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电子邮件服务是指促进发送、接收和组织电子消息的在线平台或应用程序。这些服务使用户能够通过交换数字消息、附件和其他多媒体内容来高效、安全地进行通信。电子邮件服务通常包括收件箱组织、垃圾邮件过滤以及创建和管理联系人的功能等功能。无论是个人用途还是专业用途，电子邮件服务在现代通信中都发挥着至关重要的作用，提供了在当今数字时代保持联系的可靠且广泛采用的方式。
提交新应用
Gmail
google.com
Gmail是Google开发的免费电子邮件服务，用户可以通过网页和第三方程序访问，支持多种功能和安全选项。
Mail.ru
mail.ru
Mail Mail.ru是最大的免费邮件，一个快速便捷的界面，无限的盒子，可靠的垃圾邮件和病毒保护，移动版本和智能手机应用程序。访问IMAP，SMS通知，以不同语言的接口和邮寄主题。也可以在mail.ru上：新闻，在互联网上搜索，汽车，体育，游戏，约会，天气，工作。
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一个个人信息管理Web应用程序，包括电子邮件客户端、日历、联系人管理和任务管理功能。
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail是一款电子邮件服务，提供病毒和垃圾邮件保护，邮件分类，10GB云存储，以及个性化主题。支持自定义邮箱地址和移动管理。
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail允许用户发送、接收和整理电子邮件，支持多设备访问，并提供隐私保护和智能分类功能。
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱提供稳定便捷的电子邮件服务，支持大附件发送，具备日历、记事本等功能，注重安全及用户隐私。
Proton Mail
proton.me
Proton Mail是一款安全的电子邮件应用，提供端到端加密，保护用户隐私，支持自毁消息和与第三方客户端集成。
STRATO
strato.de
STRATO应用提供网页托管、云存储和网站建设工具，用户可在线创建和管理网站，支持电子邮件和预约系统。
BT Email
email.bt.com
BT电子邮件应用程序提供一个用户友好的平台，用于管理多个电子邮件帐户，发送、接收和组织电子邮件，提高沟通效率。
Titan Email
titan.email
Titan邮箱是一款专为专业人士和小企业设计的电子邮件应用，提供多种工具以提高生产力和客户关系管理。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail是一个电子邮件管理平台，帮助用户发送、接收、分类和搜索邮件，支持多种电子邮件协议，易于管理。
OnMail
onmail.com
OnMail是一款现代电子邮件服务，提供无缝的邮件管理体验，支持多平台访问及内置隐私保护功能，易于使用。
네이버 메일
mail.naver.com
네이버邮件是一款移动电子邮件应用，帮助用户方便地管理其电子邮件账户，支持发送、接收和组织邮件。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra是一个开源的电子邮件和协作平台，提供邮件管理、日历、联系人、任务和文件共享等功能。
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱是阿里巴巴推出的企业邮箱服务，提供安全、高效的邮件管理，支持多账户及其他云端应用集成，服务于个人和企业用户。
mail.com
mail.com
Mail.com应用提供安全的邮件和云存储服务，用户可在手机上管理多个邮箱账户，随时访问邮件和云文档。
IONOS Webmail
ionos.com
Ionos Webmail是一款安全、高效的电子邮件应用，支持多个协议，提供自定义账户和日历集成，适合个人和企业使用。
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org是一款安全的电子邮件服务，提供加密邮箱、云存储和生产力工具，确保隐私和数据安全，适合个人和专业用户。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail 是一个电子邮件托管解决方案，支持用户使用自定义域名创建专业电子邮件，具有安全性和多账户管理功能。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail是一款安全的电子邮件服务，提供私密的通信管理，适合重视隐私和数据保护的企业与个人。
HEY Email
hey.com
HEY电子邮件应用提供一种智能化的收件箱管理方式，帮助用户有效分类和组织电子邮件，提高生产力和隐私保护。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款电子邮件管理工具，帮助用户整理和清理收件箱，自动分类邮件，并提供取消订阅和隐私保护功能。
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail允许用户生成临时电子邮件地址，保护个人隐私，防止垃圾邮件，无需暴露主邮箱。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail是一款电子邮件服务，提供用户友好的界面，支持邮件管理、联系人和日历功能，并可与其他Yahoo服务整合。
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
访问 Viettel 电子邮件服务。
Neo
neo.space
Neo 是一款电子邮件和增长套件，旨在加速小型企业和企业家的在线增长。超过 15,000 家小型企业信任 Neo。 Neo 是一款一体化商务电子邮件平台，您可以在其中获得与您的品牌名称相匹配的自定义商务电子邮件地址 ([email protected]) 以及有助于发展您的品牌的强大功能。企业电子邮件地址可以增加可信度，并为您的客户和消费者灌输对您品牌的信任，因为它基于您的域名。最好的部分是什么？如果您还没有合适的域名，我们将帮助您找到一个合适的域名！您还可以获得一个网站来巩固您的品牌的数字形象，并且不需要设置或编码。 Neo 配备了一系列工具和丰富的网络邮件，包括集成的日历和联系人应用程序、电子邮件营销、预约安排以及用于编写和回复任何电子邮件、阅读收据以及许多其他生产力和安全性的 AI 电子邮件助手特征。适合：寻求全面的电子邮件套件以与客户和团队成员有效互动的小型企业、企业家和初创公司。
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi Webmail是一款电子邮件服务，提供管理邮件、联系人等功能，重视用户隐私与定制，支持通过网络浏览器访问。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
雅虎邮件是一款电子邮件应用，提供大容量邮箱、垃圾邮件过滤、多个账户管理及简洁界面，方便用户管理和发送邮件。
163网易免费邮
mail.163.com
网易163免费邮App提供邮件发送、接收、管理功能，支持多个账户，具备垃圾邮件过滤和数据保护，适合个人和专业使用。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一款安全的企业电子邮件托管服务，支持团队协作和组织管理，集成其他Zoho应用程序。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一款电子邮件服务，提供付费账户，支持个人和组织用户，具备日历、联系人和文件存储等功能。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail 是一款用于管理 UOL 电子邮件的高效应用程序。
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
使用您自己的域提供专业邮件。- 自定义您的电子邮件地址并突出您的品牌 - Webmail dinahosting：您的协作环境。 使用您自己的域的专业电子邮件 - 个性化您的电子邮件地址并突出您的品牌 - Webmail dinahosting：您的协作环境。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可帮助您维护适当的电子邮件验证系统、基于人工智能的电子邮件评分以及高送达率。维护一个干净的电子邮件数据库，以便轻松联系理想的潜在客户。使用我们的电子邮件验证工具清理您的电子邮件列表并促进您的电子邮件营销活动。所有发送的电子邮件都将被缓存，以便在必要时可以重新评估。 使用 no2bounce 查找准确的电子邮件、验证电子邮件数据、清理电子邮件数据库并获取电子邮件信誉评分。
Bouncify
bouncify.io
Bouncify 是一款非常快速且经济高效的批量电子邮件验证工具。美国、英国和欧洲的电子邮件营销人员使用我们的电子邮件列表清理服务来降低跳出率。
Pobox
pobox.com
Pobox 是为热爱电子邮件的人们提供的电子邮件服务。在您自己的域或我们的域中获取一个邮箱、可定制的垃圾邮件过滤器、转发到多个地址等。
Tuta
tuta.com
Tuta是一款安全的电子邮件服务，提供端到端加密，保护用户的电子邮件、日历和通讯录隐私。支持两因素身份验证。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL邮件是一项免费的电子邮件服务，提供发送、接收、组织邮件的功能，并支持管理其他邮件账户。它具备垃圾邮件过滤和日历集成等实用功能。
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail提供临时电子邮件地址服务，让用户在注册或接收邮件时保护隐私，避免垃圾邮件。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail是一款基于Web的电子邮件服务，用户可通过浏览器管理电子邮件、日历、联系人和待办事项。
Soverin
soverin.net
真正属于您的私人邮箱。我们以每月一杯卡布奇诺的价格为您提供一个位于您自己的域名上的安全邮箱。您的电子邮件是安全的，不会被出售用于广告。
Atmail
atmail.com
欢迎来到Atmail。我们的使命是让您能够通过灵活的电子邮件服务方法来吸引客户并让他们满意，从而满足客户的个性化需求。我们的服务将通过无缝集成的应用内购买增加您的每用户平均收入 (ARPU)，并通过简单的一键式个人域电子邮件产品减少客户流失。 Atmail 是一项白标云原生电子邮件服务，专为电信公司和 ISP 设计。 Atmail 由我们托管的 AWS 公共云提供支持，如果您愿意，也可以利用您的公共云，Atmail 具有高度可扩展性，可容纳数百万个电子邮件帐户、高度安全且始终可用。将电子邮件从成本中心转移到基于云的利润和保留机器，从而释放宝贵的时间。凭借超过 20 年的经验，我们随时欢迎您的客户。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隐私优先的生产力工具，总部位于英国。我们帮助您实现更平静的电子邮件收件箱，同时提供额外的隐私和身份保护。使用个性化或匿名的定速电子邮件地址来缓冲消息，直到您需要它们为止。按天、周或月分批生成方便的摘要。只需单击一下即可用作超级有效的一次性电子邮件提供商。使用我们的 Safari、Chrome 和 Firefox 兼容插件从浏览器创建一次性电子邮件地址。
netclusive Webmail
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Outlook Business
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Outlook Business是一个电子邮件管理工具，提供日历、联系人和任务管理，增强团队协作与安全性，适用于Office 365用户。
Daum Mail
daum.net
同时阅读和写作。查看电子邮件时，从一个屏幕快速回复。您可以通过按“最小化”按钮暂时放下正在编写的电子邮件，然后从任何地方重新打开它来发送电子邮件。
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail提供免费的安全电子邮件账户，支持IMAP、POP3和Web界面，通过SSL和TLS加密用户通信，以确保隐私。
Libero Mail
libero.it
Libero Mail是一款电子邮件服务应用，允许用户高效管理电子邮件，支持多账户、文件夹和标签功能，注重安全和隐私。
Kanban Mail
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