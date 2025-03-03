OnMail

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OnMail，来自爱迪生邮件的新电子邮件服务。 告别无尽的垃圾邮件和侵入性广告。借助Onmail，您最终可以收回收件箱，并体验真正的安全和无缝的电子邮件体验。 OnMail还与您所有现有的电子邮件服务兼容，包括Gmail，Outlook，Yahoo Mail，Hotmail等。 *控制收件箱：您选择谁进入收件箱，无论谁拥有您的地址，都可以完全控制。选择的力量是真正的自由。宣布独立于不需要的邮件。从一击的先驱那里取消订阅。 *先进的反向跟踪技术：体验内置的反向跟踪技术，可以自动保护您的消息免受Snoops和间谍像素的侵害。您的隐私至关重要，并且OnMail确保您的电子邮件免受撬动的眼光屏蔽。 *无缝过渡和现代化：切换电子邮件服务从来没有那么容易。 Onmail提供了无缝带上您现有的电子邮件帐户的能力，包括Gmail，Yahoo Mail，Outlook等，并与您进行现代化。在保持熟悉的电子邮件地址的同时，享受Onmail创新功能的好处。 *跨平台兼容性：在所有设备中无缝访问您的电子邮件。 OnMail可用于Android，iOS和Web，无论您身在何处，都可以保持联系。同步您的收件箱，草稿并毫不费力地联系，以确保所有平台上的无缝电子邮件体验。 *建立在控制，隐私和简单的基础上：Onmail建立在控制，隐私和简单性的核心原则上。它使您能够通过电子邮件完成更多工作。告别收件箱和耗时的电子邮件管理。 OnMail旨在简化您的电子邮件体验，为您提供更多时间最重要的时间。 *尖端的电子邮件专业知识：Onmail是最聪明，唯一的电子邮件服务，可提供无缝过渡到现代收件箱。我们的电子邮件专家团队制定了一个直观的界面和强大的功能来提高您的生产力。缩短您在电子邮件中花费的时间，并通过实际的电子邮件专家谨慎地提供电子邮件服务。 *设计隐私：隐私是Onmail向用户承诺的核心。您的个人信息（例如您的姓名或电子邮件地址）永远不会共享。我们优先考虑您的数据的安全性和机密性。此外，Onmail使您可以选择通过“设置”菜单选择退出我们的匿名爱迪生趋势研究。 通过Onmail体验电子邮件的未来。负责收件箱，保护您的隐私并简化您的电子邮件管理。加入电子邮件服务的革命，真正优先考虑您的控制和安全性。立即获取Android的OnMail电子邮件应用程序！