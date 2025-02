电子邮件加密软件 - 最热门应用 - 瑞典

Paubox

paubox.com

Paubox 是为医疗保健组织提供符合 HIPAA 要求的通信和营销解决方案的领导者。 Paubox 被列入 Inc. 5000 家增长最快的私营公司名单,受到 5,000 多家医疗保健组织的信赖,包括 AdaptHealth、Cost Plus Drugs、Covenant Health 和 SimonMed Imaging。我们的电子邮件解决方案经过 HITRUST CSF 认证,具有最高安全标准,并默认加密所有出站电子邮件。这使得医疗服务提供者可以通过 Google Workspace、Microsoft 365 或 Microsoft Exchange 直接与患者沟通,无需门户或密码。每次发送的电子邮件均符合 HIPAA 标准,不存在人为错误的风险。 Paubox Email Suite 为各种规模的医疗保健组织提供安全、符合 HIPAA 要求的电子邮件加密、入站安全、数据丢失防护、工作流程自动化等。借助 Paubox Email Suite Plus 和 Premium 计划,获得额外的安全功能来阻止入站电子邮件威胁。保护您的电子邮件免受垃圾邮件、病毒、勒索软件、网络钓鱼攻击、数据泄露和数据丢失的侵害。利用 Paubox Marketing 改善患者沟通并发展您的医疗保健业务。与其他电子邮件营销平台不同,Paubox Marketing 符合 HIPAA 标准,我们的专利方法可让电子邮件收件人像普通电子邮件一样阅读收件箱中的安全消息。提供商可以对联系人进行细分,并发送使用 PHI 进行个性化的高度相关的电子邮件活动。 Paubox 电子邮件 API 将符合 HIPAA 的电子邮件集成到第三方应用程序中,以轻松发送安全的事务性消息。使用现代 REST API 或 SMTP 选项,通过开箱即用或自定义 API 集成快速设置安全电子邮件。 Paubox Texting 是一种符合 HIPAA 要求的短信 API,可以使用 PHI 进行个性化设置,以提高患者参与度。我们将相同的原则应用于符合 HIPAA 的短信,这使得 Paubox Email Suite 非常适合患者 - 收件人无需下载特殊的应用程序或使用受密码保护的门户来阅读您的短信。