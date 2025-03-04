找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件服务是指促进发送、接收和组织电子消息的在线平台或应用程序。这些服务使用户能够通过交换数字消息、附件和其他多媒体内容来高效、安全地进行通信。电子邮件服务通常包括收件箱组织、垃圾邮件过滤以及创建和管理联系人的功能等功能。无论是个人用途还是专业用途，电子邮件服务在现代通信中都发挥着至关重要的作用，提供了在当今数字时代保持联系的可靠且广泛采用的方式。
提交新应用
Gmail
google.com
Gmail是由Google开发的免费电子邮件服务。用户可以在网络上访问Gmail，并使用第三方程序通过POP或IMAP协议同步电子邮件内容。 Gmail始于2004年4月1日的Beta版本有限发布，并于2009年7月7日结束了其测试阶段。 启动时，Gmail的初始存储容量提供了每位用户一GB，其数量要比当时提供的竞争对手高得多。如今，该服务带有15 GB的存储空间。用户可以收到最多50兆字节的电子邮件，包括附件，而他们可以发送最多25兆字节的电子邮件。为了发送较大的文件，用户可以将文件从Google Drive插入消息中。 Gmail具有面向搜索的界面和类似于Internet论坛的“对话视图”。该服务在网站开发人员的早期采用Ajax方面是值得注意的。 Google的邮件服务器会自动扫描电子邮件，包括用于过滤垃圾邮件和恶意软件，并在电子邮件旁边添加上下文敏感广告。由于对无限数据保留的担忧，第三方的易于监视，其他电子邮件提供商的用户在向Gmail地址发送电子邮件时未同意该政策的其他用户以及Google更改的潜力，因此隐私倡导者对这种广告业务的批评都受到了广泛的批评。通过将信息与其他Google数据使用相结合，可以进一步降低隐私的政策。该公司一直是有关这些问题的诉讼主题。 Google已表示，电子邮件用户必须“期望”其电子邮件受到自动处理的约束，并声称该服务避免在潜在敏感的消息旁边显示广告，例如那些提到种族，宗教，性取向，健康或财务报表的广告。 2017年6月，Google宣布了将上下文Gmail内容用于广告目的的结束，而是依靠从其其他服务中收集的数据来依靠。2018年，Gmail在全球范围内拥有15亿活跃用户。
iCloud Mail
icloud.com
使用您的iCloud邮件帐户，您可以发送，接收和组织电子邮件。当您为iCloud邮件设置设备时，还可以使用iPhone，iPad，iPod Touch或Mac Computer上的邮件应用程序访问iCloud邮件帐户，或者在Windows计算机上使用Microsoft Outlook访问。无论您使用哪种设备，更改无处不在。 重要：如果您的Apple ID不会以 @iCloud.com， @me.com或 @mac.com结束，则必须在使用iCloud.com上的邮件之前设置 @iCloud.com。
Microsoft Outlook
outlook.com
Web上的Outlook（以前称为Exchange Web Connect，Outlook Web访问和Outlook Web应用程序）是Microsoft的个人信息管理器网络应用程序。它包括基于Web的电子邮件客户端，日历工具，联系人管理器和任务管理器。它还包括加载项集成，网络上的Skype以及警报以及跨越所有Web应用程序的统一主题。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！邮件是美国公司Yahoo！于1997年10月8日推出的电子邮件服务，现在是Verizon的子公司。它提供了四个不同的电子邮件计划：三个供个人使用（基本，Plus和AD免费），另一个用于企业。截至2020年1月，雅虎！邮件有2.25亿用户。用户能够使用标准Web浏览器使用WebMail接口访问和管理其邮箱。一些帐户还支持使用标准邮件协议（POP3和SMTP）。自2015年以来，用户还可以将非Yahoo电子邮件帐户连接到WebMail客户端。多年来，用户能够使用“@yahoo.com”或“@ymail.com”或“国家”开放帐户domain（'@@yahoo.fr''在法国，'@yahoo.co.uk''在英国，'@yahoo.it'在意大利等等）。目前，雅虎！仅允许用户注册“@yahoo.com”帐户。
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook的Microsoft 365（Office 365）订户。 Web上的Outlook（以前称为Exchange Web Connect，Outlook Web访问和Outlook Web应用程序）是Microsoft的个人信息管理器网络应用程序。它包括基于Web的电子邮件客户端，日历工具，联系人管理器和任务管理器。它还包括加载项集成，网络上的Skype以及警报以及跨越所有Web应用程序的统一主题。 网络上的Outlook可用于Office 365和Exchange Online订户，并包含在本地Exchange Server中，以使用户能够通过Web浏览器连接到其电子邮件帐户，而无需安装Microsoft Outlook或其他电子邮件客户端。
STRATO
strato.de
探索 STRATO 产品世界并在线开始！托管、云存储、网站构建器和网上商店现在可以免费测试！
Fastmail
fastmail.com
FastMail是一项电子邮件服务，为个人和组织提供付费电子邮件帐户。它是由FastMail Pty Ltd的36种语言提供的36种语言，该公司位于澳大利亚维多利亚州墨尔本市的一家公司。该公司于2010年被Opera Software收购。私人独立公司。它的主要服务器位于纽约市和阿姆斯特丹；冰岛先前的备份位置正在阿姆斯特丹的服务器位置取代。
Titan Email
titan.email
Titan是第一个专门为专业人士和小型企业主创建的以客户为中心的电子邮件套件，其功能旨在使与客户更深入，更有意义的关系。凭借有用的内置工具，例如电子邮件模板，安排发送，后续提醒等能力，泰坦提供了一种精简生产力的电子邮件体验。 Titan的日历，联系人列表和存储提供了从收件箱内的效率。 Titan可以与Webhosts，Domain注册服务商和网站建设者集成在一起，为客户提供全包解决方案。 Titan电子邮件可在Webmail，iOS和Android设备上找到。最适合：专业人士或小型企业正在寻找一个可实现有意义的客户关系的综合电子邮件套件。
Proton Mail
proton.me
ProtonMail是CERN和MIT科学家开发的世界上最大的安全电子邮件服务。我们是开源的，受瑞士隐私法的保护。
BT Email
email.bt.com
无麻烦的电子邮件 - 该应用具有清晰，用户友好的界面，可轻松发送，阅读和组织您的电子邮件。
Clean Email
clean.email
清洁您不需要的电子邮件收件箱。然后保持清洁。 干净的电子邮件可帮助您更有效地管理未读和不需要的电子邮件的邮箱，同时确保数据安全并尊重您的隐私。使用我们的电子邮件收件箱清洁器应用清理电子邮件。
Disroot Mail
disroot.org
适用于桌面 IMAP 客户端或通过 Web 界面的免费且安全的电子邮件帐户。 Disroot 为您的桌面客户端或通过 Web 界面提供安全的电子邮件帐户。您和邮件服务器之间的通信使用 SSL 加密，提供尽可能多的隐私。此外，如果收件人电子邮件服务器支持，从我们的服务器发出的所有电子邮件也会加密 (TLS)。这意味着电子邮件不再作为传统的“明信片”发送，而是实际上放入“信封”中。 尽管如此，我们鼓励您在使用电子邮件通信时始终保持谨慎，并利用 GPG 端到端加密来确保您的通信尽可能私密。
Yandex Mail
mail.yandex.com
获取yandex.mail：保护免受病毒和垃圾邮件的保护，邮件分类，来自真实人员的电子邮件的突出显示，在yandex上免费的10 GB云存储。Disk，美丽的主题。
mail.com
mail.com
Mail.com邮件和云应用程序在一个电子邮件应用程序中提供安全的邮件和云存储。这个安全的邮件应用程序将电子邮件收件箱和云存储的所有速度和便利性带到智能手机，提供24/7全天候访问邮箱和云。 电子邮件 用户可以从智能手机中查看他们的电子邮件，回复消息，并管理其邮箱，电子邮件文件夹和联系人。一个安全的邮件应用程序允许多个电子邮件帐户和地址。 Mail.com的Android的安全邮件应用程序为电子邮件收件箱提供了移动性。 云 Mail.com云可以在邮箱中在线访问，使用户不仅可以将电子邮件存储在安全邮件应用程序收件箱中，还可以在线云文档和照片存储。用户可以激活自动照片备份以确保记忆的安全。 Mail.com安全云和邮件应用程序的功能： *电子邮件加密和安全技术（TLS，SSL） *邮箱功能如全屏模式和捏缩放到缩放 *电子邮件推送通知（可选） *与智能手机通讯簿（可选）同步 *针，指纹或面部锁安全性 *安全邮件帐户包括2GB免费在线云 *直接在应用程序中创建电子邮件帐户 *将照片和文档从智能手机上传到云 *电子邮件并分享云中的照片 *保存电子邮件附件并从云存储中发送文档 *邮件应用程序和网络邮件邮箱自动同步 *超过100个域来自定义免费的电子邮件地址，例如 @email.com
Temp Mail
temp-mail.org
将垃圾邮件放在邮件中并保持安全 - 只需使用一次性临时电子邮件地址即可！用临时邮件保护您的个人电子邮件地址免受垃圾邮件的侵害。
Soverin
soverin.net
真正属于您的私人邮箱。我们以每月一杯卡布奇诺的价格为您提供一个位于您自己的域名上的安全邮箱。您的电子邮件是安全的，不会被出售用于广告。
Neo
neo.space
Neo 是一款电子邮件和增长套件，旨在加速小型企业和企业家的在线增长。超过 15,000 家小型企业信任 Neo。 Neo 是一款一体化商务电子邮件平台，您可以在其中获得与您的品牌名称相匹配的自定义商务电子邮件地址 ([email protected]) 以及有助于发展您的品牌的强大功能。企业电子邮件地址可以增加可信度，并为您的客户和消费者灌输对您品牌的信任，因为它基于您的域名。最好的部分是什么？如果您还没有合适的域名，我们将帮助您找到一个合适的域名！您还可以获得一个网站来巩固您的品牌的数字形象，并且不需要设置或编码。 Neo 配备了一系列工具和丰富的网络邮件，包括集成的日历和联系人应用程序、电子邮件营销、预约安排以及用于编写和回复任何电子邮件、阅读收据以及许多其他生产力和安全性的 AI 电子邮件助手特征。适合：寻求全面的电子邮件套件以与客户和团队成员有效互动的小型企业、企业家和初创公司。
Tuta
tuta.com
Tuta 是世界上最安全的电子邮件服务，易于使用且私密。您可以通过我们所有的个人和企业电子邮件帐户获得完全加密的日历和联系人。 前身为图塔诺塔。
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
访问 Viettel 电子邮件服务。
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
维瓦尔第的电子邮件服务。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
雅虎日本的电子邮件服务。具备大容量邮箱和反垃圾邮件功能。雅虎邮箱（免费）可以在电脑、智能手机和移动电话上方便地使用。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是为企业提供的安全电子邮件托管服务。它具有一个内置的协作平台，可以使整个组织能够在收件箱中共享和无缝交流。它是经典电子邮件和现代协作工具的融合，促进了评论，喜欢和共享的使用。 Zoho Mail已与所有其他Zoho应用程序以及流行的外部应用程序完全集成。
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱，为亿万用户提供高效稳定便捷的电子邮件服务。你可以在电脑网页、iOS/iPad客户端、及Android客户端上使用它，通过邮件发送3G的超大附件，体验文件中转站、日历、记事本、漂流瓶等特色功能。QQ邮箱，常联系。
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-阿里邮箱，阿里巴巴出品。做专业的办公协同工具。 -中国最早的企业邮箱服务商之一，20年专业企业邮箱运营经验，服务超过10,000,000企业用户。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail 是一款用于管理 UOL 电子邮件的高效应用程序。
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
使用您自己的域提供专业邮件。- 自定义您的电子邮件地址并突出您的品牌 - Webmail dinahosting：您的协作环境。 使用您自己的域的专业电子邮件 - 个性化您的电子邮件地址并突出您的品牌 - Webmail dinahosting：您的协作环境。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可帮助您维护适当的电子邮件验证系统、基于人工智能的电子邮件评分以及高送达率。维护一个干净的电子邮件数据库，以便轻松联系理想的潜在客户。使用我们的电子邮件验证工具清理您的电子邮件列表并促进您的电子邮件营销活动。所有发送的电子邮件都将被缓存，以便在必要时可以重新评估。 使用 no2bounce 查找准确的电子邮件、验证电子邮件数据、清理电子邮件数据库并获取电子邮件信誉评分。
Bouncify
bouncify.io
Bouncify 是一款非常快速且经济高效的批量电子邮件验证工具。美国、英国和欧洲的电子邮件营销人员使用我们的电子邮件列表清理服务来降低跳出率。
Pobox
pobox.com
Pobox 是为热爱电子邮件的人们提供的电子邮件服务。在您自己的域或我们的域中获取一个邮箱、可定制的垃圾邮件过滤器、转发到多个地址等。
IONOS Webmail
ionos.com
通过专业电子邮件打造您的品牌 每次点击“发送”时，请输入您的姓名 - 包括域名、2 GB+ 存储空间等。
163网易免费邮
mail.163.com
网易163免费邮箱--中文邮箱第一品牌。容量自动翻倍，支持50兆附件,免费开通手机号码邮箱赠送3G超大附件服务。支持各种客户端软件收发，垃圾邮件拦截率超过98%。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免费的基于网络的电子邮件服务。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
从浏览器访问网络邮件。除了检查电子邮件之外，您还可以管理日历上的约会、联系人和待办事项列表！
Atmail
atmail.com
欢迎来到Atmail。我们的使命是让您能够通过灵活的电子邮件服务方法来吸引客户并让他们满意，从而满足客户的个性化需求。我们的服务将通过无缝集成的应用内购买增加您的每用户平均收入 (ARPU)，并通过简单的一键式个人域电子邮件产品减少客户流失。 Atmail 是一项白标云原生电子邮件服务，专为电信公司和 ISP 设计。 Atmail 由我们托管的 AWS 公共云提供支持，如果您愿意，也可以利用您的公共云，Atmail 具有高度可扩展性，可容纳数百万个电子邮件帐户、高度安全且始终可用。将电子邮件从成本中心转移到基于云的利润和保留机器，从而释放宝贵的时间。凭借超过 20 年的经验，我们随时欢迎您的客户。
Burner Mail
burnermail.io
您在网站上注册时可以使用一键式一次性电子邮件地址来保护您的身份并防止您的个人电子邮件地址被出售或发送垃圾邮件。
Daum Mail
daum.net
同时阅读和写作。查看电子邮件时，从一个屏幕快速回复。您可以通过按“最小化”按钮暂时放下正在编写的电子邮件，然后从任何地方重新打开它来发送电子邮件。
HEY Email
hey.com
电子邮件值得掸掉灰尘。一次翻新。我们今天的电子邮件方式现代化了。有了 HEY，我们就做到了这一点。这是对电子邮件的重做、重新思考、简化、有效的重新引入。一个新的开始，就该如此。 HEY 是我们通过电子邮件发送的情书，我们通过 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 将其发送给您。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
借助专业的基于域的 Hostinger 电子邮件，让您的企业脱颖而出。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
为企业提供安全的邮件帐户。成千上万的中小企业和个人通过 infomaniak 管理他们的网络邮件
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff的电子邮件服务。 Rediff.com（风格为Rediff.com）是印度新闻，信息，娱乐和购物网站。它成立于1996年。
Kanban Mail
kanbanmail.app
花更少的时间在电子邮件上。比以往更快地浏览电子邮件，保持收件箱井井有条，并且永远不会忘记对话。
Libero Mail
libero.it
Libero.it（Libero Mail）
Mail.ru
mail.ru
Mail Mail.ru是最大的免费邮件，一个快速便捷的界面，无限的盒子，可靠的垃圾邮件和病毒保护，移动版本和智能手机应用程序。访问IMAP，SMS通知，以不同语言的接口和邮寄主题。也可以在mail.ru上：新闻，在互联网上搜索，汽车，体育，游戏，约会，天气，工作。
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org ► 安全且无广告的电子邮件收件箱 ✓ 在线办公和云存储 ✓ 100% 绿色电力 ✓ 服务器位于德国 ✓ 每月 1 欧元起 ✓ 立即免费试用！
네이버 메일
mail.naver.com
检查地址栏中的 URL 和锁定标记以确保安全登录！ 纳弗邮件
netclusive Webmail
netclusive.de
通过独占云备份进行加密数据备份，保证最大程度的安全性。 2GB 完全免费！
OnMail
onmail.com
OnMail，来自爱迪生邮件的新电子邮件服务。 告别无尽的垃圾邮件和侵入性广告。借助Onmail，您最终可以收回收件箱，并体验真正的安全和无缝的电子邮件体验。 OnMail还与您所有现有的电子邮件服务兼容，包括Gmail，Outlook，Yahoo Mail，Hotmail等。 *控制收件箱：您选择谁进入收件箱，无论谁拥有您的地址，都可以完全控制。选择的力量是真正的自由。宣布独立于不需要的邮件。从一击的先驱那里取消订阅。 *先进的反向跟踪技术：体验内置的反向跟踪技术，可以自动保护您的消息免受Snoops和间谍像素的侵害。您的隐私至关重要，并且OnMail确保您的电子邮件免受撬动的眼光屏蔽。 *无缝过渡和现代化：切换电子邮件服务从来没有那么容易。 Onmail提供了无缝带上您现有的电子邮件帐户的能力，包括Gmail，Yahoo Mail，Outlook等，并与您进行现代化。在保持熟悉的电子邮件地址的同时，享受Onmail创新功能的好处。 *跨平台兼容性：在所有设备中无缝访问您的电子邮件。 OnMail可用于Android，iOS和Web，无论您身在何处，都可以保持联系。同步您的收件箱，草稿并毫不费力地联系，以确保所有平台上的无缝电子邮件体验。 *建立在控制，隐私和简单的基础上：Onmail建立在控制，隐私和简单性的核心原则上。它使您能够通过电子邮件完成更多工作。告别收件箱和耗时的电子邮件管理。 OnMail旨在简化您的电子邮件体验，为您提供更多时间最重要的时间。 *尖端的电子邮件专业知识：Onmail是最聪明，唯一的电子邮件服务，可提供无缝过渡到现代收件箱。我们的电子邮件专家团队制定了一个直观的界面和强大的功能来提高您的生产力。缩短您在电子邮件中花费的时间，并通过实际的电子邮件专家谨慎地提供电子邮件服务。 *设计隐私：隐私是Onmail向用户承诺的核心。您的个人信息（例如您的姓名或电子邮件地址）永远不会共享。我们优先考虑您的数据的安全性和机密性。此外，Onmail使您可以选择通过“设置”菜单选择退出我们的匿名爱迪生趋势研究。 通过Onmail体验电子邮件的未来。负责收件箱，保护您的隐私并简化您的电子邮件管理。加入电子邮件服务的革命，真正优先考虑您的控制和安全性。立即获取Android的OnMail电子邮件应用程序！
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隐私优先的生产力工具，总部位于英国。我们帮助您实现更平静的电子邮件收件箱，同时提供额外的隐私和身份保护。使用个性化或匿名的定速电子邮件地址来缓冲消息，直到您需要它们为止。按天、周或月分批生成方便的摘要。只需单击一下即可用作超级有效的一次性电子邮件提供商。使用我们的 Safari、Chrome 和 Firefox 兼容插件从浏览器创建一次性电子邮件地址。