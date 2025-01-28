电子邮件管理软件 - 最热门应用 - 波斯尼亚和黑塞哥维那

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件管理软件通过自动对传入电子邮件进行分类和优先排序来简化收件箱组织。该技术通过自动化和人工智能提高个人和企业的生产力。主要功能通常包括通过诸如推迟非紧急电子邮件的暂停功能和可自定义的自动存档规则等选项来减少干扰。其他功能可能包括电子邮件跟踪、模板创建、自动排序以及轻松取消订阅不需要的内容。该软件对于客户和面向客户的团队特别有益，使他们能够有效地管理共享对话和票证、监控重要指标和 KPI 以及自动化工作流程。
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Titan Email
titan.email
Titan 是第一个以客户为中心的电子邮件套件，专门为专业人士和小企业主创建，其功能旨在与客户建立更深入、更有意义的关系。借助有用的内置工具（例如电子邮件模板、计划发送功能、后续提醒等），Titan 提供了可简化工作效率的电子邮件体验。 Titan 的日历、联系人列表和存储可在收件箱内提供高效的服务。 Titan 可以与网络主机、域名注册商和网站建设者集成，为客户提供全套解决方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 设备上使用。最适合：寻求全面的电子邮件套件以建立有意义的客户关系的专业人士或小型企业。
Unroll.Me
unroll.me
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Tonkean
tonkean.com
Tonkean 是同类首个流程编排和体验平台，可帮助采购和法律等企业内部服务团队创建人们实际遵循的流程体验。 Tonkean 无缝地围绕现有的政策和系统，允许内部团队利用现有的资源做更多的事情。借助 Tonkean，您可以构建针对每个请求者的个性化流程，并使用 AI 自动接收、分类和解决每个请求。 Tonkean 拥有预配置的流程模板库和 100% 无代码工作流程编辑器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等创新公司的首选自动化平台。通过全面的治理控制，您可以保证合规性，同时最大限度地提高采用率——所有这些都无需任何变更管理，也无需任何代码。 Tonkean 成立于 2015 年，总部位于帕洛阿尔托，研发中心位于特拉维夫。
InMoat
inmoat.com
InMoat 通过让您控制您的电子邮件首选项来增强您的收件箱。借助 InMoat，您可以通过选择对您重要的电子邮件类型来维护有针对性的收件箱。其他不重要和非紧急的电子邮件将被过滤到您的@InMoat文件夹中以供稍后查看。无论您是想优先考虑团队成员、日历邀请还是项目协作更新，InMoat 都能让您掌控一切。 InMoat 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由横跨美国和加拿大的远程团队开发。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin 可让您发送无限量的大量电子邮件，这些电子邮件会进入收件箱！获得更多的打开机会、更多的潜在客户和更多的销售。提高发件人声誉和送达能力。自动化和序列。切勿错过后续行动。电子邮件个性化。提高发件人声誉。
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一个功能强大的沟通和协作平台，可帮助使用 Google Workspace 的组织与其客户、员工和供应商进行有意义的互动。使用 Hiver 的团队可以高效管理多渠道通信、提供自助服务、自动化繁重工作、与他们喜爱的应用程序集成、确保 SLA 合规性并获得实时性能洞察，以推动更好的业务成果。永远不会离开 Gmail。 Hiver 的易用性、零学习曲线、世界一流的安全性和合规性以及 24x7 顶级支持使其成为全球 2000 多家公司值得信赖的软件。 Flexport、Pluralsight、哈佛大学、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均由 Hiver 提供支持。
Neo
neo.space
Neo 是一款电子邮件和增长套件，旨在加速小型企业和企业家的在线增长。超过 15,000 家小型企业信任 Neo。 Neo 是一款一体化商务电子邮件平台，您可以在其中获得与您的品牌名称相匹配的自定义商务电子邮件地址 ([email protected]) 以及有助于发展您的品牌的强大功能。企业电子邮件地址可以增加可信度，并为您的客户和消费者灌输对您品牌的信任，因为它基于您的域名。最好的部分是什么？如果您还没有合适的域名，我们将帮助您找到一个合适的域名！您还可以获得一个网站来巩固您的品牌的数字形象，并且不需要设置或编码。 Neo 配备了一系列工具和丰富的网络邮件，包括集成的日历和联系人应用程序、电子邮件营销、预约安排以及用于编写和回复任何电子邮件、阅读收据以及许多其他生产力和安全性的 AI 电子邮件助手特征。适合：寻求全面的电子邮件套件以与客户和团队成员有效互动的小型企业、企业家和初创公司。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用于潜在客户勘探和电子邮件推广的终极 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的业务勘探游戏——这是一款专为结果驱动型营销人员和销售专业人士设计的突破性 SaaS 解决方案。借助 Leadspicker，您不再需要同时使用多种工具来进行潜在客户挖掘和电子邮件营销活动。该平台为您提供同一个数字屋顶下的一切。主要功能： 电子邮件外展功能：轻松向您的潜在客户发送有针对性的营销活动。借助电子邮件预热和轮换功能，您可以确保您的外展活动发挥最大效力。智能电子邮件匹配：不再需要猜测！使用与潜在客户的电子邮件提供商匹配的客户端发送电子邮件。无论您的潜在客户使用 Outlook 还是 Gmail，Leadspicker 都会匹配并使用适当的客户端来实现最佳送达率。勘探工具：无缝识别符合您业务需求的潜在销售线索。深入挖掘丰富的潜在客户并简化您的定位流程。瀑布式电子邮件搜寻：Leadspicker 通过采用独特的瀑布式方法彻底改变了电子邮件搜寻。通过与超过 5 个第三方解决方案协同，确保获取有效电子邮件地址的成功率和质量更高。特别优惠：数据即服务：寻找优质潜在客户可能具有挑战性。借助 Leadspicker 的数据即服务功能，可以直接在平台上访问顶级潜在客户，为外展做好准备。销售活动即服务：从数据勘探到电子邮件推广，让 Leadspicker 处理繁重的工作。作为客户，您的主要关注点仍然是对会议表现出真正兴趣的潜在客户，以确保更高的转化率。
Vodien
vodien.com
正在寻找新加坡的域名托管？通过可靠的解决方案为您的网站购买域名和托管服务。今天就开始建立您的在线形象。
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，查找任务和联系人，并为您回复。 • 智能稍后发送：智能调度功能可帮助您优化电子邮件发送时间。 • 收件人优化安排：建议您发送电子邮件的最佳时间，以最大限度地提高电子邮件被打开的机会。 • 电子邮件跟踪：了解您的电子邮件或链接被打开的时间、地点和频率。对于使用 iCloud 或 IMAP 电子邮件地址的用户，当您向多个收件人发送消息时，可以准确查看谁打开了您的电子邮件。还可以从您的手机发送跟踪的电子邮件。 • 暂停：暂时暂停不太重要的电子邮件，它们将在您选择的时间重新出现。 • 联系人：深入了解您的联系人，以保持最佳的客户沟通。 • 签名：美观且专业的电子邮件签名，具有广泛的创意控制。 • 模板：制作消息模板以提高生产力和效率。 •
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 会根据最重要的交易自动对电子邮件进行优先级排序和组织。它允许您直接从收件箱执行所有 CRM 活动。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一项电子邮件服务，为个人和组织提供付费电子邮件帐户。 Fastmail Pty Ltd 是一家位于澳大利亚维多利亚州墨尔本的公司，以 36 种语言向全球客户提供服务。该公司于 2010 年被 Opera Software 收购。2013 年 9 月 26 日，Fastmail 宣布从 Opera 分拆，成为一家私人持有的独立公司。其主要服务器位于纽约市和阿姆斯特丹；之前位于冰岛的备份位置将被位于阿姆斯特丹的服务器位置取代。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款电子邮件应用程序，旨在将共享渠道和生产力功能引入团队现有的 Gmail 收件箱。它可以帮助初创团队提高工作效率，有效地相互协作，并与客户更快地进行迭代。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
Rooftop
getrooftop.io
在 Rooftop，我们正在重塑团队发送电子邮件的方式。📧 通过高效提及同事或构建智能工作流程来组织共享收件箱，从而使电子邮件具有协作性。轻松管理@contact、@info 或@yourbrand 等群组电子邮件。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隐私优先的生产力工具，总部位于英国。我们帮助您实现更平静的电子邮件收件箱，同时提供额外的隐私和身份保护。使用个性化或匿名的定速电子邮件地址来缓冲消息，直到您需要它们为止。按天、周或月分批生成方便的摘要。只需单击一下即可用作超级有效的一次性电子邮件提供商。使用我们的 Safari、Chrome 和 Firefox 兼容插件从浏览器创建一次性电子邮件地址。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal 都能提供可持续的解决方案来确保您的业务面向未来并推动您的发展。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmelius 就位于您的 Gmail 收件箱中，让您的团队成员在他们熟悉的生态系统中工作。您可以节省迁移、管理和培训方面的时间和金钱。 2. Gmelius 可根据您的需求进行扩展。我们独特的架构每天为小型和大型组织提供支持。我们最大的客户拥有 8,000 多个活跃共享收件箱和数十万用户。 3. Gmelius 强制实施严格的隐私设计模型。我们的总部位于欧洲瑞士，隐私始终积极主动地融入我们的平台中。与其他服务不同，Gmelius 从不存储您的电子邮件内容。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Clean Email
clean.email
清理收件箱中不需要的电子邮件。然后保持清洁。 Clean Email 可帮助您更有效地管理因未读和不需要的电子邮件而超载的邮箱，同时保证您的数据安全并尊重您的隐私。使用我们的电子邮件收件箱清理应用程序清理电子邮件。