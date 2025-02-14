电子邮件营销软件 - 最热门应用 - 圣多美和普林西比

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电子邮件营销软件是企业构建和监督电子邮件列表的重要工具，将其细分以进行有针对性的电子邮件活动，同时监控订阅者互动。这些工具可以使用 HTML 和 CSS 或用户友好的所见即所得编辑器创建自定义电子邮件。 与客户关系管理 (CRM) 软件的集成增强了平台的预测能力。电子邮件营销是营销自动化工具中的一个典型功能。与涵盖各种渠道的全面自动化解决方案不同，这些产品专门针对电子邮件营销。要详细探索营销自动化产品中的电子邮件营销功能，买家可以参考营销自动化类别页面。
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Sendloop
sendloop.com
Sendloop 是一种营销工具，可自动执行电子邮件营销以帮助小型企业发展。不再需要复杂的电子邮件营销。 Sendloop 是最简单的电子邮件营销服务。只需几秒钟即可设置您的帐户，并在几分钟内开始发送精彩的电子邮件。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款面向中小型企业的软件，提供电话功能，也是市场上唯一为所有新客户提供虚拟 PBX 电话系统作为标准模块的 CRM。
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Mailmeteor
mailmeteor.com
直接从 Gmail 发送个性化群发电子邮件。实时跟踪您的结果。轻松跟进并获得更多回复。
Selzy
selzy.com
Selzy 是一个易于使用的营销自动化工具生态系统，可帮助中小型企业发展。使用 Selzy 的拖放编辑器，在 15 分钟内启动电子邮件营销活动，无需任何 html/设计技能。构建电子邮件块（页眉、页脚）并保存它们以便稍后插入任何模板中。使用 140 多个目标导向模板、自定义倒计时器、访问 800k 多个图像和 GIF。轻松扩大您的受众群体。使用嵌入式注册表单或弹出窗口轻松构建电子邮件列表。自动化您的营销活动。使用 12 个以上以目标为导向的自动序列模板，或者只需点击几下即可从头开始创建您的序列模板。通过 70 多个细分标准充分利用您的受众。通过 Albato 将 Selzy 连接到您喜欢的任何工具。利用与 WooCommerce、Shopify、Salesforce、Hubspot、Wordpress 等的直接集成。通过与 Facebook Lead Ads 的无缝集成，直接从 Facebook 生成销售线索。访问 150 多个教程和 100 多个操作方法：从设置营销活动到了解一般电子邮件营销示例、案例和策略。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一种跨渠道营销工具，可以帮助您通过一个仪表板实现整个营销自动化和个性化。使用此工具，您可以发现您的客户旅程，使用行业领先的过滤系统对您的用户进行细分，无需任何代码即可直观地创建和管理自动化，发送个性化电子邮件，显示高度针对性的弹出窗口，个性化您的网页并衡量所有内容以提高转化和增长。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。
Overloop
overloop.com
Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关电子邮件在所有 KPI 中的表现的高度详细的可视化见解 - 如果确实出现问题，请联系我们的电子邮件传送专家 - 节省时间和精力利用高效可靠的 SocketLabs 电子邮件基础设施赚钱 - 在我们高度安全且合规的电子邮件系统中舒适地捕获和存储电子邮件 在 SocketLabs，我们知道电子邮件对您的业务有多么重要，这就是为什么要完善“击中收件箱的科学”是我们的热情。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智能驱动的写作功能允许用户轻松制作定制电子邮件，利用人工智能来保持品牌真实性并产生数据驱动的影响。 AI个性化进一步提高参与度和响应率，使用户能够抓住更多机会。其他功能包括 InboxHub，它可以简化潜在客户响应和交易完成，以及强大的营销活动分析，以最大限度地提高结果。 该工具还提供收件箱轮换功能，以便在多个帐户之间有机地分配电子邮件发送，以及电子邮件验证和批量域测试，以保证送达率。总的来说，Success.ai 是一个全面的解决方案，旨在帮助企业加速增长，并在冷电子邮件营销活动中取得最大的影响力和成功。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 销售智能软件可帮助企业更好地跟踪、保护、参与和销售。通常，企业专注于通过漏斗顶部的营销活动来吸引更多潜在客户。但 Foureyes 允许公司支持漏斗底部的转换活动以及最终负责销售的人员。借助 Foureyes，企业可以通过获得专利的用户级网站跟踪来了解每个呼叫、表单和聊天线索。自动潜在客户记录和分析可保护您的渠道并确定其优先级。动态通信软件通过发送给相关潜在客户的库存特定更新来吸引潜在客户。人工智能驱动的潜在客户洞察和警报可帮助销售团队通过更好、更以客户为中心的对话来改进销售流程。使用 Foureyes，客户的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 销售智能软件为 5,000 多家企业运行，其底层客户数据平台为 Stellantis 和 Nissan Motor Co. 等主要制造商的销售和营销决策提供信息。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到您企业的声音。通过语音广播、双向语音、点击通话、文本转语音、云 IVR 和语音双因素身份验证提升您的品牌。 -电子邮件 发现哪种电子邮件服务适合您，对其进行定制并实现它。促销电子邮件、交易电子邮件、电子邮件验证器。您需要哪一个？ - 消息应用程序 通过更多互动消息吸引您的客户并增加您的收入。通过 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 与他们互动。 -号码 获取您自己的高级费率或免费电话号码，验证您的联系人列表并防止与电话相关的欺诈。这个先进的通信平台包括虚拟号码、号码验证、号码查找、未接来电、呼叫屏蔽、免费号码。 - 双因素身份验证通过结合使用两种不同的组件，为您的企业添加第二层安全保障。防止欺诈者访问您的敏感信息、应用程序或软件。使用具有回退、短信、语音、Viber 或未接来电的双因素身份验证。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一个电子邮件和全渠道营销平台。使用电子邮件、短信、Facebook 与客户进行有效沟通。通过我们，您可以简单、自动地完成此操作，但需要单独照顾。使用我们的拖放编辑器创建美观、响应灵敏的模板，或从 100 个预制模板中选择一个。领先一步，利用个性化的动态内容在客户的收件箱中脱颖而出。使用我们的高级细分选项来定制内容并对您的客户行为做出反应。此外，使用注册表单和 Facebook 引导广告来扩大您的数据库。通过综合报告进行改进。我们提供 OR、CTR、跳出率、退订率或垃圾邮件投诉的数据。此外，还可以查看转化率、收入、每个联系人的活动、点击地图、在桌面和移动设备上打开、邮件客户端以及许多其他有用的洞察统计数据。利用我们简单的自动化构建器，让自动化为您服务。使用最流行的自动化模板 - 欢迎系列、首次购买折扣、生日自动化、废弃购物车、购买奖励、电子书下载等。使用集成直接从您的商店获取数据 - 我们提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。通过我们为期一个月的免费试用来亲自体验 Ecomail！只需几个步骤，我们就可以轻松发送新闻通讯并与您的客户进行沟通。我们的支持对所有用户都是免费的。我们随时为您提供服务：[email protected] 我们的付费计划从每月 5 欧元起。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用
smoove
smoove.io
Smoove 是一个 SAAS 营销自动化平台，使企业能够培养、维护和加强与所有客户（无论是现有客户还是潜在客户）的联系。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Simon Data
simondata.com
Simon Data 为营销团队提供唯一的客户数据平台 (CDP)，旨在通过更快、更精确的细分和个性化来提高营销活动绩效。 Simon 数据平台是第一个基于 Snowflake 构建的 CDP，使品牌能够摆脱导致数据难以访问和部署的过时架构。这就是 Tripadvisor、Equinox、捷蓝航空、ASOS、Venmo 和许多其他公司依靠 Simon Data 与消费者建立联系的原因。西蒙数据平台低代码，专为营销人员使用而设计，将他们转变为数据科学家。 Simon Data 被评为 2022 年内置最佳工作场所、最佳工作场所认证，并曾 8 次成为 CDP 领域的 G2 领导者。要了解更多信息，请访问 www.simondata.com。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一个一体化、综合性的营销技术平台，可用于发展、吸引和盈利您的受众。 Omeda 由客户数据平台 (CDP)、电子邮件和营销自动化、数据和同意管理、订阅管理和大量集成组成，无需额外工具即可轻松大规模构建复杂的受众增长活动。 Omeda 在受众关系管理方面拥有 40 多年的经验。我们每年发送超过 55 亿封电子邮件，管理超过 25,000 个品牌和产品，并为客户清理和管理数百万条记录。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我们的愿景是成为品牌和购物者值得信赖的数字商务平台；以创造令人愉悦的体验、节省人们的时间和金钱而闻名。我们的产品 SafeOpt 利用超过 1.75 亿购物者网络，使品牌能够发送 3-5 倍以上的电子邮件，并有效地挽回流失的购物者。 SafeOpt 受到 1,000 多个电子商务品牌的信赖，它与现有的营销策略无缝集成，推动收入大幅增长并优化网络流量。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造 简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100 毫秒，正常运行时间 SLA 高达 99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全遵守地区法规。交付支持 专门的交付专家团队可帮助您完成入职、自定义域预热和最大限度地提高性能。报告和分析 使用日志报告和 Webhook 快速诊断和解决发送问题。跟踪电子邮件性能，并通过完整的电子邮件分析获得见解。电子邮件验证 使用 API 或 Web 应用程序识别高风险联系人、删除无效电子邮件地址并保持邮件列表干净。通过优质数据库保护发件人声誉并提高送达率。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家专注于金融服务的数字营销技术和服务提供商。 StoneShot 帮助繁忙的金融服务营销团队提高参与度并提升客户体验，同时最大限度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖营销自动化、电子邮件营销、活动推广、内容自动化和基金文件分发。 StoneShot 与零售银行、机构银行和私人银行合作，从精品银行、快速发展的公司到全球领先品牌。 StoneShot 于 2001 年在伦敦成立，在伦敦、纽约和新加坡设有办事处，客户遍及超过 25 个国家。
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso 是一家专门为媒体公司提供的免费电子邮件服务提供商，帮助他们通过原生广告和电子邮件通讯自动化将电子邮件资产货币化。
Big Mailer
bigmailer.io
经济实惠的电子邮件营销平台 - 批量 + 滴注 + 交易 - 免费最多 1,000 个联系人 BigMailer 支持所有主要电子邮件活动类型 - 批量、自动化、滴注、自动回复、rss 到电子邮件和交易 - 并允许大容量发件人整合他们的所有电子邮件单一平台上的活动。内置品牌管理可以为代理机构、大型团队、多产品企业和具有多个项目的制造商优化工作流程。邀请具有适当权限级别的无限用户或客户，并随时更改访问权限。代理和企业计划提供白标选项。自动处理退回邮件、取消订阅和投诉。自助服务选项可随时导出或删除列表，无需联系支持人员。电子邮件模板管理的灵活选项 - 使用我们的拖放编辑器构建漂亮的移动优化模板，或使用我们的经典编辑器来管理您现有的品牌模板并编辑为富文本或代码。托管无限的图像以在模板中使用。在品牌之间共享选定的模板。所有帐户均以免费套餐开始，无需 CC。
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 平台是一个企业级电子邮件营销平台，非常易于使用，并附带我们的 I-do™ 和 We-do™ 服务，因此您可以选择与我们合作的方式（自助服务或全方位服务） 。体验最简单的拖放功能，以创建移动响应电子邮件模板、自动点滴营销活动、潜在客户评分、根据行为细分用户等等。高级功能包括购物车和浏览放弃、PipeDrive、Salesforce 和 MS Dynamics 集成以及 Magento、Shopify 等。了解更多信息：www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster 是一个由 AWS 提供支持的电子邮件营销平台。拥有 AWS 账户的用户可以将其 AWS SES 账户连接到 MailBluster，并以最低的价格之一利用该平台令人难以置信的功能，包括无限的订阅者存储、分段、完全更新的拖放编辑器和 HTML 编辑器等。目前市场上的价格。
Vision6
vision6.com.au
Constant Contact 的 Vision6 是澳大利亚最可靠的电子邮件和短信营销平台 使用我们一流的电子邮件设计器和专业设计的模板，创建在任何设备上看起来都很漂亮的电子邮件营销活动。使用工作流程自动化和个性化工具发送强大的促销或交易电子邮件。提高您对短信营销的参与度。通过网络表单增加潜在客户并通过实时报告提高投资回报率。此外，我们专门的客户成功团队会在您需要时提供支持。凭借比 Fort Know 更好的数据安全性，您可以确信您的数据在我们这里始终是安全的。定价从 9 美元/月起。今天开始免费试用！无需信用卡。 Vision6 成立于 2001 年，总部位于澳大利亚，全球有数千家公司依靠 Vision6 来发展其品牌并通过直观的电子邮件和短信营销获得更多业务。
UniSender
unisender.com
UniSender 是一个用于个性化电子邮件和短信营销活动的多渠道营销平台。它具有即用型电子邮件模板、省时的营销自动化工具以及富有洞察力的汇总统计数据。与流行平台的五次点击集成使营销活动能够快速轻松地启动。自 2008 年以来，UniSender 一直在帮助各种规模的企业发展。
Acymailing
acymailing.com
适用于 WordPress 和 Joomla 的新闻通讯和营销自动化工具。用户友好的 AcyMailing 可帮助您完成电子邮件营销活动的每一步： 构思： - 测试您的内容（链接、关键字、图像） - 避免您的营销活动被视为垃圾邮件 - 管理您的列表 - CRM 设计： - 拖放编辑器 - 动态内容插入（收件人信息、事件...） 管理您的营销活动： - 发送无限数量的电子邮件 - 跟踪您的时事通讯效率 - 统计数据（点击率、潜在客户转化率、打开率...） - 查看您赚了多少钱感谢您在时事通讯中发送的内容
Critical Impact
criticalimpact.com
通过应用 Critical Impact 的创新电子邮件营销技术，营销人员可以轻松发送动态新闻通讯、有针对性的营销信息、调查和短信 (SMS)，从而产生巨大影响并获得更大成果。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使用拖放编辑器创建电子邮件模板、构建点滴电子邮件自动化流程、进行订阅者细分过滤。通过 API、Google Analytics、WordPress 和 Zapier 连接您的应用程序/网站。 EasySendy 与其中型企业品牌 Aritic 合作，还提供一系列先进的营销自动化功能、交易电子邮件发送 API 和一体化 CRM，供小型企业在 EasySendy 应用程序上高效管理其客户和团队。因此，如果您生产数字或实体产品、提供服务、构建软件以及在线营销/销售，EasySendy 适合您。
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse® 是一家 Deluxe 公司，帮助企业通过电子邮件、社交媒体等方式与客户建立联系。只需点击几下即可创建、管理和优化电子邮件营销活动，无需设计或编码经验。从各种移动响应、有吸引力的模板中进行选择，或使用我们简单的电子邮件编辑器从头开始构建消息。使用自动欢迎消息和其他自动回复程序节省时间，确保为您的电子邮件订阅者提供良好的体验。通过您可以在几分钟内创建和发布的社交帖子、登陆页面和客户调查，进一步吸引您的受众。此外，VerticalResponse 与 Salesforce 和数十个其他在线平台集成，可以轻松捕获直接流入您的联系人列表的客户数据。超过 1,400,000 家各种规模的企业信赖 VerticalResponse 平台来满足他们的电子邮件营销需求。
SMTPMaster
smtpmaster.com
SMTPMaster.com 除了高度灵活的平台之外，还提供先进的 SMTP 中继，使开发人员能够轻松地将其 SMTP 解决方案集成到他们的应用程序或服务中。 SMTPMaster 基于云的基础设施可扩展到任何业务规模，其专有技术可确保电子邮件到达收件箱。 SMTPMaster.com 是最好的 SMTP 服务之一，专门发送交易和促销电子邮件，您很可能需要交易和促销电子邮件服务，这是一项专用的电子邮件发送服务，无论有多少邮件，都将确保您的电子邮件能够送达你需要发送。您一定会喜欢和我们一起工作。
MadMail
madmail.allapps.io
大师级电子邮件营销变得简单 使用 allapps.io 的 MadMail 彻底改变您的电子邮件营销活动。与您的受众（无论是现有客户、客户还是潜在客户）无缝连接，并将参与度提升到新的高度。制作引人注目的电子邮件，吸引收件人，并取得显着的成果。特点： 👉 轻松创建营销活动：使用用户友好的模板和自定义选项设计引人注目的电子邮件。 👉 细分和定位：通过高级细分，精准触达合适的受众。 👉 自动化：设置自动化工作流程来培养潜在客户、现有用户等。 👉 吸引人的内容：嵌入图像、视频和互动元素来吸引注意力。 👉 分析和见解：通过详细的电子邮件性能指标获得有价值的见解。 👉 响应式设计：确保您的电子邮件在任何设备上看起来都很棒，从而提升用户体验。 👉 个性化：精心制作个性化消息，让每个收件人都感到受到重视。 👉 列表管理：有效地组织和管理您的联系人，以获得最大的影响。 👉 A/B 测试：通过测试不同元素以获得更高的转化率来优化您的广告活动。使用 MadMail，您不仅仅是发送电子邮件 - 您还可以建立有意义的联系。提升您的营销策略并见证您的业务蓬勃发展。立即尝试 MadMail，体验有影响力的电子邮件营销的力量。
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - 一款针对时尚行业的一体化营销工具，全面解决营销人员的问题。创建令人惊叹的电子邮件设计或分析哪些内容最适合您的客户 - 选择您需要的内容，看看您需要多短的时间来完成它！ 1) 电子邮件分段 - 您可以根据数十种不同的客户属性轻松创建静态和动态分段。制作您自己的属性，以了解受众的偏好，并调整内容的独特性和相关性 2) 简单的拖放可视电子邮件生成器 - 轻松创建令人惊叹的电子邮件，同时编辑移动和桌面版本以优化电子邮件大小。针对夜间工作的人启用深色模式。如果您是编码专家，请在块编辑器中疯狂
MDirector
mdirector.com
MDirector，拥有一切的电子邮件营销平台。通过同一地点的电子邮件和批量短信来转变您的业务并提升您的营销策略。与正确的受众建立联系，并实时优化您的结果，以增加您的销售额并实现您的目标。
Nitronews
nitronews.com.br
电子邮件营销是使用电子邮件作为信息工具或直接营销，尊重市场的良好实践和法规，为此使用适当的工具并通过打开、点击、拒绝等报告来衡量回报。
Tabular
tabular.email
借助 Tabular，您可以轻松创建在每个收件箱和设备上看起来都很完美的高质量电子邮件，而无需看到任何一行代码。由于其直观的设计体验和易用性，已经有成千上万的营销人员喜欢它。许多人的第一反应是，感觉就像他们在使用 Canva 或 Figma — 但用于电子邮件设计。 **它能为您提供什么帮助？** 1. 为您的应用程序或营销活动设计电子邮件 — 直观 2. 加快您的电子邮件创建过程 — 快速创建或迭代设计 3. 为移动电子邮件阅读器设计截然不同的体验 — 充分利用控制响应能力 4. 削减成本和时间 — 您从头开始设计的电子邮件在 50 多个主要电子邮件客户端中看起来都很完美 5. 与您的团队协作创建电子邮件 — 创建可重复使用的团队块，并在团队文件夹中构建项目 6. 您的专用电子邮件设计工具 - 与任何电子邮件营销平台一起使用访问我们的网站，并尝试随机发送电子邮件以感受该设计工具。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一个一体化电子邮件和忠诚度营销平台，旨在促进业务增长并建立真实的客户关系。创建 100% 个性化的时事通讯、建立忠诚度计划、设置自动化流程、发送短信和推送通知、通过弹出窗口扩大您的联系人列表、依靠 RFM 分析、收集反馈和评论，并利用推荐将客户互动转变为有意义的关系，提高品牌忠诚度以及客户终身价值。
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JetSend
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JetSend 是一种交易电子邮件管理系统，旨在帮助企业管理、发送和跟踪数字消息。借助 JetSend，开发人员可以将我们的定制 API 集成到您的软件平台中，并确保将重要的事务消息传递给您的用户。此外，JetSend 可以在个性化仪表板上跟踪送达率分析，以便您可以监控重要事务消息的性能。最适合：JetSend 面向希望将可信交易消息平台集成到其应用程序中而无需构建自己的基础设施的技术企业。定价概述：JetSend 的起价为每月 8.00 美元，具体取决于使用情况。 JetSend 提供免费试用！
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优质营销平台，真正释放您的创造力。您可以灵活地创建新的、令人兴奋的方式，利用动态个性化、高交付率和参与度评分来实现自动化通信。
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Octeth 是一款企业级本地电子邮件营销和受众管理软件。其永久免费的社区版使您可以访问所有企业级功能，使您能够免费向最多 10,000 个订阅者发送符合 GDPR 的群发电子邮件。
Smaily
smaily.com
Smaily 是一款电子邮件营销和自动化工具，旨在让每个人都能轻松、轻松、愉快地进行电子邮件营销。该平台为用户提供了屡获殊荣的拖放模板编辑器，以帮助创建引人注目的电子邮件。用户可以设置自动化工作流程，使他们的电子邮件营销更加高效和有利可图。 Smaily 具有各种集成功能，使用户能够在所有平台上同步客户数据。
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是一个用于网站通知、模式和人工智能聊天机器人的 CMS（内容管理系统）。它可以帮助营销人员发起活动来提高网站转化率，而无需任何技术专业知识。
Sigful
sigful.com
Sigful 是企业电子邮件签名营销和管理软件，通过自定义签名生成器为企业提供电子邮件签名和横幅。
Signitic
signitic.com
管理所有电子邮件签名是一场不断更新链接、图像和活动标语以保持最新状态的战斗。直到今天，因为现在您可以使用 Signitic。 Signitic 是一款工具，可让您创建和自定义无限数量的电子邮件签名，以获得更多潜在客户和更好的营销活动。
Bulk Signature
bulksignature.com
BulkSignature 是适用于 Google Workspace 的电子邮件签名管理解决方案。它可以自动执行为整个组织创建电子邮件签名的过程。使用 BulkSignature 将您的电子邮件变成强大的营销渠道！您可以上传横幅，并使用电子邮件签名开展促销活动。
ColdClicks
coldclicks.com
ColdClicks 是一个附加工具，可以了解您的业务，以制作完全相关的电子邮件开场白。使用您的数据和我们的蓝图微型活动来聚焦相关点并产生开场白。连接到您最喜欢的电子邮件营销或外展工具并发送出去。