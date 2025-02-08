Paubox

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Paubox是医疗保健组织HIPAA符合HIPAA的沟通和营销解决方案的领导者。 Paubox在Inc. 5000列表中列出了最快增长的私有公司，由5,000多个医疗组织信任，包括Adapthealth，Cost Plus Plus Pruss Prus Pruss，Covenant Health和Simonmed Imaging。我们的电子邮件解决方案获得了Hitrust CSF的最高安全标准认证，并默认情况下对所有出站电子邮件进行了加密。这使提供商可以直接与Google Workspace，Microsoft 365或Microsoft Exchange（无需门户网站或密封码）直接与患者进行沟通。每次发送的电子邮件都符合HIPAA，而没有人为错误的风险。 Paubox电子邮件套件为所有规模的医疗保健组织提供安全的，符合HIPAA的电子邮件加密，入站安全性，数据丢失，工作流程自动化等。借助Paubox电子邮件套件加和高级计划，获得额外的安全功能，以阻止入站电子邮件威胁。保护您的电子邮件免受垃圾邮件，病毒，勒索软件，网络钓鱼攻击，数据泄露和数据丢失。利用Paubox营销来改善患者沟通并发展您的医疗保健业务。与其他电子邮件营销平台不同，Paubox Marketing符合HIPAA，我们获得专利的方法使收件人可以在收件箱中阅读安全的消息，例如常规电子邮件。提供者可以分割联系人并发送高度相关的电子邮件活动，并与PHI个性化。 Paubox电子邮件API将符合HIPAA的电子邮件集成到第三方应用程序中，以轻松发送安全的交易消息。使用现代REST API或SMTP选项，快速使用开箱即用或自定义API集成设置安全电子邮件。 Paubox发短信是符合HIPAA的短信API，可以通过PHI进行个性化以改善患者的参与度。我们将相同的原理应用于符合HIPAA的短信，使Paubox电子邮件套件如此适合患者 - 收件人无需下载特殊应用程序或使用受密码保护的门户来阅读您的短信。