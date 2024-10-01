电子邮件服务 - 最热门应用 - 塞浦路斯

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电子邮件服务是指促进发送、接收和组织电子消息的在线平台或应用程序。这些服务使用户能够通过交换数字消息、附件和其他多媒体内容来高效、安全地进行通信。电子邮件服务通常包括收件箱组织、垃圾邮件过滤以及创建和管理联系人的功能等功能。无论是个人用途还是专业用途，电子邮件服务在现代通信中都发挥着至关重要的作用，提供了在当今数字时代保持联系的可靠且广泛采用的方式。
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Gmail
google.com
Gmail 是 Google 开发的免费电子邮件服务。用户可以在网络上访问 Gmail，并使用通过 POP 或 IMAP 协议同步电子邮件内容的第三方程序。 Gmail 于 2004 年 4 月 1 日开始作为有限测试版发布，并于 2009 年 7 月 7 日结束测试阶段。 Gmail 推出时提供的初始存储容量为每位用户 1 GB，远远高于当时竞争对手提供的容量。如今，该服务配备了 15 GB 的存储空间。用户可以接收最大 50 兆字节的电子邮件（包括附件），同时可以发送最大 25 兆字节的电子邮件。为了发送更大的文件，用户可以将 Google Drive 中的文件插入到消息中。 Gmail...
Outlook
microsoft.com
Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
HEY Email
hey.com
电子邮件值得掸掉灰尘。一次翻新。我们今天的电子邮件方式现代化了。有了 HEY，我们就做到了这一点。这是对电子邮件的重做、重新思考、简化、有效的重新引入。一个新的开始，就该如此。 HEY 是我们通过电子邮件发送的情书，我们通过 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 将其发送给您。
mail.com
mail.com
以应有的方式发送电子邮件：✔ 免费、简单且安全✔ 通过任何设备在一个地方管理多个邮件帐户✔ 立即注册！
Outlook Business
microsoft.com
适用于 Microsoft 365 (Office 365) 订阅者的 Microsoft Outlook。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。 Outlook 网页版可供 Office 365 和 Exchange Online 订阅者使用，并包含在本地 ...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail 是世界上最大的安全电子邮件服务，由 CERN 和 MIT 科学家开发。我们是开源的，并受到瑞士隐私法的保护。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美国公司 Yahoo!（现为 Verizon 的子公司）于 1997 年 10 月 8 日推出的一项电子邮件服务。它提供四种不同的电子邮件计划：三种供个人使用（基本、Plus 和无广告），另一种供企业使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 拥有 2.25 亿用户。用户可以使用网络邮件界面访问和管理他们的邮箱，可使用标准网络浏览器进行访问。某些帐户还支持使用标准邮件协议（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以来，用户还可以将非雅虎电子邮件帐户连接到网络邮件客户端。多年来，用户可以使用“@yahoo.com”或“@ymail.com”或国家/地区帐户来开设帐户...
iCloud Mail
icloud.com
使用 iCloud 邮件帐户，您可以发送、接收和整理电子邮件。当您为设备设置 iCloud 邮件时，您还可以使用 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 电脑上的邮件 App，或者使用 Windows 电脑上的 Microsoft Outlook 访问您的 iCloud 邮件帐户。无论您使用哪种设备，更改都会随处更新。 重要提示：如果您的 Apple ID 不以 @icloud.com、@me.com 或 @mac.com 结尾，则您必须先设置 @icloud.com 电子邮件地址，然后才能在 iCloud.com 上使用“邮件”。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一个以客户为中心的电子邮件套件，专门为专业人士和小企业主创建，其功能旨在与客户建立更深入、更有意义的关系。借助有用的内置工具（例如电子邮件模板、计划发送功能、后续提醒等），Titan 提供了可简化工作效率的电子邮件体验。 Titan 的日历、联系人列表和存储可在收件箱内提供高效的服务。 Titan 可以与网络主机、域名注册商和网站建设者集成，为客户提供全套解决方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 设备上使用。最适合：寻求全面的电子邮件套件以建立有意义的客户关系的专业人士或小型企业。
Disroot Mail
disroot.org
适用于桌面 IMAP 客户端或通过 Web 界面的免费且安全的电子邮件帐户。 Disroot 为您的桌面客户端或通过 Web 界面提供安全的电子邮件帐户。您和邮件服务器之间的通信使用 SSL 加密，提供尽可能多的隐私。此外，如果收件人电子邮件服务器支持，从我们的服务器发出的所有电子邮件也会加密 (TLS)。这意味着电子邮件不再作为传统的“明信片”发送，而是实际上放入“信封”中。 尽管如此，我们鼓励您在使用电子邮件通信时始终保持谨慎，并利用 GPG 端到端加密来确保您的通信尽可能私密。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail 是最大的免费邮件服务，具有快速便捷的界面、无限的邮箱容量、可靠的垃圾邮件和病毒防护、移动版本和智能手机应用程序。通过 IMAP、短信通知、不同语言的界面和邮件设计主题进行访问。 Mail.ru 上还提供：新闻、互联网搜索、汽车、体育、游戏、约会、天气、工作。
Temp Mail
temp-mail.org
让您的邮件远离垃圾邮件并保持安全 - 只需使用一次性临时电子邮件地址即可！使用临时邮件保护您的个人电子邮件地址免受垃圾邮件的侵害。
STRATO
strato.de
探索 STRATO 产品世界并在线开始！托管、云存储、网站构建器和网上商店现在可以免费测试！
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一项电子邮件服务，为个人和组织提供付费电子邮件帐户。 Fastmail Pty Ltd 是一家位于澳大利亚维多利亚州墨尔本的公司，以 36 种语言向全球客户提供服务。该公司于 2010 年被 Opera Software 收购。2013 年 9 月 26 日，Fastmail 宣布从 Opera 分拆，成为一家私人持有的独立公司。其主要服务器位于纽约市和阿姆斯特丹；之前位于冰岛的备份位置将被位于阿姆斯特丹的服务器位置取代。
Yandex Mail
mail.yandex.com
获取 Yandex.Mail：安全防御病毒和垃圾邮件、邮件分类、突出显示来自真人的电子邮件、Yandex.Disk 上的免费 10 GB 云存储、漂亮的主题。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
借助专业的基于域的 Hostinger 电子邮件，让您的企业脱颖而出。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff 的电子邮件服务。 Rediff.com（风格化为 rediff.com）是一个印度新闻、信息、娱乐和购物门户网站。它成立于1996年。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免费的基于网络的电子邮件服务。
OnMail
onmail.com
OnMail，Edison Mail 的新电子邮件服务。
IONOS Webmail
ionos.com
通过专业电子邮件打造您的品牌 每次点击“发送”时，请输入您的姓名 - 包括域名、2 GB+ 存储空间等。
Tuta
tuta.com
Tuta 是世界上最安全的电子邮件服务，易于使用且私密。您可以通过我们所有的个人和企业电子邮件帐户获得完全加密的日历和联系人。 前身为图塔诺塔。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
从浏览器访问网络邮件。除了检查电子邮件之外，您还可以管理日历上的约会、联系人和待办事项列表！
Infomaniak Mail
infomaniak.com
为企业提供安全的邮件帐户。成千上万的中小企业和个人通过 infomaniak 管理他们的网络邮件
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱，为亿万用户提供高效稳定便捷的电子邮件服务。你可以在电脑网页、iOS/iPad客户端、及Android客户端上使用它，通过邮件发送3G的超大附件，体验文件中转站、日历、记事本、漂流瓶等特色功能。 QQ邮箱，常联系。
BT Email
email.bt.com
轻松发送电子邮件 - 该应用程序具有清晰、用户友好的界面，可以轻松发送、阅读和组织电子邮件。
Burner Mail
burnermail.io
您在网站上注册时可以使用一键式一次性电子邮件地址来保护您的身份并防止您的个人电子邮件地址被出售或发送垃圾邮件。
Clean Email
clean.email
清理收件箱中不需要的电子邮件。然后保持清洁。 Clean Email 可帮助您更有效地管理因未读和不需要的电子邮件而超载的邮箱，同时保证您的数据安全并尊重您的隐私。使用我们的电子邮件收件箱清理应用程序清理电子邮件。
네이버 메일
mail.naver.com
检查地址栏中的 URL 和锁定标记以确保安全登录！ 纳弗邮件
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
mailbox.org
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阿里邮箱
mail.aliyun.com
-阿里邮箱，阿里巴巴出品。做专业的办公协同工具。 -中国最早的企业邮箱服务商之一，20年专业企业邮箱运营经验，服务超过10,000,000企业用户。
Daum Mail
daum.net
同时阅读和写作。查看电子邮件时，从一个屏幕快速回复。您可以通过按“最小化”按钮暂时放下正在编写的电子邮件，然后从任何地方重新打开它来发送电子邮件。
163网易免费邮
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网易163免费邮箱--中文邮箱第一品牌。容量自动翻倍，支持50兆附件,免费开通手机号码邮箱赠送3G超大附件服务。支持各种客户端软件收发，垃圾邮件拦截率超过98%。
Libero Mail
libero.it
Libero.it（Libero 邮件）
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
雅虎日本的电子邮件服务。具备大容量邮箱和反垃圾邮件功能。雅虎邮箱（免费）可以在电脑、智能手机和移动电话上方便地使用。
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
维瓦尔第的电子邮件服务。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隐私优先的生产力工具，总部位于英国。我们帮助您实现更平静的电子邮件收件箱，同时提供额外的隐私和身份保护。使用个性化或匿名的定速电子邮件地址来缓冲消息，直到您需要它们为止。按天、周或月分批生成方便的摘要。只需单击一下即可用作超级有效的一次性电子邮件提供商。使用我们的 Safari、Chrome 和 Firefox 兼容插件从浏览器创建一次性电子邮件地址。
Kanban Mail
kanbanmail.app
花更少的时间在电子邮件上。比以往更快地浏览电子邮件，保持收件箱井井有条，并且永远不会忘记对话。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail 是一款用于管理 UOL 电子邮件的高效应用程序。
Neo
neo.space
Neo 是一款电子邮件和增长套件，旨在加速小型企业和企业家的在线增长。超过 15,000 家小型企业信任 Neo。 Neo 是一款一体化商务电子邮件平台，您可以在其中获得与您的品牌名称相匹配的自定义商务电子邮件地址 ([email protected]) 以及有助于发展您的品牌的强大功能。企业电子邮件地址可以增加可信度，并为您的客户和消费者灌输对您品牌的信任，因为它基于您的域名。最好的部分是什么？如果您还没有合适的域名，我们将帮助您找到一个合适的域名！您还可以获得一个网站来巩固您的品牌的数字形象，并且不需要设置或编码。 Neo 配备了一系列工具和丰富的网络邮件，包括集成的...
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