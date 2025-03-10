电子邮件管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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电子邮件管理软件通过自动对传入电子邮件进行分类和优先排序来简化收件箱组织。该技术通过自动化和人工智能提高个人和企业的生产力。主要功能通常包括通过诸如推迟非紧急电子邮件的暂停功能和可自定义的自动存档规则等选项来减少干扰。其他功能可能包括电子邮件跟踪、模板创建、自动排序以及轻松取消订阅不需要的内容。该软件对于客户和面向客户的团队特别有益，使他们能够有效地管理共享对话和票证、监控重要指标和 KPI 以及自动化工作流程。
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Tonkean
tonkean.com
Tonkean是一款流程协调与体验平台，帮助企业内部服务团队创建自定义、无代码的工作流程，自动化业务请求处理。
InMoat
inmoat.com
InMoat 通过让您控制您的电子邮件首选项来增强您的收件箱。借助 InMoat，您可以通过选择对您重要的电子邮件类型来维护有针对性的收件箱。其他不重要和非紧急的电子邮件将被过滤到您的@InMoat文件夹中以供稍后查看。无论您是想优先考虑团队成员、日历邀请还是项目协作更新，InMoat 都能让您掌控一切。 InMoat 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由横跨美国和加拿大的远程团队开发。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin 可让您发送无限量的大量电子邮件，这些电子邮件会进入收件箱！获得更多的打开机会、更多的潜在客户和更多的销售。提高发件人声誉和送达能力。自动化和序列。切勿错过后续行动。电子邮件个性化。提高发件人声誉。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一款电子邮件管理工具，简化团队协作和客户支持，集成于Gmail和Outlook，提供自动化和协作功能。
Neo
neo.space
Neo是一个为小型企业和创业者提供的电子邮件及增长工具平台，支持快速创建网站、注册域名，并集成多种业务管理工具。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用于潜在客户勘探和电子邮件推广的终极 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的业务勘探游戏——这是一款专为结果驱动型营销人员和销售专业人士设计的突破性 SaaS 解决方案。借助 Leadspicker，您不再需要同时使用多种工具来进行潜在客户挖掘和电子邮件营销活动。该平台为您提供同一个数字屋顶下的一切。主要功能： 电子邮件外展功能：轻松向您的潜在客户发送有针对性的营销活动。借助电子邮件预热和轮换功能，您可以确保您的外展活动发挥最大效力。智能电子邮件匹配：不再需要猜测！使用与潜在客户的电子邮件提供商匹配的客户端发送电子邮件。无论您的潜在客户使用 Outlook 还是 Gmail，Leadspicker 都会匹配并使用适当的客户端来实现最佳送达率。勘探工具：无缝识别符合您业务需求的潜在销售线索。深入挖掘丰富的潜在客户并简化您的定位流程。瀑布式电子邮件搜寻：Leadspicker 通过采用独特的瀑布式方法彻底改变了电子邮件搜寻。通过与超过 5 个第三方解决方案协同，确保获取有效电子邮件地址的成功率和质量更高。特别优惠：数据即服务：寻找优质潜在客户可能具有挑战性。借助 Leadspicker 的数据即服务功能，可以直接在平台上访问顶级潜在客户，为外展做好准备。销售活动即服务：从数据勘探到电子邮件推广，让 Leadspicker 处理繁重的工作。作为客户，您的主要关注点仍然是对会议表现出真正兴趣的潜在客户，以确保更高的转化率。
Vodien
vodien.com
正在寻找新加坡的域名托管？通过可靠的解决方案为您的网站购买域名和托管服务。今天就开始建立您的在线形象。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 是一个将电子邮件管理与 CRM 工作流程集成的工具，旨在优先排序和组织与重要交易相关的邮件。
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me是一款电子邮件管理工具，帮助用户一键取消不必要的订阅并整理收件箱，提升邮件管理效率。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一款电子邮件服务，提供付费账户，支持个人和组织用户，具备日历、联系人和文件存储等功能。
Titan Email
titan.email
Titan邮箱是一款专为专业人士和小企业设计的电子邮件应用，提供多种工具以提高生产力和客户关系管理。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款电子邮件应用，旨在将共享频道和生产力功能集成到 Gmail 中，帮助团队更高效地协作和管理电子邮件。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，通过 AI 技术自动分类邮件，将不重要的邮件移至文件夹，帮助用户清理收件箱，提高工作效率。
Rooftop
getrooftop.io
在 Rooftop，我们正在重塑团队发送电子邮件的方式。📧 通过高效提及同事或构建智能工作流程来组织共享收件箱，从而使电子邮件具有协作性。轻松管理@contact、@info 或@yourbrand 等群组电子邮件。
Paced Email
paced.email
Paced Email是一款以隐私为优先的生产力工具，帮助用户管理邮箱，提供个性化或匿名的电子邮件地址，以便按需接收邮件。
Krystal
krystal.uk
Krystal是一家互联网服务公司，专注于为全球企业提供可持续的高效网站托管和云服务。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius 是一款集成于 Gmail 的协作平台，提供共享收件箱、工作流程自动化和与其他应用（如 Slack、Trello）的连接，增强团队协作。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款电子邮件管理工具，帮助用户整理和清理收件箱，自动分类邮件，并提供取消订阅和隐私保护功能。