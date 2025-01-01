Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 电子邮件营销软件 - 最热门应用

电子邮件营销软件是企业构建和监督电子邮件列表的重要工具，将其细分以进行有针对性的电子邮件活动，同时监控订阅者互动。这些工具可以使用 HTML 和 CSS 或用户友好的所见即所得编辑器创建自定义电子邮件。 与客户关系管理 (CRM) 软件的集成增强了平台的预测能力。电子邮件营销是营销自动化工具中的一个典型功能。与涵盖各种渠道的全面自动化解决方案不同，这些产品专门针对电子邮件营销。要详细探索营销自动化产品中的电子邮件营销功能，买家可以参考营销自动化类别页面。