并保持交易顺利进行。对于合同和其他商业文件，DocVerify 的电子签名工具提供了丰富的选项。数字签名软件可以简化签名获取过程或集成到公司现有系统中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家行业领先的技术、数据和分析公司，为抵押贷款行业提供了 60 年的发展动力。
Signority
signority.com
Signority 是一种电子签名和文档工作流程自动化管理工具，可取代打印-签名-扫描流程。 Signority 成立于 2010 年，符合 HIPAA 标准，是北美医疗保健、人力资源、非营利组织和教育领域领先的电子签名提供商。借助模板、批量签名和批量签名等节省时间的功能，您可以将一天的时间集中在您必须做的事情上。我们行业领先的支持以人为中心，而不是以机器人为中心。因此，当您急需帮助时，您可以与现场人员交谈。而且，由于 Signority 非常易于使用，因此入职培训非常简单，并且可以在一天内完成。另外，如果您的团队需要培训，通常可以在 10 个工作日内安排。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT 负担减轻，使您能够增加计费时间并加强与客户的关系。 1000 多家以效率为导向的专业服务公司通过 SuiteFiles 改善其业务（续订率为 99.6%），我们是您的不二之选。通过完整的工作流程解决方案和广泛的集成，将您与行业领先的应用程序连接起来，打破您的运营孤岛。 SuiteFiles 的全面特性和功能专为 10 至 500 人的团队而设计，并考虑到员工的满意度。多年来，我们通过集成、自动化、签名和电子邮件管理完善了适合您的端到端流程的软件，消除了您原本需要的应用程序跳转和多项订阅费用。我们将轻松的第三方共享与尖端的安全性相结合，而不会剥夺您的数据所有权。我们简化了组织、集中和利用您公司日常执行所需信息的复杂性。您应该将工作时间花在服务客户和发展业务上，而不是与文件打交道。因此，我们设计的 SuiteFiles 具有快速、完整的数据迁移和入门功能，让您的团队在短短两天内即可投入运行。此外，我们的智能界面易于使用且始终如一地完善。通过消除不必要的来回、流程延迟、协作开销以及在多个工具之间切换，我们节省的时间会增加。我们的客户报告称，每位员工每周可节省 5 个小时。也就是说，每位员工每年的全职工作时间为 6.5 周！
Secured Signing
securedsigning.com
安全签名是一种数字签名和远程在线公证软件，可帮助企业以电子方式签署文档。它是一种安全、便捷且经济高效的文档签名方式，并且符合全球多项行业法规。我们成立于 2010 年，总部位于新西兰奥克兰，提供多种功能，包括： 数字签名：安全签名使用可信、防篡改的数字签名 (PKI) 技术，确保文档的真实性和完整性。远程在线公证：安全签名提供远程在线公证服务，允许以电子方式对文档进行签名和公证。文档跟踪：安全签名会跟踪所有已签名文档的状态，因此您可以轻松查看签名者和时间。提醒：如果签名者在特定日期之前尚未签署文档，安全签名可以向签名者发送提醒。报告：安全签名提供所有已签名文档的详细报告，以便您可以跟踪您的签名活动和合规性。对于需要以电子方式签署文档的各种规模的企业来说，安全签名是一个不错的选择。它是一种安全、便捷且经济高效的文档签名方式，并且符合多项行业法规。以下是使用安全签名的一些好处： 安全性：安全签名使用可信数字签名 (PKI) 技术来确保文档的真实性和完整性。这使其成为一种安全可靠的电子签名文档方式。方便：安全签名可以轻松地以电子方式签署文档。只要有互联网连接，您就可以随时随地签署文档。合规性：符合多项行业法规，包括 HIPAA、GDPR 和 MISMO。这使其成为受监管行业的企业签署文件的安全可靠的方式。成本效益：无需设置费用，您只需为所需的功能付费。安全签名有助于与多个第三方系统集成，例如 Bullhorn、Microsoft Outlook、Gmail、RecruitOnline、JobAdder、FastTrack360 等。其他功能包括电子邮件通知、模板、集中仪表板、自定义品牌、报告和提醒。支持安全签名的用户特定 X509 PKI 数字签名技术可确保签名者和文档的真实性。签名密封了文件，因此任何更改都会使签名无效。遵守 2002 年新西兰电子交易法和相应的国际立法可保证在全球范围内的有效性和法律可执行性。采用安全签名的组织可以体验到显着的成本降低、完整而准确的文档的快速周转、简短而高效的业务流程以及异常满意的客户。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款总部位于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同。公司使用 Legalesign 来获得显着的生产力和财务收益，通过消除对打印机的需求并使客户能够从任何地方进行签名来提高客户的满意度，最后但并非最不重要的一点是，减轻各地长期受苦的员工的繁琐文书工作的负担。 Legalesign 的客户包括律师事务所、保险公司、房地产公司、招聘人员、会计师等。 Legalesign 是从头开始构建的，旨在为我们的客户提供最大价值。商业软件的关税价格往往远远超过其使用成本——采用成本、培训成本、日常使用时间和变更成本。 Legalesign 的设计始终致力于最大限度地降低这些成本，以便我们的客户能够从根本上看到最大的价值：从消除日常操作中不必要的点击（这样您就不会浪费时间发送合同），到整个流程系统架构允许您无缝、轻松地水平和垂直扩展。我们大力投资幕后系统，以确保正常运行时间和可靠性，并在重要的地方提供服务。
CocoSign
cocosign.com
为中小型企业和专业人士提供更简单、更快速、更安全的电子签名解决方案 使用 CocoSign 值得信赖且具有法律约束力的电子签名软件，快速轻松地签署、发送、跟踪和收集电子签名。
Signer HQ
signerhq.com
简化您与 Signer HQ 的合同签署流程，减少追逐签名的时间。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虚拟机柜是一个完全集成的文档管理系统，具有完整的版本控制和审计跟踪，为那些希望销毁其文书工作并创建无纸化办公室的人提供了安心，同时遵守标准以寻求法律可接受性。 虚拟机柜提供了一个安全的文档商店，并提供许多其他搜索设施，使您的文档更容易找到。它与后台系统完全集成在一起，并有能力将所有形式的电子文件链接回客户记录。 它通过托盘中的用户为扫描文档提供路由设施，从而使组织周围的扫描数据分布，并为希望在使用托管或薄的客户端解决方案时希望扫描的人提供独家的远程扫描设施。 虚拟机柜使您的公司能够控制所有文档，共享信息，提高生产率和安全档案，并立即投资回报率
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个网络平台，可通过任何 PC 或移动设备以集中、快速且直观的方式为任何组织创建、管理和显示电子邮件签名。与任何电子邮件解决方案集成（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它还是一种销售、沟通和营销工具。它允许您向签名添加动态内容，自动部署不同的横幅以将流量重定向到登陆、市场或电子商务。此外，它还实时衡量活动的影响。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 电子邮件签名服务最好用三个词来描述。它是 Office 365 的集中式、全公司范围内、基于 Web 的签名服务。集中式意味着您可以在一个地方创建和管理公司的所有电子邮件签名。公司范围的签名使您可以在几分钟内推出对签名的更改或更新。由于它是基于网络的服务，因此它是独立于平台的，并且可以在所有设备上运行，无需任何复杂的安装。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一个尖端的 SaaS 平台，专为热衷于扩大个人品牌并通过电子邮件增强潜在客户开发能力的个体企业家和自由职业者而设计。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一个免费且简单的在线签名解决方案，可以轻松获得签名并继续前进。使用 GoatSign，无需导航复杂的工作流程 - 只需一个简单、无忧的签名流程即可节省您的时间和精力。
Crossware
crossware365.com
正在寻找一款功能强大的工具，让您能够为离开公司的每封电子邮件添加一致且合规的签名、免责声明和品牌？我们屡获殊荣的工具 Crossware Mail Signature（适用于 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是适合您的解决方案。无论您使用什么设备发送，时尚、合规且个性化的签名都会自动添加到每封电子邮件中。使用简单的拖放可视化编辑器即可轻松创建完美的签名，或者获取更多技术知识并使用我们的源代码编辑器切换到以 HTML 格式创建签名。我们的签名工具不断开发，目标是确保签名是动态和智能的。这意味着上下文敏感并根据您公司的独特需求进行定制。您可以使用我们简单的规则生成器创建和应用规则来控制应用签名的时间、地点和方式。根据 Active Directory 字段、收件人地址、日期等快速创建应用签名或签名块（签名的较小部分）的规则。如果您需要高度自定义或复杂的规则，您也可以使用 C# 编写规则。 Crossware Mail Signature 可让您控制谁可以编辑每个签名或签名块，例如您可以选择只允许营销团队编辑广告横幅部分，并允许法律团队编辑法律免责声明，以确保您的签名免受未经请求的更改。 Crossware Mail Signature 是从头开始构建的，具有高度安全性。我们不会存储或复制您的电子邮件，也不会在 Microsoft Azure 数据中心内安全地处理它们。为了提高安全性，您还可以在设置 Crossware Mail Signature 时指定您选择的 Microsoft 数据中心。功能： - 将徽标、图形、广告横幅、社交媒体图标、Active Directory 字段、免责声明和文本添加到电子邮件页眉和页脚。 - 通过强大的规则，随时随地以您想要的方式应用您的签名。 - 每个设备和电子邮件客户端上的签名。 - 使用单独控制的块来控制签名的每个部分。 - 可视化/HTML 代码编辑器 - 根据收件人和发件人实时预览签名。 - 在 Outlook 中查看签名并在“已发送邮件”中查看您的签名。 - 智能和动态签名应用程序 - 选择要部署到的 Microsoft 数据中心 - 使用我们基于浏览器的编辑器随时随地进行编辑 了解是什么让我们成为世界领先的签名解决方案 - 立即开始免费试用！
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 允许您集中管理员工的电子邮件签名，并通过营销横幅对其进行扩展，将日常电子邮件流量转化为强大的营销渠道。 Mailtastic 受到世界各地各种规模客户（包括财富 500 强企业）的信赖，能够充分利用其电子邮件签名的营销潜力，从而扩大其营销活动并与新的潜在客户建立联系。立即预订演示，了解如何开始通过电子邮件签名营销释放收入。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit 拥有 98% 的客户满意度和超过 1,000,000 名全球用户，是一款功能强大的解决方案，可帮助营销和 IT 团队优化员工电子邮件签名，以实现品牌一致性、推动潜在客户开发并提高员工敬业度。 10 多年来，我们一直是 Microsoft 金牌合作伙伴，并通过 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 认证提供全球最高的 IT 安全标准。借助我们一流的拖放设计器，您可以使用有针对性且可跟踪的营销横幅快速创建自定义签名 - 宣传活动、在社交媒体上联系、安排会议......选项是无穷无尽的！您可以为特定人员、部门、地区/语言或子公司创建和分配签名。由于它与您的活动目录连接，因此很容易更新和部署。我们的全球团队位于北美和欧洲，每周 5 天、每天 24 小时提供英语、法语和西班牙语客户支持。
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signandgo.io
SIGNandGO 为您的公司提供集中的电子邮件签名管理。使用 SIGNandGO 设计的标志性横幅可提高品牌知名度。通过定制签名设计，您可以获得反映您品牌形象的数字名片。借助电子邮件签名解决方案 SIGNandGO，签名可以拥有更专业的外观。 SIGNandGO帮助您集中整理企业电子邮件管理，让HR部门的跟进更加轻松。因此，员工的签名始终是最新的并且具有完美的设计。提供基于云的高级企业签名管理，由 OWA 提供支持，并提供与 Office 365 电子邮件签名的兼容性。这样，您就可以轻松管理公司电子邮件，并且所有签名都完美无缺。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款在线电子邮件签名生成器，可帮助为 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的电子邮件签名管理创建专业且具有视觉吸引力的电子邮件签名。无需技术背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 扩展程序可以无限制地跟踪电子邮件的打开和点击情况。
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SignHouse 是一个免费、现代且简单的电子签名解决方案。除了免费计划外，我们还提供终身优惠，这使我们有别于 90% 以上的其他电子签名应用程序。您无需为 DocuSign 等过时的应用程序支付月费，只需永远为 SignHouse 支付一次费用，并加入由像您这样的人组成的社区。
EZsign
ezsign.ca
免费试用 eZsign。灵活的定价计划。顶级安全性。专为加拿大企业设计。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款电子签名软件，可简化各种规模企业的文档签名。简单、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一种电子签名解决方案，旨在加快工作流程。 它在各种平台上都易于使用、安全且可靠。
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KONSIGN 是一款一流的电子签名软件，通过其快速、安全且用户友好的解决方案简化了文档签名流程。立即注册免费试用，体验 KONSIGN 的便利。除了电子签名之外，KONSIGN 还提供先进的文档管理功能以及与 Google Drive 等流行云存储服务的无缝集成。这使您可以轻松地从任何设备组织、访问和共享文档，确保工作流程顺利进行。 Konsign 的创新方法节省了时间、金钱和资源，同时为无纸化环境做出了贡献。这个尖端平台使您只需点击几下即可完成文书工作，从而使您能够专注于更关键的任务。 Konsign 不仅简化了文件签署，还通过减少纸张消耗和推广环保实践来展示对可持续发展的承诺。选择 KONSIGN 实现高效的业务运营和更绿色的未来。
inSign
getinsign.com
电子签名软件使签署文档变得快速、轻松。 inSign 支持根据 eIDAS 和 ZertES 的高级 (AES) 和合格电子签名 (QES)。签名在法律上是安全且可证明的。可以在浏览器或应用程序中进行签名 - 无需安装。 inSign 中的其他流行功能： - 表单编辑器 - Word 插件 - 单独配置 - 文档模板 - 审核报告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
电子签名使您可以随时随地安全地签署和发送文档。这消除了打印、扫描和邮寄纸质文件的需要，从而节省了您的时间和麻烦。 GreenSign 提供多种集成方式，帮助各部门更快地开展业务，降低风险、降低成本，并为客户和员工提供更好的体验。 GreenSign 解决方案包括动态无代码、功能强大的 Web 表单、API 集成以及与应用程序和 CRM 的集成。
GoodSign
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即用即付电子签名。无需订阅。第一个数字签名解决方案，您只需按使用量付费。对文档、功能或用户没有限制。我们的使命还包括在全球种植 100 万棵树，以帮助遏制全球变暖。这是由 GoodSign 销售资助的。每笔销售额的 20% 用于植树！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决方案的优点是让无数用户能够验证重要文档并将其发送给所需人员。使用 VeriDoc Sign 的工具不会出错，它为您提供了验证区块链上电子签名文档的时间戳和哈希值的优势。只需用手机扫描二维码，您就可以在验证页面上看到原始文件。 VeriDoc Sign 的其他功能不容错过： 访问控制 法律认可 防篡改区块链安全 经济实惠
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp 是一个电子邮件签名管理和营销平台，非常适合中型企业、企业和团队。为所有公司员工设置快速、简单的签名，不需要技术或设计团队的参与。与主要电子邮件客户端和设备（包括智能手机）无缝集成。简化所有公司电子邮件中品牌一致的签名。使用 Newoldstamp，您可以： 创建满足品牌要求的交互式电子邮件签名 在一个位置管理团队的所有电子邮件签名 运行电子邮件签名横幅活动 跟踪电子邮件签名性能 自定义现有签名模板 为每个部门创建不同的电子邮件签名模板 主要功能： 高级电子邮件签名编辑器和生成器 G Suite、Exchange、Microsoft 365 集成 中央签名管理 签名横幅管理 签名分析 与主要电子邮件客户端兼容 移动友好
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出时具有法律约束力的电子签名。 在线安全批准、交付和签署文件。 以前是eversign。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的电子签名软件以完全安全性和可靠性在线对业务文档进行数字签名。通过简单的电子签名文档工作流程实现交易自动化。 Zoho Sign 可轻松与 Zoho 应用程序集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方应用程序（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我们屡获殊荣的签名生成器制作精美的定制电子邮件签名。轻松创建和编辑您的电子邮件签名 - 免费
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble，您可以合法地以电子方式签署任何文档。不同的文档、不同的法律要求 - 在 Skribble，您可以从单一来源访问所有可用的电子签名标准，并且为每种情况做好准备。
SignRequest
signrequest.com
签署自己或签署文件。简单，安全，具有法律约束力且免费。 SignRequest凭借数百万个文档发送，是安全的，具有法律约束力且负担得起的电子签名解决方案。
signNow
signnow.com
可随您的工作流程扩展的电子签名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）创建和扩展电子签名工作流程。签署和发送用于签署的文档、生成协议、谈判合同、接受付款以及自动化业务流程。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一种基于云的解决方案，用于电子签名和填写文档或从手机、平板电脑或计算机获取文档签名。使用 SignEasy 完成的签名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和欧洲指令 (EC/1999/93)。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免费的电子签名软件，用于在线签署文档。通过签名进入数字时代，更智能、更快速地工作。手动签署文件、扫描文件并通过电子邮件发送是一件令人头疼的事情，您同意吗？标志性地消除头痛，让您进入数字时代。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
获取签名的文件和表格。容易地。安全。任何地方。 所有PDF和电子签名工作的位置之一。 Acrobat明白了。 使用Acrobat符号（Microsoft的首选电子签名解决方案）和唯一的电子签名工具来转换和加快工作流程，该工具也包括Adobe Acrobat在一个软件包中的功能。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe有助于确保和自动化客户端通信，文档签名和交换并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名到灵活的电子形式引擎到可配置的客户门户，我们可以帮助组织简化涉及个人数据，合同，金钱和身份的业务流程，从而节省了多达90％的时间。 人力资源部门使用我们在船上员工并分发payslips。销售部门利用我们来上船上的客户。专业服务公司使用我们与客户签署合同，捕获数据并交换文件。学校利用我们自动化录取过程。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前称为 HelloSign）是安全在线签名和请求签名的直观方式。在任何协议中添加合法有效的签名——从新员工聘用信到贷款，再到销售合同和保密协议。屡获殊荣的用户界面、强大的管理控制、文档跟踪和比笔和纸方法更安全的企业级安全性都是默认开箱即用的。签名更快。与平均需要 15 天才能签署和返回的传统纸质合同相比，Dropbox Sign 帮助企业签署合同的速度平均要快 80%。提高文档完成度。凭借跟踪、自动提醒和移动签名等功能，Dropbox Sign 将文档完成率提高了高达 96%。快速发送协议。屡获殊荣的直观界面与模板和数据验证等功能相结合，意味着任何人都可以快速轻松地发送协议以供签名。使用您喜欢的工具进行工作。 Dropbox Sign 与 Salesforce、Slack、Oracle、HubSpot CRM、Microsoft Word 等应用程序无缝集成，因此您可以直接从您喜欢的工具发送文档以供签名。自动归档和存储协议。自动保存签名文档并随时在您首选的云存储中查找它们，无论是 Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneDrive 还是 SharePoint。让每一份协议都得到法院的认可。每份 Dropbox Sign 协议都附有法院认可的审计跟踪，这可以保护所有各方并减少补救成本和法律挑战。确保一切安全。您的所有文档在传输和静态时都使用加密技术来保密。添加更深层次的功能。 Dropbox Sign API 将强大的电子签名功能直接嵌入到您的应用程序、工作流程或网站中。嵌入式签名、自定义品牌和嵌入式模板等功能可创建真正无缝的产品内签名体验。卓越的开发人员体验和专门的 API 支持团队意味着您可以获得安全、可靠且功能丰富的签名体验，平均实施时间比行业平均水平快 2 倍以上。
Formstack
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Formstack Forms 是一种基于云的解决方案，可帮助企业自动化创建数字表单和收集调查、潜在客户、注册等数据的流程。主要功能包括数据路由、文件上传、数据加密、付款收集和表单分析。 Formstack Forms 专为各种规模的企业而设计，允许用户与团队协作，以批准、拒绝和评论通过表单提交的数据。通过拖放表单生成器，Formstack Forms 使跨组织的用户能够构建品牌表单、调查和工作流程，而无需了解代码。对于更多技术用户，Formstack Forms 提供开放 API，允许用户和第 3 方应用程序以编程方式访问 Formstack 资源。 Formstack 允许与各种第三方应用程序集成，例如 Mailchimp、Salesforce、PayPal、Amazon S3、PowerAutomate 等。 Formstack 按月订阅，并通过文档和其他在线措施扩展支持。