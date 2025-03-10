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RPost 是电子签名和网络安全服务领域的全球领导者，专注于保护隐私和合规性的电子邮件加密、电子签名自动化、合法的电子送达证明、文档权限管理以及防止数据泄露和人为电子攻击的人工智能服务。安全错误。 RPost 的人工智能 RMail 电子安全、RSign 电子签名和注册电子邮件电子合规平台已获得 50 多项核心技术专利，并获得了包括世界邮件最佳安全奖、倡议奖在内的国际奖项和荣誉。德国 Mittelstand 最佳 IT 创新奖、APCC GDPR 电子邮件数据隐私合规最佳选择。 十多年来，超过 2500 万用户在 100 多个国家/地区享受了 RPost 的跟踪、证明、加密、电子签名、认证、共享和保护服务。 RPost 最大的客户是全球各个行业和地区最受尊敬的品牌。 RPost 的使命是帮助全球客户以最安全、最合规和最高效的方式进行电子通信和交易，并不断创新我们的产品以满足他们不断变化的需求。