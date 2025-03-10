电子邮件营销软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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电子邮件营销软件是企业构建和监督电子邮件列表的重要工具，将其细分以进行有针对性的电子邮件活动，同时监控订阅者互动。这些工具可以使用 HTML 和 CSS 或用户友好的所见即所得编辑器创建自定义电子邮件。 与客户关系管理 (CRM) 软件的集成增强了平台的预测能力。电子邮件营销是营销自动化工具中的一个典型功能。与涵盖各种渠道的全面自动化解决方案不同，这些产品专门针对电子邮件营销。要详细探索营销自动化产品中的电子邮件营销功能，买家可以参考营销自动化类别页面。
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Sendloop
sendloop.com
Sendloop 是一种营销工具，可自动执行电子邮件营销以帮助小型企业发展。不再需要复杂的电子邮件营销。 Sendloop 是最简单的电子邮件营销服务。只需几秒钟即可设置您的帐户，并在几分钟内开始发送精彩的电子邮件。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款面向中小型企业的软件，提供电话功能，也是市场上唯一为所有新客户提供虚拟 PBX 电话系统作为标准模块的 CRM。
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor是一款工具，支持直接从Gmail发送个性化批量电子邮件，并能实时跟踪效果，方便管理后续操作。
Selzy
selzy.com
Selzy 是一个易于使用的营销自动化工具生态系统，可帮助中小型企业发展。使用 Selzy 的拖放编辑器，在 15 分钟内启动电子邮件营销活动，无需任何 html/设计技能。构建电子邮件块（页眉、页脚）并保存它们以便稍后插入任何模板中。使用 140 多个目标导向模板、自定义倒计时器、访问 800k 多个图像和 GIF。轻松扩大您的受众群体。使用嵌入式注册表单或弹出窗口轻松构建电子邮件列表。自动化您的营销活动。使用 12 个以上以目标为导向的自动序列模板，或者只需点击几下即可从头开始创建您的序列模板。通过 70 多个细分标准充分利用您的受众。通过 Albato 将 Selzy 连接到您喜欢的任何工具。利用与 WooCommerce、Shopify、Salesforce、Hubspot、Wordpress 等的直接集成。通过与 Facebook Lead Ads 的无缝集成，直接从 Facebook 生成销售线索。访问 150 多个教程和 100 多个操作方法：从设置营销活动到了解一般电子邮件营销示例、案例和策略。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷邮件自动化工具，帮助企业简化外展沟通，提供邮箱连接、AI模板、个性化功能等多种自动化功能。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一种跨渠道营销工具，可以帮助您通过一个仪表板实现整个营销自动化和个性化。使用此工具，您可以发现您的客户旅程，使用行业领先的过滤系统对您的用户进行细分，无需任何代码即可直观地创建和管理自动化，发送个性化电子邮件，显示高度针对性的弹出窗口，个性化您的网页并衡量所有内容以提高转化和增长。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一个企业级电子邮件营销平台，帮助品牌提升销售和客户留存，提供易用的编辑器、细分工具和互动内容功能。
Overloop
overloop.com
Overloop是一个多渠道销售参与平台，提供电子邮件、LinkedIn自动化和电话工具，帮助企业管理销售管道和提高销售业绩。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一个SMTP继电器和营销自动化平台，帮助企业管理批量和交易电子邮件，优化投递率，提供统计和报告。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一个全合一的冷邮件平台，帮助企业高效实现潜在客户管理与沟通。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 销售智能软件可帮助企业更好地跟踪、保护、参与和销售。通常，企业专注于通过漏斗顶部的营销活动来吸引更多潜在客户。但 Foureyes 允许公司支持漏斗底部的转换活动以及最终负责销售的人员。借助 Foureyes，企业可以通过获得专利的用户级网站跟踪来了解每个呼叫、表单和聊天线索。自动潜在客户记录和分析可保护您的渠道并确定其优先级。动态通信软件通过发送给相关潜在客户的库存特定更新来吸引潜在客户。人工智能驱动的潜在客户洞察和警报可帮助销售团队通过更好、更以客户为中心的对话来改进销售流程。使用 Foureyes，客户的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 销售智能软件为 5,000 多家企业运行，其底层客户数据平台为 Stellantis 和 Nissan Motor Co. 等主要制造商的销售和营销决策提供信息。
FeedOtter
feedotter.com
进食器是一款自动化工具，帮助B2B公司通过现有的营销自动化软件自动发送博客和新闻内容，从而提高网站流量。
Routee
routee.net
Routee是一个云通信平台，提供SMS、语音、邮件和多渠道消息服务，帮助企业有效管理客户沟通和互动。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.App是一个电子邮件和多渠道营销平台，提供邮件、短信及社交媒体沟通工具，支持自动化和个性化内容创建。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch是一款电子邮件营销和潜在客户生成工具，帮助企业创建邮件列表、进行自动回复和管理营销活动。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用
smoove
smoove.io
Smoove 是一个 SAAS 营销自动化平台，使企业能够培养、维护和加强与所有客户（无论是现有客户还是潜在客户）的联系。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Simon Data
simondata.com
Simon Data 是一个客户数据平台，帮助企业通过快速精准的细分和个性化来提升营销活动性能。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一个一体化、综合性的营销技术平台，可用于发展、吸引和盈利您的受众。 Omeda 由客户数据平台 (CDP)、电子邮件和营销自动化、数据和同意管理、订阅管理和大量集成组成，无需额外工具即可轻松大规模构建复杂的受众增长活动。 Omeda 在受众关系管理方面拥有 40 多年的经验。我们每年发送超过 55 亿封电子邮件，管理超过 25,000 个品牌和产品，并为客户清理和管理数百万条记录。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我们的愿景是成为品牌和购物者值得信赖的数字商务平台；以创造令人愉悦的体验、节省人们的时间和金钱而闻名。我们的产品 SafeOpt 利用超过 1.75 亿购物者网络，使品牌能够发送 3-5 倍以上的电子邮件，并有效地挽回流失的购物者。 SafeOpt 受到 1,000 多个电子商务品牌的信赖，它与现有的营销策略无缝集成，推动收入大幅增长并优化网络流量。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造 简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100 毫秒，正常运行时间 SLA 高达 99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全遵守地区法规。交付支持 专门的交付专家团队可帮助您完成入职、自定义域预热和最大限度地提高性能。报告和分析 使用日志报告和 Webhook 快速诊断和解决发送问题。跟踪电子邮件性能，并通过完整的电子邮件分析获得见解。电子邮件验证 使用 API 或 Web 应用程序识别高风险联系人、删除无效电子邮件地址并保持邮件列表干净。通过优质数据库保护发件人声誉并提高送达率。
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot是一家专门从事金融服务的数字营销技术和服务提供商。 Stoneshot帮助忙碌的金融服务营销团队增加参与度并提高客户体验，同时最大程度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖了营销自动化，电子邮件营销，活动促进，内容自动化和基金文档分配。 Stoneshot与零售，机构和私人银行合作，从精品，快速发展的公司到全球领先的品牌。 Stoneshot于2001年在伦敦成立，在伦敦，纽约和新加坡设有办事处，并在25个国家 /地区设有客户。
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso 是一家专门为媒体公司提供的免费电子邮件服务提供商，帮助他们通过原生广告和电子邮件通讯自动化将电子邮件资产货币化。
Big Mailer
bigmailer.io
经济实惠的电子邮件营销平台 - 批量 + 滴注 + 交易 - 免费最多 1,000 个联系人 BigMailer 支持所有主要电子邮件活动类型 - 批量、自动化、滴注、自动回复、rss 到电子邮件和交易 - 并允许大容量发件人整合他们的所有电子邮件单一平台上的活动。内置品牌管理可以为代理机构、大型团队、多产品企业和具有多个项目的制造商优化工作流程。邀请具有适当权限级别的无限用户或客户，并随时更改访问权限。代理和企业计划提供白标选项。自动处理退回邮件、取消订阅和投诉。自助服务选项可随时导出或删除列表，无需联系支持人员。电子邮件模板管理的灵活选项 - 使用我们的拖放编辑器构建漂亮的移动优化模板，或使用我们的经典编辑器来管理您现有的品牌模板并编辑为富文本或代码。托管无限的图像以在模板中使用。在品牌之间共享选定的模板。所有帐户均以免费套餐开始，无需 CC。
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 平台是一个企业级电子邮件营销平台，非常易于使用，并附带我们的 I-do™ 和 We-do™ 服务，因此您可以选择与我们合作的方式（自助服务或全方位服务） 。体验最简单的拖放功能，以创建移动响应电子邮件模板、自动点滴营销活动、潜在客户评分、根据行为细分用户等等。高级功能包括购物车和浏览放弃、PipeDrive、Salesforce 和 MS Dynamics 集成以及 Magento、Shopify 等。了解更多信息：www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster 是一个由 AWS 提供支持的电子邮件营销平台。拥有 AWS 账户的用户可以将其 AWS SES 账户连接到 MailBluster，并以最低的价格之一利用该平台令人难以置信的功能，包括无限的订阅者存储、分段、完全更新的拖放编辑器和 HTML 编辑器等。目前市场上的价格。
Vision6
vision6.com.au
Constant Contact 的 Vision6 是澳大利亚最可靠的电子邮件和短信营销平台 使用我们一流的电子邮件设计器和专业设计的模板，创建在任何设备上看起来都很漂亮的电子邮件营销活动。使用工作流程自动化和个性化工具发送强大的促销或交易电子邮件。提高您对短信营销的参与度。通过网络表单增加潜在客户并通过实时报告提高投资回报率。此外，我们专门的客户成功团队会在您需要时提供支持。凭借比 Fort Know 更好的数据安全性，您可以确信您的数据在我们这里始终是安全的。定价从 9 美元/月起。今天开始免费试用！无需信用卡。 Vision6 成立于 2001 年，总部位于澳大利亚，全球有数千家公司依靠 Vision6 来发展其品牌并通过直观的电子邮件和短信营销获得更多业务。
UniSender
unisender.com
UniSender 是一个用于个性化电子邮件和短信营销活动的多渠道营销平台。它具有即用型电子邮件模板、省时的营销自动化工具以及富有洞察力的汇总统计数据。与流行平台的五次点击集成使营销活动能够快速轻松地启动。自 2008 年以来，UniSender 一直在帮助各种规模的企业发展。
Acymailing
acymailing.com
适用于 WordPress 和 Joomla 的新闻通讯和营销自动化工具。用户友好的 AcyMailing 可帮助您完成电子邮件营销活动的每一步： 构思： - 测试您的内容（链接、关键字、图像） - 避免您的营销活动被视为垃圾邮件 - 管理您的列表 - CRM 设计： - 拖放编辑器 - 动态内容插入（收件人信息、事件...） 管理您的营销活动： - 发送无限数量的电子邮件 - 跟踪您的时事通讯效率 - 统计数据（点击率、潜在客户转化率、打开率...） - 查看您赚了多少钱感谢您在时事通讯中发送的内容
Critical Impact
criticalimpact.com
通过应用 Critical Impact 的创新电子邮件营销技术，营销人员可以轻松发送动态新闻通讯、有针对性的营销信息、调查和短信 (SMS)，从而产生巨大影响并获得更大成果。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro是一个混合型电子邮件营销平台，支持邮件自动化、列表管理和多渠道集成，帮助营销团队优化邮件投放和客户参与。
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse® 是一家 Deluxe 公司，帮助企业通过电子邮件、社交媒体等方式与客户建立联系。只需点击几下即可创建、管理和优化电子邮件营销活动，无需设计或编码经验。从各种移动响应、有吸引力的模板中进行选择，或使用我们简单的电子邮件编辑器从头开始构建消息。使用自动欢迎消息和其他自动回复程序节省时间，确保为您的电子邮件订阅者提供良好的体验。通过您可以在几分钟内创建和发布的社交帖子、登陆页面和客户调查，进一步吸引您的受众。此外，VerticalResponse 与 Salesforce 和数十个其他在线平台集成，可以轻松捕获直接流入您的联系人列表的客户数据。超过 1,400,000 家各种规模的企业信赖 VerticalResponse 平台来满足他们的电子邮件营销需求。
SMTPMaster
smtpmaster.com
SMTPMaster.com 除了高度灵活的平台之外，还提供先进的 SMTP 中继，使开发人员能够轻松地将其 SMTP 解决方案集成到他们的应用程序或服务中。 SMTPMaster 基于云的基础设施可扩展到任何业务规模，其专有技术可确保电子邮件到达收件箱。 SMTPMaster.com 是最好的 SMTP 服务之一，专门发送交易和促销电子邮件，您很可能需要交易和促销电子邮件服务，这是一项专用的电子邮件发送服务，无论有多少邮件，都将确保您的电子邮件能够送达你需要发送。您一定会喜欢和我们一起工作。
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大师级电子邮件营销变得简单 使用 allapps.io 的 MadMail 彻底改变您的电子邮件营销活动。与您的受众（无论是现有客户、客户还是潜在客户）无缝连接，并将参与度提升到新的高度。制作引人注目的电子邮件，吸引收件人，并取得显着的成果。特点： 👉 轻松创建营销活动：使用用户友好的模板和自定义选项设计引人注目的电子邮件。 👉 细分和定位：通过高级细分，精准触达合适的受众。 👉 自动化：设置自动化工作流程来培养潜在客户、现有用户等。 👉 吸引人的内容：嵌入图像、视频和互动元素来吸引注意力。 👉 分析和见解：通过详细的电子邮件性能指标获得有价值的见解。 👉 响应式设计：确保您的电子邮件在任何设备上看起来都很棒，从而提升用户体验。 👉 个性化：精心制作个性化消息，让每个收件人都感到受到重视。 👉 列表管理：有效地组织和管理您的联系人，以获得最大的影响。 👉 A/B 测试：通过测试不同元素以获得更高的转化率来优化您的广告活动。使用 MadMail，您不仅仅是发送电子邮件 - 您还可以建立有意义的联系。提升您的营销策略并见证您的业务蓬勃发展。立即尝试 MadMail，体验有影响力的电子邮件营销的力量。
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电子邮件营销是使用电子邮件作为信息工具或直接营销，尊重市场的良好实践和法规，为此使用适当的工具并通过打开、点击、拒绝等报告来衡量回报。
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Tabular是一个无代码的HTML电子邮件构建器，通过拖放编辑器帮助用户设计和定制专业的电子邮件模板。
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theMarketer 是一个一体化电子邮件和忠诚度营销平台，旨在促进业务增长并建立真实的客户关系。创建 100% 个性化的时事通讯、建立忠诚度计划、设置自动化流程、发送短信和推送通知、通过弹出窗口扩大您的联系人列表、依靠 RFM 分析、收集反馈和评论，并利用推荐将客户互动转变为有意义的关系，提高品牌忠诚度以及客户终身价值。
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永远不会再用尽时事通讯创意。 Campaignfeed 是排名第一的新闻通讯库，提供 45,000 多个领先品牌的最佳实践。跟踪您的竞争对手并充分利用您的电子邮件营销工作。
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JetSend 是一种交易电子邮件管理系统，旨在帮助企业管理、发送和跟踪数字消息。借助 JetSend，开发人员可以将我们的定制 API 集成到您的软件平台中，并确保将重要的事务消息传递给您的用户。此外，JetSend 可以在个性化仪表板上跟踪送达率分析，以便您可以监控重要事务消息的性能。最适合：JetSend 面向希望将可信交易消息平台集成到其应用程序中而无需构建自己的基础设施的技术企业。定价概述：JetSend 的起价为每月 8.00 美元，具体取决于使用情况。 JetSend 提供免费试用！
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优质营销平台，真正释放您的创造力。您可以灵活地创建新的、令人兴奋的方式，利用动态个性化、高交付率和参与度评分来实现自动化通信。
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Octeth 是一款企业级本地电子邮件营销和受众管理软件。其永久免费的社区版使您可以访问所有企业级功能，使您能够免费向最多 10,000 个订阅者发送符合 GDPR 的群发电子邮件。
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Smaily 是一款电子邮件营销和自动化工具，旨在让每个人都能轻松、轻松、愉快地进行电子邮件营销。该平台为用户提供了屡获殊荣的拖放模板编辑器，以帮助创建引人注目的电子邮件。用户可以设置自动化工作流程，使他们的电子邮件营销更加高效和有利可图。 Smaily 具有各种集成功能，使用户能够在所有平台上同步客户数据。
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sitenote 是一个用于网站通知、模式和人工智能聊天机器人的 CMS（内容管理系统）。它可以帮助营销人员发起活动来提高网站转化率，而无需任何技术专业知识。
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Sigful 是企业电子邮件签名营销和管理软件，通过自定义签名生成器为企业提供电子邮件签名和横幅。
Signitic
signitic.com
管理所有电子邮件签名是一场不断更新链接、图像和活动标语以保持最新状态的战斗。直到今天，因为现在您可以使用 Signitic。 Signitic 是一款工具，可让您创建和自定义无限数量的电子邮件签名，以获得更多潜在客户和更好的营销活动。
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Bulksignature是Google Workspace的电子邮件签名管理解决方案。它可以自动为整个组织创建电子邮件签名的过程。将您的电子邮件转变为具有Bulksignature的强大营销渠道！您可以使用电子邮件签名上传横幅，并运行促销活动。 Bulksignature拥有全球4000多家值得信赖的公司，为您的Google Workspace管理员，IT经理和员工提供了轻松的选择。
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ColdClicks 是一个附加工具，可以了解您的业务，以制作完全相关的电子邮件开场白。使用您的数据和我们的蓝图微型活动来聚焦相关点并产生开场白。连接到您最喜欢的电子邮件营销或外展工具并发送出去。