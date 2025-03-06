电子邮件营销软件 - 最热门应用 - 乌干达

Routee

routee.net

Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到您企业的声音。通过语音广播、双向语音、点击通话、文本转语音、云 IVR 和语音双因素身份验证提升您的品牌。 -电子邮件 发现哪种电子邮件服务适合您，对其进行定制并实现它。促销电子邮件、交易电子邮件、电子邮件验证器。您需要哪一个？ - 消息应用程序 通过更多互动消息吸引您的客户并增加您的收入。通过 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 与他们互动。 -号码 获取您自己的高级费率或免费电话号码，验证您的联系人列表并防止与电话相关的欺诈。这个先进的通信平台包括虚拟号码、号码验证、号码查找、未接来电、呼叫屏蔽、免费号码。 - 双因素身份验证通过结合使用两种不同的组件，为您的企业添加第二层安全保障。防止欺诈者访问您的敏感信息、应用程序或软件。使用具有回退、短信、语音、Viber 或未接来电的双因素身份验证。