电子邮件服务 - 最热门应用 - 尼日利亚

Atmail

atmail.com

欢迎来到Atmail。我们的使命是让您能够通过灵活的电子邮件服务方法来吸引客户并让他们满意，从而满足客户的个性化需求。我们的服务将通过无缝集成的应用内购买增加您的每用户平均收入 (ARPU)，并通过简单的一键式个人域电子邮件产品减少客户流失。 Atmail 是一项白标云原生电子邮件服务，专为电信公司和 ISP 设计。 Atmail 由我们托管的 AWS 公共云提供支持，如果您愿意，也可以利用您的公共云，Atmail 具有高度可扩展性，可容纳数百万个电子邮件帐户、高度安全且始终可用。将电子邮件从成本中心转移到基于云的利润和保留机器，从而释放宝贵的时间。凭借超过 20 年的经验，我们随时欢迎您的客...