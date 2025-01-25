电子邮件管理软件 - 最热门应用 - 安道尔

Mail Butler

mailbutler.io

这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，查找任务和联系人，并为您回复。 • 智能稍后发送：智能调度功能可帮助您优化电子邮件发送时间。 • 收件人优化安排：建议您发送电子邮件的最佳时间，以最大限度地提高电子邮件被打开的机会。 • 电子邮件跟踪：了解您的电子邮件或链接被打开的时间、地点和频率。对于使用 iCloud 或 IMAP 电子邮件地址的用户，当您向多个收件人发送消息时，可以准确查看谁打开了您的电子邮件。还可以从您的手机发送跟踪的电子邮件。 • 暂停：暂时暂停不太重要的电子邮件，它们将在您选择的时间重新出现。 • 联系人：深入了解您的联系人，以保持最佳的客户沟通。 • 签名：美观且专业的电子邮件签名，具有广泛的创意控制。 • 模板：制作消息模板以提高生产力和效率。 •