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最热门 最近添加 电子邮件管理软件 - 最热门应用

电子邮件管理软件通过自动对传入电子邮件进行分类和优先排序来简化收件箱组织。该技术通过自动化和人工智能提高个人和企业的生产力。主要功能通常包括通过诸如推迟非紧急电子邮件的暂停功能和可自定义的自动存档规则等选项来减少干扰。其他功能可能包括电子邮件跟踪、模板创建、自动排序以及轻松取消订阅不需要的内容。该软件对于客户和面向客户的团队特别有益，使他们能够有效地管理共享对话和票证、监控重要指标和 KPI 以及自动化工作流程。