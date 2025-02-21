电子邮件服务 - 最热门应用 - 多哥

Gmail

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Gmail是由Google开发的免费电子邮件服务。用户可以在网络上访问Gmail，并使用第三方程序通过POP或IMAP协议同步电子邮件内容。 Gmail始于2004年4月1日的Beta版本有限发布，并于2009年7月7日结束了其测试阶段。 启动时，Gmail的初始存储容量提供了每位用户一GB，其数量要比当时提供的竞争对手高得多。如今，该服务带有15 GB的存储空间。用户可以收到最多50兆字节的电子邮件，包括附件，而他们可以发送最多25兆字节的电子邮件。为了发送较大的文件，用户可以将文件从Google Drive插入消息中。 Gmail具有面向搜索的界面和类似于Internet论坛的“对话视图”。该服务在网站开发人员的早期采用Ajax方面是值得注意的。 Google的邮件服务器会自动扫描电子邮件，包括用于过滤垃圾邮件和恶意软件，并在电子邮件旁边添加上下文敏感广告。由于对无限数据保留的担忧，第三方的易于监视，其他电子邮件提供商的用户在向Gmail地址发送电子邮件时未同意该政策的其他用户以及Google更改的潜力，因此隐私倡导者对这种广告业务的批评都受到了广泛的批评。通过将信息与其他Google数据使用相结合，可以进一步降低隐私的政策。该公司一直是有关这些问题的诉讼主题。 Google已表示，电子邮件用户必须“期望”其电子邮件受到自动处理的约束，并声称该服务避免在潜在敏感的消息旁边显示广告，例如那些提到种族，宗教，性取向，健康或财务报表的广告。 2017年6月，Google宣布了将上下文Gmail内容用于广告目的的结束，而是依靠从其其他服务中收集的数据来依靠。2018年，Gmail在全球范围内拥有15亿活跃用户。