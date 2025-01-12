电子签名软件 - 最热门应用 - 波兰

Crossware

crossware365.com

正在寻找一款功能强大的工具，让您能够为离开公司的每封电子邮件添加一致且合规的签名、免责声明和品牌？我们屡获殊荣的工具 Crossware Mail Signature（适用于 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是适合您的解决方案。无论您使用什么设备发送，时尚、合规且个性化的签名都会自动添加到每封电子邮件中。使用简单的拖放可视化编辑器即可轻松创建完美的签名，或者获取更多技术知识并使用我们的源代码编辑器切换到以 HTML 格式创建签名。我们的签名工具不断开发，目标是确保签名是动态和智能的。这意味着上下文敏感并根据您公司的独特需求进行定制。您可以使用我们简单的规则生成器创建和应用规则来控制应用签名的时间、地点和方式。根据 Active Directory 字段、收件人地址、日期等快速创建应用签名或签名块（签名的较小部分）的规则。如果您需要高度自定义或复杂的规则，您也可以使用 C# 编写规则。 Crossware Mail Signature 可让您控制谁可以编辑每个签名或签名块，例如您可以选择只允许营销团队编辑广告横幅部分，并允许法律团队编辑法律免责声明，以确保您的签名免受未经请求的更改。 Crossware Mail Signature 是从头开始构建的，具有高度安全性。我们不会存储或复制您的电子邮件，也不会在 Microsoft Azure 数据中心内安全地处理它们。为了提高安全性，您还可以在设置 Crossware Mail Signature 时指定您选择的 Microsoft 数据中心。功能： - 将徽标、图形、广告横幅、社交媒体图标、Active Directory 字段、免责声明和文本添加到电子邮件页眉和页脚。 - 通过强大的规则，随时随地以您想要的方式应用您的签名。 - 每个设备和电子邮件客户端上的签名。 - 使用单独控制的块来控制签名的每个部分。 - 可视化/HTML 代码编辑器 - 根据收件人和发件人实时预览签名。 - 在 Outlook 中查看签名并在“已发送邮件”中查看您的签名。 - 智能和动态签名应用程序 - 选择要部署到的 Microsoft 数据中心 - 使用我们基于浏览器的编辑器随时随地进行编辑 了解是什么让我们成为世界领先的签名解决方案 - 立即开始免费试用！