电子邮件加密软件 - 最热门应用

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电子邮件加密技术在信息通过电子邮件服务器传输时对其进行转换和保护，确保传输中的数据在识别出目标收件人之前始终受到保护。虽然电子邮件加密对各个行业都有好处，但它对于医疗保健和政府等部门至关重要，在这些部门中，医疗记录和政府数据等敏感信息必须在共享之前进行加密。 这些工具利用不同的加密方法来隐藏信息，所有这些都是为了防止对敏感业务数据的未经授权的访问。传输级加密可防止窃听，确保信息在到达目标网络之前保持私密性。端到端加密从电子邮件创建之时起一直保持数据加密状态，直至由与目标收件人直接关联的授权设备访问为止，从而提供额外的安全性。