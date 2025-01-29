电子邮件加密软件 - 最热门应用 - 巴林

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电子邮件加密技术在信息通过电子邮件服务器传输时对其进行转换和保护，确保传输中的数据在识别出目标收件人之前始终受到保护。虽然电子邮件加密对各个行业都有好处，但它对于医疗保健和政府等部门至关重要，在这些部门中，医疗记录和政府数据等敏感信息必须在共享之前进行加密。 这些工具利用不同的加密方法来隐藏信息，所有这些都是为了防止对敏感业务数据的未经授权的访问。传输级加密可防止窃听，确保信息在到达目标网络之前保持私密性。端到端加密从电子邮件创建之时起一直保持数据加密状态，直至由与目标收件人直接关联的授权设备访问为止，从而提供额外的安全性。
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence 致力于让互联网变得更安全。这就是我们开发加密电子邮件解决方案的原因。但我们认为，仅仅提供安全和私人的电子邮件是不够的。否则，我们的用户将需要使用不安全的解决方案来管理他们的约会、创建和存储他们的文件或在线聊天。这就是为什么 Mailfence 不仅仅是安全电子邮件。 Mailfence 允许您通过强大的生产力工具（例如 Mailfence 日历、Mailfence 文档、Mailfence 联系人、Mailfence 组、Mailfence 聊天和 Mailfence 民意调查）来组织您的生活。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Tuta
tuta.com
Tuta 是世界上最安全的电子邮件服务，易于使用且私密。您可以通过我们所有的个人和企业电子邮件帐户获得完全加密的日历和联系人。 前身为图塔诺塔。
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA 和 GLBA/FTC 保障措施。 只需单击一下即可加密敏感信息，无需离开现有工作流程，因为 Virtru 直接集成到您每天使用的应用程序中。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市场上唯一涵盖 Microsoft 365 安全性、合规性和备份各个方面的解决方案。从各种捆绑包中进行选择以满足您的业务需求，并享受最先进的电子邮件安全性，防止垃圾邮件、病毒、网络钓鱼和勒索软件；加上电子邮件签名和免责声明。您还可以受益于高级威胁防护 (ATP)，以保护您的用户免受最复杂的电子邮件攻击，自动电子邮件连续性以防止意外停机，以及合法合规的电子邮件归档以确保所有电子邮件的安全和可搜索。您甚至可以选择备份和恢复邮箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端点和 Microsoft 365 数据。 365 Total Protection 与 Microsoft 365 的定制集成简化了您的整个体验：从注册到设置，再到功能和用户管理。其中央控制台完美融合了数据隐私和易用性，使您能够做得更多、更少担心。
RMail
rmail.com
RPost 是电子签名和网络安全服务领域的全球领导者，专注于保护隐私和合规性的电子邮件加密、电子签名自动化、合法的电子送达证明、文档权限管理以及防止数据泄露和人为电子攻击的人工智能服务。安全错误。 RPost 的人工智能 RMail 电子安全、RSign 电子签名和注册电子邮件电子合规平台已获得 50 多项核心技术专利，并获得了包括世界邮件最佳安全奖、倡议奖在内的国际奖项和荣誉。德国 Mittelstand 最佳 IT 创新奖、APCC GDPR 电子邮件数据隐私合规最佳选择。 十多年来，超过 2500 万用户在 100 多个国家/地区享受了 RPost 的跟踪、证明、加密、电子签名、认证、共享和保护服务。 RPost 最大的客户是全球各个行业和地区最受尊敬的品牌。 RPost 的使命是帮助全球客户以最安全、最合规和最高效的方式进行电子通信和交易，并不断创新我们的产品以满足他们不断变化的需求。
Beeble
beeble.com
Beeble 项目是电子邮件和在线云存储平台，具有前所未有的安全性和隐私性，无需第三方访问。您的信息仅属于您自己。
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免费的 Encyro Outlook 插件）使用 Encyro。
LuxSci
luxsci.com
LuxSci 提供高度安全、以患者为中心的通信解决方案。 SecureLine 技术提供了无与伦比的安全性和灵活性组合，使医疗保健组织能够提供个性化护理、简化工作流程并增加收入，同时保护患者数据。 LuxSci 的解决方案经过 HITRUST 认证，旨在支持企业医疗保健组织和技术公司的需求。他们提供电子邮件和网络解决方案，帮助组织安全地收集、传输和存储数据，以完成关键业务运营。它们提供安全电子邮件营销、安全电子邮件 API 和安全电子邮件网关工具，可实现大规模的安全患者通信，帮助组织提高参与度和健康结果。
Zivver
zivver.com
Zivver 是一款轻松的电子邮件安全解决方案，使人们能够安全、自信地共享和使用信息。 在智能机器学习的支持下，通过无与伦比的加密，我们正在改善电子邮件通信，为现有电子邮件客户端添加隐私层，使员工能够安全地发送信息，而不会中断工作流程。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely 可让您轻松地与任何设备上的任何人交换加密文件和信息。让我们解决安全文件交换的难题。 SendSafely 与许多流行的第三方系统集成，为您的用户已经了解和喜爱的平台添加端到端加密。我们让您可以通过向当前工作流程无缝添加加密来扩展现有应用程序和基础设施的功能。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家网络安全公司，提供在软件即服务平台上提供的解决方案。 Trustifi 凭借最易于使用和部署的电子邮件安全产品引领市场，该产品由单一供应商提供入站和出站电子邮件安全。对于任何组织（除了员工之外）来说，最有价值的资产是电子邮件中包含的数据，Trustifi 的主要目标是保护客户的数据、声誉和品牌免受与电子邮件相关的所有威胁。借助 Trustifi 的入站防护、数据丢失防护、帐户接管保护和电子邮件加密，客户始终领先攻击者一步。 www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox 是为医疗保健组织提供符合 HIPAA 要求的通信和营销解决方案的领导者。 Paubox 被列入 Inc. 5000 家增长最快的私营公司名单，受到 5,000 多家医疗保健组织的信赖，包括 AdaptHealth、Cost Plus Drugs、Covenant Health 和 SimonMed Imaging。我们的电子邮件解决方案经过 HITRUST CSF 认证，具有最高安全标准，并默认加密所有出站电子邮件。这使得医疗服务提供者可以通过 Google Workspace、Microsoft 365 或 Microsoft Exchange 直接与患者沟通，无需门户或密码。每次发送的电子邮件均符合 HIPAA 标准，不存在人为错误的风险。 Paubox Email Suite 为各种规模的医疗保健组织提供安全、符合 HIPAA 要求的电子邮件加密、入站安全、数据丢失防护、工作流程自动化等。借助 Paubox Email Suite Plus 和 Premium 计划，获得额外的安全功能来阻止入站电子邮件威胁。保护您的电子邮件免受垃圾邮件、病毒、勒索软件、网络钓鱼攻击、数据泄露和数据丢失的侵害。利用 Paubox Marketing 改善患者沟通并发展您的医疗保健业务。与其他电子邮件营销平台不同，Paubox Marketing 符合 HIPAA 标准，我们的专利方法可让电子邮件收件人像普通电子邮件一样阅读收件箱中的安全消息。提供商可以对联系人进行细分，并发送使用 PHI 进行个性化的高度相关的电子邮件活动。 Paubox 电子邮件 API 将符合 HIPAA 的电子邮件集成到第三方应用程序中，以轻松发送安全的事务性消息。使用现代 REST API 或 SMTP 选项，通过开箱即用或自定义 API 集成快速设置安全电子邮件。 Paubox Texting 是一种符合 HIPAA 要求的短信 API，可以使用 PHI 进行个性化设置，以提高患者参与度。我们将相同的原则应用于符合 HIPAA 的短信，这使得 Paubox Email Suite 非常适合患者 - 收件人无需下载特殊的应用程序或使用受密码保护的门户来阅读您的短信。
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles 是一个文件传输平台。它使用户能够安全地发送加密文件，同时保持对收件人、访问期限、下载和打印的完全控制。 BlueFiles 安全、易于使用，并允许用户在文件交换中拥有 100% 的隐私。
Boolebox
boolebox.com
boolebox 是欧盟机构选择的数据保护解决方案。 boolebox 是用于上传、创建、共享和处理数据的安全平台，专为需要保护敏感内容和信息的组织而设计。 boolebox 为用户提供高级隐私和对数据、个人加密密钥和无限共享功能的完全控制，而不会影响可用性。上传和创建 通过简单的拖放操作将文件和文件夹上传到 boolebox，自动对其进行加密。在线创建新文件并通过企业模板优化您的时间。通过设置个人加密密钥来增强文件的安全级别。分类和共享 根据公司政策对数据进行分类。共享具有功能限制的文件和文件夹。将公司共享策略应用于项目，使其能够以选择性和精细的方式进行访问。协作和同步与您的团队实时协作处理同一文件。让您的笔记本电脑、智能手机和平板电脑上的文件保持更新并受到保护。随时通过任何便携式设备授予访问权限。控制 控制数据日志：已进行哪些操作、何时何地进行。管理每个工作组和项目的访问权限和限制。