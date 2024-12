电子邮件管理软件 - 最热门应用 - 莫桑比克

Help Scout

helpscout.net

Help Scout 是一家全球远程公司,是帮助台软件提供商,总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品(也称为 Help Scout)是基于网络的 SaaS(软件即服务),符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年,为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务,包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外,该公司还拥有一支远程员工队伍,共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。