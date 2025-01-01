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电子邮件加密技术在信息通过电子邮件服务器传输时对其进行转换和保护，确保传输中的数据在识别出目标收件人之前始终受到保护。虽然电子邮件加密对各个行业都有好处，但它对于医疗保健和政府等部门至关重要，在这些部门中，医疗记录和政府数据等敏感信息必须在共享之前进行加密。 这些工具利用不同的加密方法来隐藏信息，所有这些都是为了防止对敏感业务数据的未经授权的访问。传输级加密可防止窃听，确保信息在到达目标网络之前保持私密性。端到端加密从电子邮件创建之时起一直保持数据加密状态，直至由与目标收件人直接关联的授权设备访问为止，从而提供额外的安全性。
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Tuta
tuta.com
Tuta是一款安全的电子邮件服务，提供端到端加密，保护用户的电子邮件、日历和通讯录隐私。支持两因素身份验证。
Mailfence
mailfence.com
Mailfence是一款安全的电子邮件服务，提供加密通信、日历、文档存储等组织工具，确保用户的私人信息安全。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Encyro
encyro.com
Encyro是一个安全文件共享和通信的平台，简化企业与客户之间的文件发送、电子签名和数据管理流程。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供针对 Microsoft 365 的全方位安全、合规和备份解决方案，保护邮件免受垃圾邮件、病毒、钓鱼和勒索软件的威胁。
Beeble
beeble.com
Beeble应用是一个电子邮件和在线云存储平台，提供前所未有的安全性和隐私保障，确保用户信息仅供自己使用。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
RMail
rmail.com
RMail应用提供电子邮件加密、电子签名和合规性服务，旨在保障用户隐私与数据安全，支持安全电子通信与交易。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles 是一个文件传输平台，支持用户安全地发送加密文件，同时控制接收者、访问时间、下载和打印权限，确保隐私。
LuxSci
luxsci.com
LuxSci提供高安全性的医疗通信解决方案，确保患者数据安全，支持HIPAA合规，增强患者参与和护理质量。
Boolebox
boolebox.com
Boolebox是一个数据保护应用，通过加密和访问控制来安全管理和共享敏感信息。
Paubox
paubox.com
Paubox是一个符合HIPAA标准的电子邮件解决方案，帮助医疗组织安全沟通，无需登录或插件，确保敏感信息的保护。
Zivver
zivver.com
Zivver是一款安全电子邮件和文件传输应用，提供高级加密和双因素身份验证，简化敏感信息的安全共享。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi是一款电子邮件安全平台，提供加密、数据丢失防护和钓鱼检测，旨在保护敏感信息并确保合规性。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely是一款安全的文件共享应用，允许用户通过加密传输来安全交换文件和信息，支持多种设备和第三方系统集成。
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