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电子邮件营销软件是企业构建和监督电子邮件列表的重要工具，将其细分以进行有针对性的电子邮件活动，同时监控订阅者互动。这些工具可以使用 HTML 和 CSS 或用户友好的所见即所得编辑器创建自定义电子邮件。 与客户关系管理 (CRM) 软件的集成增强了平台的预测能力。电子邮件营销是营销自动化工具中的一个典型功能。与涵盖各种渠道的全面自动化解决方案不同，这些产品专门针对电子邮件营销。要详细探索营销自动化产品中的电子邮件营销功能，买家可以参考营销自动化类别页面。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Pipedrive
pipedrive.com
每个公司都需要正确的工具来开花。为了扩展您的业务，您需要可访问的软件，提供正确的功能，快速掌握并突出关键机会。 PipEdrive是一种以销售为中心的CRM（客户关系管理）工具，该工具具有各种大小的爱使用。有100,000多个付费客户跨越179个国家，我们的CRM简单而强大的设计将销售团队吸引到优先级的可用性。当使用Pipedrive时，没有什么可以落在裂缝中，可以使您的团队花费更少的时间归档和更多的时间销售，而CRM软件既敏捷又强大。 Pipedrive旨在帮助小型企业发展。十多年来，我们一直致力于建立最好的CRM - 销售人员和销售人员的CRM。结果是一种易于使用，有效的销售工具，可以集中您的数据，帮助您可视化整个销售流程并赢得更多交易。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Zoho Campaigns
zoho.com
推动销售的电子邮件营销软件。 创建，发送和跟踪电子邮件活动，以帮助您建立强大的客户群。从美丽的电子邮件模板到易于使用的编辑器以及自动化工具再到实时分析，Zoho Apainds拥有了一切。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Kit
kit.com
Kit（以前是ConvertKit）是用于创建有价值业务的电子邮件优先操作系统。
SendFox
sendfox.com
通过电子邮件活动、自动化和集成您的内容的登陆页面来扩大您的受众。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Freshsales
freshworks.com
通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Podia
podia.com
您的网站、电子邮件营销和产品。一切都在一个屋檐下。成千上万像您一样的人使用 Podia 将他们的整个业务整合到一个平台中。波迪亚是免费的。随着您的成长，它拥有您不断成长所需的所有工具。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 创建者 Jesse Lipson 于 2017 年创立，帮助小型企业专注于他们最擅长的事情：建立关系。 Levitate 是一种保持联系的营销工具，旨在帮助小型企业与客户建立并维持真实的关系。 Levitate 的平台允许用户大规模发送个人电子邮件、通过文本与客户保持联系、发送调查、安排会议、记住有关联系人的关键事实，并通过个性化方法实现业务目标 - 所有这些都由您的专门营销教练负责。边。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
Markate
markate.com
Markate.com：面向家庭服务提供商的强大 CRM、工作管理和营销自动化工具 Markate 应用程序非常适合每个寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。 * 您的业务，Markate 为您服务 Markate 与您合作，共同努力实现您的业务目标。 * 简化您的运营以提高效率 旨在减少文书工作、自动化流程并节省您的时间。 * 经济实惠、灵活的解决方案，满足您的需求 旨在为小型企业提供支持，帮助他们更高效地运营，同时最大限度地减少开支。 * 最大化时间、资源和利润 它可以简化您的运营，以便您可以专注于真正推动业务发展的事情。 * 终身留住客户 配备旨在提高客户保留率的营销工具，这是您业务成功的关键因素。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您的所有共享邮箱都可以在一个中心位置使用，以便您的组织获得对所有团队电子邮件的透明度和洞察力。对于每一位团队成员。在办公室、家里或远程团队。此外，Helpmonks 与每个电子邮件提供商合作，因此您可以继续使用您已经了解和使用的工具。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Systeme
systeme.io
Systeme.io 拥有发展在线业务所需的所有工具。单击此处创建您的免费帐户！
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一种自动化个人电子邮件推广以进行销售和营销的工具。如果您或您的团队希望建立可预测的销售渠道，通过电子邮件联系冷淡的潜在客户以产生新的潜在客户，那么您一定会喜欢 QuickMail。无论您是在开会、打电话，甚至是在睡觉，QuickMail 都会随时掌握您的联系情况，每天联系适当数量的潜在客户，并跟进那些尚未回复的潜在客户。这样，您和您的团队就可以专注于更重要的事情，例如在客户旅程中进一步推动参与的潜在客户。借助 QuickMail，您可以直接从收件箱发送高度个性化的电子邮件，同时享受最新技术以最大限度地提高电子邮件的送达率。
Flexmail
flexmail.be
Flexmail 使电子邮件营销变得简单：您可以根据您的需求设计邮件和营销活动，接触对您重要的人，并从正确的结果中学习。查看列表中每个人的整体情况，将信息与表单和登陆页面结合在一起，设置定制消息并通过自动化进行跟进。 Flexmail 完全支持多语言通信，并为您提供最佳的送达能力。
INBOX
useinbox.com
创建您自己的营销策略 在几秒钟内发送 发送并分析电子邮件营销活动。开始您的免费计划，享受无限信用。终身免费！免费注册 查看定价 INBOX 是一款电子邮件营销工具，比任何其他易于使用的电子邮件营销工具具有更强大的功能和灵活性创建您的订阅者会欣赏 INBOX 的电子邮件营销
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz 是一个多渠道冷外展平台，帮助企业将潜在客户转化为买家。 SendBuzz 提供自定义流程序列，企业主和营销人员可以通过电子邮件、WhatsApp、社交媒体、短信等自动化营销和销售推广。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是面向企业和开发人员的通信软件。我们提供短信、彩信、语音、在线邮件、电子邮件和传真，帮助您与重要的人交谈。 ClickSend 由我们的 100 多名才华横溢的团队提供支持，他们在澳大利亚、菲律宾、英国、美国、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信赖的品牌、组织和开发人员使用。因为它们易于使用、自动化和集成。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，并通过安全可靠的平台实现闪电般的快速交付。 ClickSend 的客户通过 ClickSend 仪表板、移动应用程序、灵活的 API 或集成发送消息。 从小型企业到大型企业，ClickSend 通过 232 多个直接运营商连接为全球数十亿条消息提供支持。另外，ClickSend 始终是按需付费的。这就是为什么 ClickSend 是商业通信的解决方案。 ClickSend 很荣幸成为客户通信云 Sinch 的一部分。
MadMail
madmail.allapps.io
大师级电子邮件营销变得简单 使用 allapps.io 的 MadMail 彻底改变您的电子邮件营销活动。与您的受众（无论是现有客户、客户还是潜在客户）无缝连接，并将参与度提升到新的高度。制作引人注目的电子邮件，吸引收件人，并取得显着的成果。特点： 👉 轻松创建营销活动：使用用户友好的模板和自定义选项设计引人注目的电子邮件。 👉 细分和定位：通过高级细分，精准触达合适的受众。 👉 自动化：设置自动化工作流程来培养潜在客户、现有用户等。 👉 吸引人的内容：嵌入图像、视频和互动元素来吸引注意力。 👉 分析和见解：通过详细的电子邮件性能指标获得有价值的见解。 👉 响应式设计：确保您的电子邮件在任何设备上看起来都很棒，从而提升用户体验。 👉 个性化：精心制作个性化消息，让每个收件人都感到受到重视。 👉 列表管理：有效地组织和管理您的联系人，以获得最大的影响。 👉 A/B 测试：通过测试不同元素以获得更高的转化率来优化您的广告活动。使用 MadMail，您不仅仅是发送电子邮件 - 您还可以建立有意义的联系。提升您的营销策略并见证您的业务蓬勃发展。立即尝试 MadMail，体验有影响力的电子邮件营销的力量。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送及时、个性化的电子邮件内容。根据联系人的行为或属性触发电子邮件。 * 优化和衡量成功 报告工具可以深入了解表现最佳的营销活动，而 A/B 测试则提供了改进关键指标的杠杆。 几十年来，Benchmark Email 一直为世界各地的企业提供智能电子邮件营销工具，帮助他们接触受众。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell是一个多合一的CRM和电子邮件营销平台，可帮助B2B组织共同努力赢得更多交易。 Nutshell是足够简单的，对于任何用户而言都足够精致，它是为厌倦了杂耍单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而建立的。每项简介订阅都包括无限的CRM联系人和数据存储，完全可自定义的报告工具，免费数据迁移援助以及世界一流的现场支持，所有这些都以非常实惠的价格。 Nutshell与已经使用的软件集成在一起，包括Google Workspace/Gmail，Microsoft Office/Outlook，在线QuickBooks，Intercom和Slack。 Nutshell还提供本机iPhone和Android应用程序，允许销售代表在现场时创建，搜索和编辑联系信息。 Nutshell于2010年推出，为全球成千上万的企业提供服务，并因用户友好和负担能力而被评为顶级CRM。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus 是一款电子邮件营销工具，提供丰富的电子邮件营销模板，允许用户在几分钟内创建响应任何设备的营销活动。用户能够构建点滴电子邮件序列、导入联系人、与表单集成以及生成自定义报告。通过细分，用户可以根据对其业务最重要的客户数据创建高度针对性的电子邮件活动。 EmailOctopus 的自动化工具使用户能够创建基于时间的登录和点滴电子邮件序列。通过与新订阅者分享阅读量最大的内容，组织可以让受众继续关注他们的博客，或者创建欢迎系列以诱人的折扣介绍新客户，从而增加电子商务商店的收入。该解决方案包括一组广泛的电子邮件营销模板，允许用户创建响应式营销活动，例如设计精美的新闻通讯或简单的个性化纯文本电子邮件。 EmailOctopus 为用户提供有关活动效果的实时、深入的数据，每次点击和打开以及退回和取消订阅都会被跟踪。登陆页面、内联和弹出表单以及 Wordpress 插件可帮助组织扩大联系基础，无需代码或复杂的集成即可收集电子邮件地址。退回邮件处理工具可以自动清除列表中的取消订阅、退回邮件和投诉，帮助品牌维护发件人声誉。 EmailOctopus 的开发者 API 允许深度集成到现有的商业网站中，并能够维护当前的订阅者列表。 EmailOctopus 可以通过 Zapier 连接到 2,000 多个平台和服务，包括 MailChimp、Salesforce、Shopify、Eventbrite、SurveyMonkey、Gravity Forms、Ticket Tailor 等。
Nureply
nureply.com
Nureply 是一款冷电子邮件软件，利用先进的 AI 技术对电子邮件进行个性化、重写内容，并以最高效率发送电子邮件。它旨在通过其人工智能驱动的工具套件帮助外拨团队产生更多销售额和更多收入。 Nureply 的人工智能模型已经过超过 10 亿个参数的训练，以确保电子邮件是由人类和人工智能混合编写的。它还能够自动创建电子邮件活动并提前几个月安排后续行动。 此外，AI 模型还可以针对打开率、响应率和点击率等关键绩效指标 (KPI) 优化营销活动。Nureply 还提供一键取消、无合同以及电子邮件零登陆机会等功能。垃圾邮件文件夹。 它还提供垃圾邮件关键字检查器，以确保电子邮件发送到正确的收件箱。此外，Nureply 可以在几秒钟内生成个性化的第一行，并且比任何其他人工智能工具快 3 倍。 借助 Nureply，用户每天可以节省多达 200 分钟的时间，并将响应率提高多达 240%。最后，Nureply 提供 7 天免费试用，其中有 30 个免费积分来尝试其所有功能。
EcoSend
ecosend.io
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Mailpro
mailpro.com
使用 Mailpro 提升您的电子邮件营销活动：全面的解决方案、直观的设计、实时跟踪。现在就试试吧！
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo 是一款新时代的电子邮件营销工具，可帮助您创建和发送类似应用程序的交互式电子邮件，以帮助您获得更高的转化率和投资回报率。它功能强大，包含您在不同 ESP 中看到的所有功能以及交互式 AMP 电子邮件，可为您带来比以往更高的投资回报率。借助 Mailmodo，您可以 - 创建令人惊叹的无代码电子邮件 - 与 1000 多种工具集成 - 在几分钟内细分您的受众 - 触发旅程和自动化 - 提高送达率和打开率 等等。
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse® 是一家 Deluxe 公司，帮助企业通过电子邮件、社交媒体等方式与客户建立联系。只需点击几下即可创建、管理和优化电子邮件营销活动，无需设计或编码经验。从各种移动响应、有吸引力的模板中进行选择，或使用我们简单的电子邮件编辑器从头开始构建消息。使用自动欢迎消息和其他自动回复程序节省时间，确保为您的电子邮件订阅者提供良好的体验。通过您可以在几分钟内创建和发布的社交帖子、登陆页面和客户调查，进一步吸引您的受众。此外，VerticalResponse 与 Salesforce 和数十个其他在线平台集成，可以轻松捕获直接流入您的联系人列表的客户数据。超过 1,400,000 家各种规模的企业信赖 VerticalResponse 平台来满足他们的电子邮件营销需求。
Emercury
emercury.net
Emercury 通过我们易于使用的电子邮件营销自动化平台，帮助营销人员、企业家和企业主培养客户线索，将更多销售转化为现有客户，并教育您的客户提高保留率。我们的电子邮件营销方法完全基于对营销人员进行电子邮件营销最佳实践教育。无论是优化自动化、改进交付还是提高参与度，我们都会成为您的扩展电子邮件营销专家。我们始终保持完全透明，并始终坚持开放式沟通。
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 平台是一个企业级电子邮件营销平台，非常易于使用，并附带我们的 I-do™ 和 We-do™ 服务，因此您可以选择与我们合作的方式（自助服务或全方位服务） 。体验最简单的拖放功能，以创建移动响应电子邮件模板、自动点滴营销活动、潜在客户评分、根据行为细分用户等等。高级功能包括购物车和浏览放弃、PipeDrive、Salesforce 和 MS Dynamics 集成以及 Magento、Shopify 等。了解更多信息：www.openmoves.com/om3-signup
Big Mailer
bigmailer.io
经济实惠的电子邮件营销平台 - 批量 + 滴注 + 交易 - 免费最多 1,000 个联系人 BigMailer 支持所有主要电子邮件活动类型 - 批量、自动化、滴注、自动回复、rss 到电子邮件和交易 - 并允许大容量发件人整合他们的所有电子邮件单一平台上的活动。内置品牌管理可以为代理机构、大型团队、多产品企业和具有多个项目的制造商优化工作流程。邀请具有适当权限级别的无限用户或客户，并随时更改访问权限。代理和企业计划提供白标选项。自动处理退回邮件、取消订阅和投诉。自助服务选项可随时导出或删除列表，无需联系支持人员。电子邮件模板管理的灵活选项 - 使用我们的拖放编辑器构建漂亮的移动优化模板，或使用我们的经典编辑器来管理您现有的品牌模板并编辑为富文本或代码。托管无限的图像以在模板中使用。在品牌之间共享选定的模板。所有帐户均以免费套餐开始，无需 CC。
Robly
robly.com
Robly 是一家专为各种规模的企业设计的电子邮件服务提供商，专门为慈善机构、非营利组织、教育部门和宗教组织提供支持。利用专有的自动化和人工智能技术，它可以帮助初学者和专家将打开率提高高达 50%，并将电子邮件列表的增长速度提高四倍。 Robly 的工具会在订阅者最有可能打开邮件时动态发送电子邮件，自动重新定位非打开者，并通过分段和抑制向未参与的用户发送邮件来保护发件人状态。该公司成立于2013年，总部位于纽约市。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy 是一款专为营销人员设计的人工智能电子邮件写作平台。它专注于节省用户的时间和精力，为各种电子邮件营销活动（包括水滴和新闻通讯）生成有影响力的内容提供帮助。 它具有用于制作引人注目的电子邮件的人工智能文案编写器、用于编写多电子邮件序列的电子邮件序列创建器以及用于设计图像丰富的新闻通讯的新闻通讯创建器。 该工具还包括电子邮件发布功能，可帮助用户发送精心制作的电子邮件。此外，Hoppy Copy 使用户能够监控竞争对手的电子邮件，为改进自己的策略提供重要的见解。 人工智能聊天工具模仿 ChatGPT 等系统，可协助营销。它进一步扩展了其工具，包括 AI Image Creator、AI Copy Editor 和 AI Content Converter 等功能，这些功能分别有助于设计、编辑和重新调整用途。 其他资源以设计和写作模板的形式提供。还可以进行垃圾邮件检查，以确保创建的内容不会进入垃圾邮件文件夹。 除了创建电子邮件之外，用户还可以使用 Hoppy Copy 制作其他类型的营销内容，从产品描述到 Facebook 和 Google 广告。
SendX
sendx.io
SendX 是一款适合营销人员和企业主的直观、经济实惠且功能丰富的电子邮件营销软件。 SendX 为营销人员提供业内最简单的 UI 之一而感到自豪。 SendX 为每个计划提供无限的电子邮件发送、强大的自动化功能、24x7 实时支持、最佳的电子邮件传送能力。全球超过 3000 家公司信赖 SendX 进行电子邮件营销。 **从 14 天免费试用开始（无需信用卡）。 **定价起价为 7.49 美元/月 主要功能和优点： - 发送无限的电子邮件营销活动 - 使用表单和弹出窗口构建您的电子邮件列表 - 强大的自动化工具 - 使用拖放电子邮件编辑器进行设计（无需编码） - 同类最佳电子邮件传送能力（在主收件箱中传送电子邮件） - 免费迁移服务（我们将免费从任何 ESP 迁移您的电子邮件营销帐户） - 受到全球 3000 多家公司的信赖 - 14 天免费试用（无需信用卡，即时设置）
Rasa.io
rasa.io
我们的时事通讯通过精心策划的内容吸引您的客户并帮助建立关系。我们为企业提供了一种定期为其电子邮件列表中的每个人提供真正好处的方法。不仅是定期，而且是相关的。通过自动化，企业可以将参与频率提高到一个新的水平，而无需花费更多的时间、精力或金钱。每次您发送时，我们的平台都会向您的每位订阅者发送一份个性化且完全定制的新闻通讯。您选择来源和主题，rasa.io 处理其余的事情。我们的人工智能会收集并筛选您的消息来源生成的文章，仅提取与您的时事通讯最相关的文章。然后，文章会根据每个订阅者的独特兴趣进行过滤并指定发送给他们。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Sendy
sendy.co
Sendy 是一款自托管电子邮件新闻通讯应用程序，可让您通过 Amazon Simple Email Service (SES) 发送可跟踪的电子邮件。这使您可以以极低的价格发送经过身份验证的批量电子邮件，而无需牺牲送达率。
AdRoll
adroll.com
借助 AdRoll 的 AI 驱动营销软件，您可以在一处获得复杂的受众群体定位、跨渠道参与、高级衡量和归因。借助 AdRoll 的增长平台，打造客户喜爱的品牌，将更多访客转变为客户，并提高客户忠诚度。