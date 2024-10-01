电子邮件加密软件 - 最热门应用 - 马尔代夫

Boolebox

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boolebox 是欧盟机构选择的数据保护解决方案。 boolebox 是用于上传、创建、共享和处理数据的安全平台，专为需要保护敏感内容和信息的组织而设计。 boolebox 为用户提供高级隐私和对数据、个人加密密钥和无限共享功能的完全控制，而不会影响可用性。上传和创建 通过简单的拖放操作将文件和文件夹上传到 boolebox，自动对其进行加密。在线创建新文件并通过企业模板优化您的时间。通过设置个人加密密钥来增强文件的安全级别。分类和共享 根据公司政策对数据进行分类。共享具有功能限制的文件和文件夹。将公司共享策略应用于项目，使其能够以选择性和精细的方式进行访问。协作和同步与您的团队实时协作处理...