电子邮件管理软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件管理软件通过自动对传入电子邮件进行分类和优先排序来简化收件箱组织。该技术通过自动化和人工智能提高个人和企业的生产力。主要功能通常包括通过诸如推迟非紧急电子邮件的暂停功能和可自定义的自动存档规则等选项来减少干扰。其他功能可能包括电子邮件跟踪、模板创建、自动排序以及轻松取消订阅不需要的内容。该软件对于客户和面向客户的团队特别有益，使他们能够有效地管理共享对话和票证、监控重要指标和 KPI 以及自动化工作流程。
提交新应用
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一款电子邮件服务，提供付费账户，支持个人和组织用户，具备日历、联系人和文件存储等功能。
Titan Email
titan.email
Titan邮箱是一款专为专业人士和小企业设计的电子邮件应用，提供多种工具以提高生产力和客户关系管理。
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me是一款电子邮件管理工具，帮助用户一键取消不必要的订阅并整理收件箱，提升邮件管理效率。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款电子邮件管理工具，帮助用户整理和清理收件箱，自动分类邮件，并提供取消订阅和隐私保护功能。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款电子邮件应用，旨在将共享频道和生产力功能集成到 Gmail 中，帮助团队更高效地协作和管理电子邮件。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
Neo
neo.space
Neo是一个为小型企业和创业者提供的电子邮件及增长工具平台，支持快速创建网站、注册域名，并集成多种业务管理工具。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，通过 AI 技术自动分类邮件，将不重要的邮件移至文件夹，帮助用户清理收件箱，提高工作效率。
Paced Email
paced.email
Paced Email是一款以隐私为优先的生产力工具，帮助用户管理邮箱，提供个性化或匿名的电子邮件地址，以便按需接收邮件。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
Krystal
krystal.io
Krystal是一家互联网服务公司，专注于为全球企业提供可持续的高效网站托管和云服务。
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 是一个将电子邮件管理与 CRM 工作流程集成的工具，旨在优先排序和组织与重要交易相关的邮件。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一款电子邮件管理工具，简化团队协作和客户支持，集成于Gmail和Outlook，提供自动化和协作功能。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius 是一款集成于 Gmail 的协作平台，提供共享收件箱、工作流程自动化和与其他应用（如 Slack、Trello）的连接，增强团队协作。
Tonkean
tonkean.com
Tonkean是一款流程协调与体验平台，帮助企业内部服务团队创建自定义、无代码的工作流程，自动化业务请求处理。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker是一个SaaS平台，旨在简化潜在客户生成和邮件外展，为销售和营销专业人士提供自动化工具和服务。
Vodien
vodien.com
Vodien是一款提供可靠的域名和网站托管服务的应用，专注于安全性和快速响应，适合东南亚市场的企业使用。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin是一款电子邮件平台，帮助用户发送高效的群发邮件，提升可传递性和发件人声誉。提供自动化和个性化功能。
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop是一款改进团队邮件的应用，支持高效提及同事和智能工作流程，便于管理共享邮箱如@contact、@info等。
InMoat
inmoat.com
InMoat帮助您管理电子邮件偏好，过滤重要与非重要邮件，集中注意力于关键邮件，提升收件箱效率。