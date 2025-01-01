电子签名软件 - 最热门应用 - 新西兰

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子签名软件使用户能够收集文档上的电子签名，从而消除了物理文书工作的需要。该软件简化了分发需要电子签名的法律敏感文档的过程。组织利用电子签名软件对需要客户、员工或合作伙伴签名的文档（例如销售合同或雇佣文书）进行安全加密。 电子签名软件通常与各种第三方应用程序集成，包括 CRM 软件、ERP 系统、HR 管理套件和会计工具。这种集成有利于报价、合同和供应商交互的无缝管理。此外，电子签名软件遵守满足当地和联邦法律要求的内置安全标准。这样保证了法律文件的顺利交换，保证了通过软件获得的签名的合法性和法律效力。
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企业和个人几乎随时随地通过几乎任何设备安全发送和签署协议的全球方式。 Docusign 应用程序易于使用，为各方提供无限制的免费签名，并受到全球数百万人的信任。 虽然电子签名改变了许多组织执行合同的方式，但签名前后的生命周期通常是通过手动流程、电子表格和电子邮件进行管理，从而减慢了业务节奏，增加了风险，并使客户和员工感到沮丧。 Docusign CLM（合同生命周期管理）允许组织通过将模拟手动流程转变为数字自动化工作流程来简化协议生命周期。最终结果是业务开展速度加快、合规性提高以及员工效率提高。 主要功能：中央存储库、高级搜索和查找、版本控制、条...
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合同所需的唯一工具。减少在应用程序、编辑器和电子签名工具之间切换的时间，并节省资金。超过 500,000 家公司信任 Concord 履行其合同。 通过康科德，您可以： * 起草、谈判、签署和管理整个组织的每份合同 - 全部在一个地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 与每个人合作 - 您的团队、客户和供应商 * 只需几分钟即可开始，而不是几个月 Concord 提供的主要功能： * 有条件批准工作流程，以便每份合同都由合适的人（并且只有该人）审核 * 私人评论和版本控制，以实现更有效的合同谈判 * ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的电子签名软件以完全安全性和可靠性在线对业务文档进行数字签名。通过简单的电子签名文档工作流程实现交易自动化。 Zoho Sign 可轻松与 Zoho 应用程序集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方应用程序（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免费的电子签名软件，用于在线签署文档。通过签名进入数字时代，更智能、更快速地工作。手动签署文件、扫描文件并通过电子邮件发送是一件令人头疼的事情，您同意吗？标志性地消除头痛，让您进入数字时代。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前称为 HelloSign）是安全在线签名和请求签名的直观方式。在任何协议中添加合法有效的签名——从新员工聘用信到贷款，再到销售合同和保密协议。屡获殊荣的用户界面、强大的管理控制、文档跟踪和比笔和纸方法更安全的企业级安全性都是默认开箱即用的。签名更快。与平均需要 15 天才能签署和返回的传统纸质合同相比，Dropbox Sign 帮助企业签署合同的速度平均要快 80%。提高文档完成度。凭借跟踪、自动提醒和移动签名等功能，Dropbox Sign 将文档完成率提高了高达 96%。快速发送协议。屡获殊荣的直观界面与模板和数据验证等功能相结合，意味着任何人都可以快速轻松地...
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一种基于云的解决方案，用于电子签名和填写文档或从手机、平板电脑或计算机获取文档签名。使用 SignEasy 完成的签名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和欧洲指令 (EC/1999/93)。
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
Foxit eSign
foxit.com
福昕拥有超过 6.5 亿用户，已向超过 425,000 家客户销售产品，其中包括中小型企业到跨国企业，遍布全球 200 多个国家。 Foxit eSign 是一项具有法律约束力的电子签名服务，用于准备和收集重要的签名文档。它提供了完整的电子签名解决方案 - 上传文档、创建模板、添加收件人并发送。 Foxit eSign 自动化工作流程，提供无缝流程，允许用户使用浏览器发送、签名、跟踪和管理签名流程。完成后，您将获得一份经过合法签署的文件的防篡改存档。无论是通过网络还是移动设备，生成协议并将其发送出去进行电子签名都是快速、轻松的。 Foxit eSign 软件提供的一些有用功能包括： • 可重复...
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免...
signNow
signnow.com
可随您的工作流程扩展的电子签名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）创建和扩展电子签名工作流程。签署和发送用于签署的文档、生成协议、谈判合同、接受付款以及自动化业务流程。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我们屡获殊荣的签名生成器制作精美的定制电子邮件签名。轻松创建和编辑您的电子邮件签名 - 免费
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一种基于云的解决方案，可帮助企业自动化创建数字表单和收集调查、潜在客户、注册等数据的流程。主要功能包括数据路由、文件上传、数据加密、付款收集和表单分析。 Formstack Forms 专为各种规模的企业而设计，允许用户与团队协作，以批准、拒绝和评论通过表单提交的数据。通过拖放表单生成器，Formstack Forms 使跨组织的用户能够构建品牌表单、调查和工作流程，而无需了解代码。对于更多技术用户，Formstack Forms 提供开放 API，允许用户和第 3 方应用程序以编程方式访问 Formstack 资源。 Formstack 允许与各种第三方...
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出时具有法律约束力的电子签名。 在线安全批准、交付和签署文件。 以前是eversign。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首选的电子签名解决方案，专为快速、安全的文档签名而设计。使用 SignFree，您可以在 30 秒内签署无限量的文档，而且全部免费。告别纸张浪费，采用更快、更环保的方式来管理协议。与我们一起简化签名并为更加可持续的未来做出贡献。立即注册并体验 SignFree 的轻松电子签名。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble，您可以合法地以电子方式签署任何文档。不同的文档、不同的法律要求 - 在 Skribble，您可以从单一来源访问所有可用的电子签名标准，并且为每种情况做好准备。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款在线电子邮件签名生成器，可帮助为 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的电子邮件签名管理创建专业且具有视觉吸引力的电子邮件签名。无需技术背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 扩展程序可以无限制地跟踪电子邮件的打开和点击情况。
Scrive
scrive.com
Scrive 通过电子签名和身份验证解决方案自动化基于协议的业务流程。 Scrive 于 2010 年在斯德哥尔摩成立，迅速成为北欧电子签名市场的领导者，并继续扩展到欧洲。易于使用和强大的安全措施是各种规模的组织（包括高度监管行业的企业）依赖 Scrive 解决方案来提高内部效率、合规性和客户满意度的关键原因。 eSign 是 Scrive 的协议签署平台，开箱即用，提供适合任何业务的定价计划和功能包，或作为 API 集成。主要优势包括： - 在任何设备上签名 - 消除成本高昂的手动任务 - 缩短交付时间 - 使用 eID 对签名者进行身份验证 - 专为安全性和合规性而构建 - 跟踪和监控协议...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款现代电子签名应用程序，可以快速、简单、安全且经济高效地发送文档以进行具有法律约束力的签名。对于那些希望将数字签名集成到自己的应用程序中的人来说，其易于使用的 API 是量身定制的。凭借 Syncfusion 20 年为开发人员提供强大 API 的经验，BoldSign 充分利用该公司在该领域的深厚专业知识，提供直观的用户界面、广泛的定制可能性以及对技术支持和持续产品改进的承诺。没有任何。企业选择 BoldSign 的 5 个理由： * 透明、可扩展的定价以及慷慨的计划限制。完整详情请参见 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 U...
SignRequest
signrequest.com
自己签名或让文件签名。简单、安全、具有法律约束力且免费。
Signwell
signwell.com
SignWell（以前称为 Docsketch）。 让您轻松签署文档，从而将周转时间缩短一半。 SignWell 是一种电子签名工具，可用于具有法律约束力的签名和更快的文档签名。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp 是一个电子邮件签名管理和营销平台，非常适合中型企业、企业和团队。为所有公司员工设置快速、简单的签名，不需要技术或设计团队的参与。与主要电子邮件客户端和设备（包括智能手机）无缝集成。简化所有公司电子邮件中品牌一致的签名。使用 Newoldstamp，您可以： 创建满足品牌要求的交互式电子邮件签名 在一个位置管理团队的所有电子邮件签名 运行电子邮件签名横幅活动 跟踪电子邮件签名性能 自定义现有签名模板 为每个部门创建不同的电子邮件签名模板 主要功能： 高级电子邮件签名编辑器和生成器 G Suite、Exchange、Microsoft 365 集成 中央签名管理 签名横幅管...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个网络平台，可通过任何 PC 或移动设备以集中、快速且直观的方式为任何组织创建、管理和显示电子邮件签名。与任何电子邮件解决方案集成（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它还是一种销售、沟通和营销工具。它允许您向签名添加动态内容，自动部署不同的横幅以将流量重定向到登陆、市场或电子商务。此外，它还实时衡量活动的影响。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一个免费、现代且简单的电子签名解决方案。除了免费计划外，我们还提供终身优惠，这使我们有别于 90% 以上的其他电子签名应用程序。您无需为 DocuSign 等过时的应用程序支付月费，只需永远为 SignHouse 支付一次费用，并加入由像您这样的人组成的社区。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市场上领先的电子签名解决方案，可轻松、高效、安全地签署电子文档。各种规模和行业的企业都可以随时随地在任何设备上进行访问，正在用 Esignly 的电子签名取代手动的纸质签名方法。
emSigner
emsigner.com
emSigner 是一种电子文档签名解决方案，允许个人和组织对文档进行数字签名。使用 emSigner 的高级电子签名解决方案转变您的工作流程。
DocuX
docux.ai
让您的文件和合同处于自动驾驶状态。 DocuX 是唯一一个人工智能驱动的平台，使您能够管理文档和合同的整个生命周期——从创建和协作到电子签名和长期存档。使用我们的智能工作区，在几分钟而不是几小时内完成工作，该工作区会自动确定您的文档优先级并为您收集所需的批准和电子签名。从 500 多个内置的、经过法律审查的协议、表格、合同、政策等模板中进行选择。 （价值超过 5 万美元，适用于所有付费计划，无需额外费用。）DocuX 默认为所有用户提供银行级安全性。只需点击几下，您就可以将当前的工具和平台与 DocuX 集成。使用 DocuX 的团队报告说，生产力提高了 80%，成本降低了 70%，交易完成速...
DottedSign
dottedsign.com
在网络、iOS 和 Android 设备上使用 DottedSign 以合法可执行的方式在线签署文档。今天就捕获您的第一个电子签名！
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 允许您集中管理员工的电子邮件签名，并通过营销横幅对其进行扩展，将日常电子邮件流量转化为强大的营销渠道。 Mailtastic 受到世界各地各种规模客户（包括财富 500 强企业）的信赖，能够充分利用其电子邮件签名的营销潜力，从而扩大其营销活动并与新的潜在客户建立联系。立即预订演示，了解如何开始通过电子邮件签名营销释放收入。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一种电子签名解决方案，旨在加快工作流程。 它在各种平台上都易于使用、安全且可靠。
inSign
getinsign.com
电子签名软件使签署文档变得快速、轻松。 inSign 支持根据 eIDAS 和 ZertES 的高级 (AES) 和合格电子签名 (QES)。签名在法律上是安全且可证明的。可以在浏览器或应用程序中进行签名 - 无需安装。 inSign 中的其他流行功能： - 表单编辑器 - Word 插件 - 单独配置 - 文档模板 - 审核报告 - REST-API - 以及更多...
Exclaimer
exclaimer.com
创建和管理专业的电子邮件签名。我们的一系列电子邮件签名管理解决方案使您可以轻松设计和控制组织的电子邮件签名。
Signable
signable.co.uk
Signable 的电子签名软件可帮助您在几秒钟内发送具有法律约束力且安全的在线文档。从今天开始使用电子签名！
Signority
signority.com
Signority 是一种电子签名和文档工作流程自动化管理工具，可取代打印-签名-扫描流程。 Signority 成立于 2010 年，符合 HIPAA 标准，是北美医疗保健、人力资源、非营利组织和教育领域领先的电子签名提供商。借助模板、批量签名和批量签名等节省时间的功能，您可以将一天的时间集中在您必须做的事情上。我们行业领先的支持以人为中心，而不是以机器人为中心。因此，当您急需帮助时，您可以与现场人员交谈。而且，由于 Signority 非常易于使用，因此入职培训非常简单，并且可以在一天内完成。另外，如果您的团队需要培训，通常可以在 10 个工作日内安排。
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合同管理软件，可简化在线电子签署、管理和自动化合同的流程。它使团队能够有效协作，并提供为法律团队、财务团队和业务领导者量身定制的各种功能。 该软件有助于合同创建、谈判和数字化，以及审批工作流程和电子签名，支持三种类型的电子签名。 它还提供签署后管理功能，包括通过人工智能技术从合同PDF中提取关键数据以及生成合同时间表。 Contractify 提供用户友好的起草助手，将人工智能技术与用户的专业知识相结合，轻松创建合同，并通过可定制的剧本自动化法律起草。 它允许与来自各个部门的同事进行协作，并提供广泛的标准业务合同模板库。该软件通过与 DocuSign 和 ...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助于保护和自动化客户通信、文档签名和交换，并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名、灵活的电子表单引擎到可配置的客户门户，我们帮助组织简化涉及个人数据、合同、资金和身份的业务流程，节省高达 90% 的时间。 人力资源部门利用我们来入职员工并分发工资单。销售部门利用我们来吸引客户。专业服务公司利用我们与客户签订合同、获取数据和交换文档。学校利用我们来自动化招生流程。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit 拥有 98% 的客户满意度和超过 1,000,000 名全球用户，是一款功能强大的解决方案，可帮助营销和 IT 团队优化员工电子邮件签名，以实现品牌一致性、推动潜在客户开发并提高员工敬业度。 10 多年来，我们一直是 Microsoft 金牌合作伙伴，并通过 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 认证提供全球最高的 IT 安全标准。借助我们一流的拖放设计器，您可以使用有针对性且可跟踪的营销横幅快速创建自定义签名 - 宣传活动、在社交媒体上联系、安排会议......选项是无穷无尽的！您可以为特定人员、部门、地区/语言或子公司创建和分配...
FuseSign
fusesign.com
经济实惠、安全且易于使用的数字签名工具。 FuseSign 专为专业服务行业量身定制。发送需要签名的文件并在几分钟（而不是几天）内将其返回。它具有法律约束力，可用于多种文件。免费试用 FuseSign 14 天，了解为什么 FuseSign 是您唯一需要的数字签名工具。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且集成的合同签署软件更快地完成交易 在一个统一平台上起草、发送和签署合同。通过经过认证的数字签名和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有协议。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是在一个简单的安全在线平台中管理您的业务表格和文档的简单方法。 DocuFirst 不仅仅是一个电子签名解决方案！我们允许企业收集和存储填写表格所需的数据，并提供强大的文档管理功能。
DocVerify
docverify.com
DocVerify 通过强大的电子签名和远程在线公证 (RON) 解决方案将签名和公证推进到数字时代。现在，您可以在可信的在线环境中安全地签署、管理和存储具有法律约束力的文档。 DocVerify 经批准和认证的电子公证工具不需要下载软件或购买硬件。可通过互联网和标准浏览器访问此电子公证。利用值得信赖的 DocVerify 平台加快周转时间、降低成本并保持交易顺利进行。对于合同和其他商业文件，DocVerify 的电子签名工具提供了丰富的选项。数字签名软件可以简化签名获取过程或集成到公司现有系统中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家行业领...
Secured Signing
securedsigning.com
安全签名是一种数字签名和远程在线公证软件，可帮助企业以电子方式签署文档。它是一种安全、便捷且经济高效的文档签名方式，并且符合全球多项行业法规。我们成立于 2010 年，总部位于新西兰奥克兰，提供多种功能，包括： 数字签名：安全签名使用可信、防篡改的数字签名 (PKI) 技术，确保文档的真实性和完整性。远程在线公证：安全签名提供远程在线公证服务，允许以电子方式对文档进行签名和公证。文档跟踪：安全签名会跟踪所有已签名文档的状态，因此您可以轻松查看签名者和时间。提醒：如果签名者在特定日期之前尚未签署文档，安全签名可以向签名者发送提醒。报告：安全签名提供所有已签名文档的详细报告，以便您可以跟踪您的签名...
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 电子邮件签名服务最好用三个词来描述。它是 Office 365 的集中式、全公司范围内、基于 Web 的签名服务。集中式意味着您可以在一个地方创建和管理公司的所有电子邮件签名。公司范围的签名使您可以在几分钟内推出对签名的更改或更新。由于它是基于网络的服务，因此它是独立于平台的，并且可以在所有设备上运行，无需任何复杂的安装。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO 为您的公司提供集中的电子邮件签名管理。使用 SIGNandGO 设计的标志性横幅可提高品牌知名度。通过定制签名设计，您可以获得反映您品牌形象的数字名片。借助电子邮件签名解决方案 SIGNandGO，签名可以拥有更专业的外观。 SIGNandGO帮助您集中整理企业电子邮件管理，让HR部门的跟进更加轻松。因此，员工的签名始终是最新的并且具有完美的设计。提供基于云的高级企业签名管理，由 OWA 提供支持，并提供与 Office 365 电子邮件签名的兼容性。这样，您就可以轻松管理公司电子邮件，并且所有签名都完美无缺。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决...
WeSign
wesign.com
其他被视为有效的电子签名类型 除了数字签名和电子签名之外，还有其他类型的电子签名正在被广泛接受。
Signmee
signmee.com
在线协议表格可加快签署速度 在线表单生成器、邮件程序和电子签名程序，为每个人提供收件箱
Agrello
agrello.io
与 Agrello 一起更智能地工作 与我们一起开始您的数字化转型之旅！无论您只是需要时不时地签署数字文档，还是需要管理整个公司的法律文件，我们都会随时为您提供帮助。 // 在没有压力和学习的情况下开始 很多时候，新工具通常需要新的技能和培训。阿格雷罗的情况并非如此。只需使用您最喜欢的工具并将准备签名的文档上传到 Agrello。添加所有签名者和查看者后，我们将处理剩下的事情。我们将随时向您通报签署过程，以便您在此期间可以专注于其他事情！ // 直观的仪表板，方便您有时需要更多时间来收集所有必要的签名。 Agrello 的文档仪表板旨在为您提供清晰、即时的反馈，了解哪些交易需要推动以及哪些交易...
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，I...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款总部位于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同。公司使用 Legalesign 来获得显着的生产力和财务收益，通过消除对打印机的需求并使客户能够从任何地方进行签名来提高客户的满意度，最后但并非最不重要的一点是，减轻各地长期受苦的员工的繁琐文书工作的负担。 Legalesign 的客户包括律师事务所、保险公司、房地产公司、招聘人员、会计师等。 Legalesign 是从头开始构建的，旨在为我们的客户提供最大价值。商业软件的关税价格往往远远超过其使用成本——采用成本、培训成本、日常使用时间和变更成本。 Legalesign 的设计始终致力于最大限度地降低这些成...