电子邮件营销软件 - 最热门应用 - 奥地利

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电子邮件营销软件是企业构建和监督电子邮件列表的重要工具，将其细分以进行有针对性的电子邮件活动，同时监控订阅者互动。这些工具可以使用 HTML 和 CSS 或用户友好的所见即所得编辑器创建自定义电子邮件。 与客户关系管理 (CRM) 软件的集成增强了平台的预测能力。电子邮件营销是营销自动化工具中的一个典型功能。与涵盖各种渠道的全面自动化解决方案不同，这些产品专门针对电子邮件营销。要详细探索营销自动化产品中的电子邮件营销功能，买家可以参考营销自动化类别页面。
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Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
ConvertKit
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获取发展博客和业务所需的电子邮件营销工具和自动化。立即加入超过 100,000 名创作者并尝试 ConvertKit。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Systeme
systeme.io
Systeme.io 拥有发展在线业务所需的所有工具。单击此处创建您的免费帐户！
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz 是一个多渠道冷外展平台，帮助企业将潜在客户转化为买家。 SendBuzz 提供自定义流程序列，企业主和营销人员可以通过电子邮件、WhatsApp、社交媒体、短信等自动化营销和销售推广。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个顶级的客户沟通平台，适用于您的支持、营销和销售。借助 HelpCrunch 提高转化率和销量、改善支持并实现更快增长。功能包括： - 实时聊天 - 聊天机器人 - 知识库 - 电子邮件营销 - 弹出窗口 免费试用 HelpCrunch 14 天。
Podia
podia.com
您的网站、电子邮件营销和产品。一切都在一个屋檐下。成千上万像您一样的人使用 Podia 将他们的整个业务整合到一个平台中。波迪亚是免费的。随着您的成长，它拥有您不断成长所需的所有工具。
SendFox
sendfox.com
通过电子邮件活动、自动化和集成您的内容的登陆页面来扩大您的受众。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智...
AdRoll
adroll.com
借助 AdRoll 的 AI 驱动营销软件，您可以在一处获得复杂的受众群体定位、跨渠道参与、高级测量和归因。借助 AdRoll 的增长平台，打造客户喜爱的品牌，将更多访客转变为客户，并提高客户忠诚度。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使...
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
EcoSend
ecosend.io
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Rasa.io
rasa.io
我们的时事通讯通过精心策划的内容吸引您的客户并帮助建立关系。我们为企业提供了一种定期为其电子邮件列表中的每个人提供真正好处的方法。不仅是定期，而且是相关的。通过自动化，企业可以将参与频率提高到一个新的水平，而无需花费更多的时间、精力或金钱。每次您发送时，我们的平台都会向您的每位订阅者发送一份个性化且完全定制的新闻通讯。您选择来源和主题，rasa.io 处理其余的事情。我们的人工智能会收集并筛选您的消息来源生成的文章，仅提取与您的时事通讯最相关的文章。然后，文章会根据每个订阅者的独特兴趣进行过滤并指定发送给他们。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy 是一款专为营销人员设计的人工智能电子邮件写作平台。它专注于节省用户的时间和精力，为各种电子邮件营销活动（包括水滴和新闻通讯）生成有影响力的内容提供帮助。 它具有用于制作引人注目的电子邮件的人工智能文案编写器、用于编写多电子邮件序列的电子邮件序列创建器以及用于设计图像丰富的新闻通讯的新闻通讯创建器。 该工具还包括电子邮件发布功能，可帮助用户发送精心制作的电子邮件。此外，Hoppy Copy 使用户能够监控竞争对手的电子邮件，为改进自己的策略提供重要的见解。 人工智能聊天工具模仿 ChatGPT 等系统，可协助营销。它进一步扩展了其工具，包括 AI Image Crea...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus 是一款电子邮件营销工具，提供丰富的电子邮件营销模板，允许用户在几分钟内创建响应任何设备的营销活动。用户能够构建点滴电子邮件序列、导入联系人、与表单集成以及生成自定义报告。通过细分，用户可以根据对其业务最重要的客户数据创建高度针对性的电子邮件活动。 EmailOctopus 的自动化工具使用户能够创建基于时间的登录和点滴电子邮件序列。通过与新订阅者分享阅读量最大的内容，组织可以让受众继续关注他们的博客，或者创建欢迎系列以诱人的折扣介绍新客户，从而增加电子商务商店的收入。该解决方案包括一组广泛的电子邮件营销模板，允许用户创建响应式营销活动，例如设计精美的新闻通讯或简单的个...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一体化 CRM 和电子邮件营销平台，可帮助 B2B 组织合作赢得更多交易。 Nutshell 对于任何用户来说足够简单，对于任何企业来说足够复杂，Nutshell 是为那些厌倦了使用单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而构建的。每个 Nutshell 订阅都包含无限的 CRM 联系人和数据存储、完全可定制的报告工具、免费的数据迁移帮助和世界一流的实时支持，所有这些都以极其实惠的价格提供。 Nutshell 与小型企业已经使用的软件集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Quick...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 是一个电子邮件营销平台，带有多功能弹出窗口生成器。它有助于电子商务品牌吸引回头客。该应用程序为商家提供了促销特别优惠、防止购物车放弃、进行调查、收集电子邮件、管理联系人、构建电子邮件营销自动化以及发送电子邮件广播所需的工具。 Getsitecontrol 有一个官方 Shopify 应用程序、一个 WordPress 插件和一个 Wix 应用程序。但是，它适用于任何其他网站平台，包括 Squarespace、Bigcommerce、Magento 等。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 创建者 Jesse Lipson 于 2017 年创立，帮助小型企业专注于他们最擅长的事情：建立关系。 Levitate 是一种保持联系的营销工具，旨在帮助小型企业与客户建立并维持真实的关系。 Levitate 的平台允许用户大规模发送个人电子邮件、通过文本与客户保持联系、发送调查、安排会议、记住有关联系人的关键事实，并通过个性化方法实现业务目标 - 所有这些都由您的专门营销教练负责。边。
Transpond
transpond.io
管理订阅者、设计精美的模板、创建自动电子邮件以及发送和跟踪活动。欢迎来到 Transpond——尖端的营销平台。 尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是面向企业和开发人员的通信软件。我们提供短信、彩信、语音、在线邮件、电子邮件和传真，帮助您与重要的人交谈。 ClickSend 由我们的 100 多名才华横溢的团队提供支持，他们在澳大利亚、菲律宾、英国、美国、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信赖的品牌、组织和开发人员使用。因为它们易于使用、自动化和集成。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，并通过安全可靠的平台实现闪电般的快速交付。 ClickSend 的客户通过 ClickSend 仪表板、移动应用程序、灵活的 API 或集成发送消息。 从小型企业到大型企业，ClickS...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销，到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价，每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序，还是管理整个业务，它都将为整个组织带来难以置信的价值。我们的应用程序涵盖整个客户生命周期：营销 - 创建有针对性的联系人列表、构建和交付电子邮件活动以及跟踪分析。销售 - 完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。服务台 - 功能强大的票务系统，具有电子邮件集成、...
Sendy
sendy.co
Sendy 是一款自托管电子邮件新闻通讯应用程序，可让您通过 Amazon Simple Email Service (SES) 发送可跟踪的电子邮件。这使您可以以极低的价格发送经过身份验证的批量电子邮件，而无需牺牲送达率。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Cakemail
cakemail.com
发送人们想要的电子邮件所需的所有工具。利用发送营销和交易电子邮件所需的工具和持续支持来吸引受众并发展您的业务。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
Markate
markate.com
Markate 应用程序非常适合所有寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。
SendX
sendx.io
SendX 是一款适合营销人员和企业主的直观、经济实惠且功能丰富的电子邮件营销软件。 SendX 为营销人员提供业内最简单的 UI 之一而感到自豪。 SendX 为每个计划提供无限的电子邮件发送、强大的自动化功能、24x7 实时支持、最佳的电子邮件传送能力。全球超过 3000 家公司信赖 SendX 进行电子邮件营销。 **从 14 天免费试用开始（无需信用卡）。 **定价起价为 7.49 美元/月 主要功能和优点： - 发送无限的电子邮件营销活动 - 使用表单和弹出窗口构建您的电子邮件列表 - 强大的自动化工具 - 使用拖放电子邮件编辑器进行设计（无需编码） - 同类最佳电子邮件传送能力（在...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一家加拿大-波兰公司，成立于 2010 年。经过多年为客户提供电子邮件服务，如今 Elastic Email 已成为一个令人惊叹的电子邮件营销平台，建立在最具成本效益的电子邮件 API 之上。凭借 SMTP 中继、强大的 HTTP API、直观的用户界面、24/7 全球支持以及专为小型企业设计的定价，Elastic Email 鼓励并支持您创建和发送电子邮件活动。利用一整套现代工具和智能解决方案的强大功能来扩展您的业务并与客户建立更深层次的关系。还想吃更多吗？访问 Elastic Email 集成页面，了解如何将您的业务与 Elastic Email 服务集成。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是通过高效的冷电子邮件推广来发展业务的首选平台。这是一个先进且用户友好的系统，可以帮助您以更少的努力接触到更多的人。 Mails.ai 的魅力在于： - 智能电子邮件自动化：我们的 AI 负责为您发送电子邮件和跟进。 - 连接任意数量的电子邮件帐户：没有上限 - 根据需要连接任意数量的帐户。 - 实时电子邮件验证器：通过我们的即时验证系统，我们确保您的电子邮件进入收件箱，而不是垃圾邮件文件夹。 - 无限联系人上传：无论您的潜在客户列表有多大，您都可以全部上传。 - AI 创建的自定义电子邮件：获取由我们聪明的 AI 撰写的直接与受众对话的电子邮件。 - 智能发送模式：我们的系...
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
Privy
privy.com
扩大您的电子邮件列表通过易于使用的受众群体定位和触发器来创建精美的展示，旨在吸引人们加入您的列表并从您的商店购买。通过有针对性的展示减少购物车遗弃情况 启动有针对性的弹出窗口和弹出窗口，并提供退出意图和特别折扣，以便在人们离开之前完成销售。通过自动电子邮件推动重复访问和销售发送废弃购物车电子邮件、自动回复、优惠券提醒和欢迎系列，吸引人们回到您的网站以了解更多信息或进行购买。通过新闻通讯将联系人转化为销售 使用 Privy 的拖放电子邮件编辑器构建品牌新闻通讯，将您的联系人转化为销售。提高平均订单价值启动免费送货栏或交叉销售显示以提高平均订单价值。通过短信营销实现更多销售自动化您废弃的购物车短信...
FreshMail
freshmail.com
FreshMail 是一种创新的电子邮件营销系统，可以轻松创建和发送在线营销活动。其直观的用户界面可让您设计和定制精美的时事通讯，以引起关注并取得成果。它还提供了强大的工具来自动化您的大部分工作并收集对客户行为的见解。立即开设免费的 FreshMail 帐户，让电子邮件营销的力量为您服务。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。