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电子邮件营销软件是企业构建和监督电子邮件列表的重要工具，将其细分以进行有针对性的电子邮件活动，同时监控订阅者互动。这些工具可以使用 HTML 和 CSS 或用户友好的所见即所得编辑器创建自定义电子邮件。 与客户关系管理 (CRM) 软件的集成增强了平台的预测能力。电子邮件营销是营销自动化工具中的一个典型功能。与涵盖各种渠道的全面自动化解决方案不同，这些产品专门针对电子邮件营销。要详细探索营销自动化产品中的电子邮件营销功能，买家可以参考营销自动化类别页面。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款专为销售团队设计的客户关系管理（CRM）工具，支持销售管道管理、自动化工作流及数据分析。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho广告系列是电子邮件营销软件，帮助企业创建、发送和跟踪电子邮件活动，优化客户互动和营销效果。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一个云端业务管理平台，整合客户门户、项目管理、CRM等功能，帮助中小企业简化工作流程和客户管理。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions是一款基于云的软件，专注于订阅账单和管理，集成支付网关，支持客户门户和会员管理。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Kit
kit.com
Kit（前身为ConvertKit）是一个以电子邮件为核心的操作系统，帮助创作者管理和优化电子邮件营销活动。
Systeme
systeme.io
Systeme是一个多合一在线营销平台，提供销售渠道创建、电子邮件营销、网站建设和课程托管等工具，帮助企业简化营销流程。
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz是一个多渠道外展平台，帮助企业自动化市场营销，通过电子邮件、社交媒体等与潜在客户互动，促进销售转化。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid是一款电子邮件交付服务，帮助企业管理交易和营销电子邮件，支持API集成和详细分析工具。
AdRoll
adroll.com
AdRoll是一个广告营销软件，提供观众定位、跨渠道互动、测量和归因功能，帮助企业优化广告策略和增加客户忠诚度。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一个全合一的冷邮件平台，帮助企业高效实现潜在客户管理与沟通。
Rasa.io
rasa.io
Rasa.io 是一个通过高度个性化的新闻通讯来增强组织与订户之间关系的自动化平台，旨在提高参与度和沟通效率。
Podia
podia.com
Podia是一个综合平台，支持在线课程、数字产品和社区建设，提供网站、电子邮件营销等工具，帮助创作者销售内容。
EcoSend
ecosend.io
EcoSend是一个可持续的电子邮件营销平台，帮助企业创建环保的邮件活动，并通过种树抵消碳足迹。
SendFox
sendfox.com
SendFox是一个电子邮件营销平台，帮助用户管理和发送电子邮件活动，提供自动化功能和简易网页创建。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend是一个综合通信平台，提供短信、邮件和语音服务，帮助企业管理与客户的沟通。支持多渠道，适合各种规模的企业使用。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro是一个混合型电子邮件营销平台，支持邮件自动化、列表管理和多渠道集成，帮助营销团队优化邮件投放和客户参与。
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus是一款电子邮件营销工具，帮助用户快速创建和管理响应式电子邮件广告系列，支持自动化、分析和与其他平台集成。
Customerly
customerly.io
客户是一个客户服务和营销自动化平台，提供实时聊天、CRM和分析工具，以增强客户关系和沟通效率。
Transpond
transpond.io
Transpond是一款先进的营销平台，提供订阅管理、模板设计、自动化邮件创建及活动跟踪功能。
Campaigner
campaigner.com
Campaigner是一个电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和优化电子邮件活动，支持自动化、个性化和实时分析。
Sender
sender.net
Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 是一个电商分析和 CRM 平台，提供实时报告、客户管理、电子邮件营销和自动化工具，旨在提升客户留存和生命周期价值。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，集成在 Gmail 中，帮助销售团队管理潜在客户、客户关系和销售进度。
Litmus
litmus.com
Litmus是一个邮件营销工具，帮助用户创建、测试和分析电子邮件，确保每一封邮件的质量和个性化。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款帮助小企业与客户建立和维护关系的沟通工具，支持个性化电子邮件、短信发送及与其他系统集成。
Markate
markate.com
Markate是一个帮助中小型服务企业简化运营、自动化任务和管理客户的移动管理工具。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy 是一款 AI 驱动的电子邮件写作工具，为营销人员生成高质量的邮件内容并支持多种模式，如新闻通讯和广告。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
GetSiteControl 是一款电子邮件营销平台，提供弹出式构建工具，帮助电商品牌吸引回头客和收集邮件。可在多种电商平台上使用。
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor是一款工具，支持直接从Gmail发送个性化批量电子邮件，并能实时跟踪效果，方便管理后续操作。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email是一款电子邮件营销平台，提供强大的API和SMTP服务，帮助企业创建和发送电子邮件活动，支持入站邮件路由和实时分析功能。
Big Mailer
bigmailer.io
Big Mailer 是一个经济实惠的邮件营销平台，支持批量、自动化和交易邮件，适合管理多个项目和团队的用户。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建和管理个性化邮件活动，优化客户关系。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks是一个协作电子邮件平台，帮助团队管理共享收件箱、分配邮件、创建工作流程和提高客户支持效率。
MadMail
madmail.allapps.io
MadMail 是一款简化邮件营销的应用，帮助用户设计精美邮件，进行精准目标定位和自动化工作流管理。
INBOX
useinbox.com
INBOX是一款电子邮件营销工具，允许用户快速创建和分析邮件营销活动，提供无限信用的免费计划。
Glue Up
glueup.com
Glue Up是一款综合型CRM平台，帮助用户通过活动、会员管理等数字工具建立和发展社区，适用于各种会员组织。
Flexmail
flexmail.be
Flexmail 是一个电子邮件营销平台，便于用户创建、管理、跟踪邮件活动，实现个性化沟通和受众分析。
Sendy
sendy.co
Sendy是一个自托管的电子邮件通讯平台，通过亚马逊简单的电子邮件服务（SES）发送可跟踪的批量邮件，适合企业进行邮件营销。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一个云平台，提供综合业务应用，帮助企业管理销售、营销、账单和支持等任务，适合各种规模的公司。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一款零售营销平台，帮助营销人员快速将数据转化为收入生成的活动，实现个性化客户互动和自动化营销。
MailUp
mailup.com
MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok是一款综合网络营销平台，提供网站和漏斗构建、电子商务、CRM、电子邮件营销、在线调度等功能，适合数字机构和企业使用。
Infobip
infobip.com
Infobip邮件API提供高效的邮件发送基础设施，支持事务和促销邮件，具备快速交付和高送达率，支持全球部署和合规性。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
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