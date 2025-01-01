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电子邮件送达工具在使企业能够监控和增强电子邮件活动、最终提高收件箱放置并在收件人中培养良好声誉方面发挥着至关重要的作用。事实证明，这些工具在营销和销售策略领域具有无价的价值，可以提高打开率和转化机会。通过确保电子邮件有效地通过垃圾邮件过滤器并经过精心设计以使其看起来合法，这些工具将成为取得成功的重要工具。这些工具通常由电子邮件营销人员或负责向联系人列表和潜在客户发送大量电子邮件的组织团队使用，有效部署这些工具可以在更广泛的受众面前战略性地定位有价值的内容和销售机会。此外，它们在防止电子邮件丢失或被标记为垃圾邮件方面发挥着关键作用，确保通信过程更加无缝和成功。
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Folderly
folderly.com
Folderly是一个电子邮件交付性解决方案，通过分析和优化域和邮箱性能，确保电子邮件有效到达收件箱。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid是一款电子邮件交付服务，帮助企业管理交易和营销电子邮件，支持API集成和详细分析工具。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap是一个电子邮件测试和交付平台，提供测试、发送和管理电子邮件的工具，支持开发团队在无风险环境中工作。
OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 是一个媒体关系管理平台，提供构建媒体列表、发布新闻稿和跟踪报道等工具，简化公关工作。
Emma
myemma.com
Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Bento
bentonow.com
Bento是一款为线上企业设计的信息自动化平台，提供强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Litmus
litmus.com
Litmus是一个邮件营销工具，帮助用户创建、测试和分析电子邮件，确保每一封邮件的质量和个性化。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款帮助小企业与客户建立和维护关系的沟通工具，支持个性化电子邮件、短信发送及与其他系统集成。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail是一项专门的交易电子邮件发送服务，帮助企业可靠地发送和管理关键电子邮件。
MailUp
mailup.com
MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。
Infobip
infobip.com
Infobip邮件API提供高效的邮件发送基础设施，支持事务和促销邮件，具备快速交付和高送达率，支持全球部署和合规性。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com是一个电子邮件传输服务平台，提供高效、安全的邮件发送和监控，旨在提高邮件送达率和用户互动。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost是一款电子邮件基础设施提供商，帮助企业管理交易和营销电子邮件的发送与交付，提供分析工具和集成服务。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一个企业级电子邮件营销平台，帮助品牌提升销售和客户留存，提供易用的编辑器、细分工具和互动内容功能。
SendPost
sendpost.io
SendPost是一个电子邮件管理平台，提供发送、跟踪和优化电子邮件的工具，确保邮件及时到达收件人。
Magnews
magnews.it
Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是一款高效的冷邮件推广平台，提供智能邮件自动化、实时验证、无限联系人上传及定制邮件功能，旨在帮助企业拓展客户。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷邮件自动化工具，帮助企业简化外展沟通，提供邮箱连接、AI模板、个性化功能等多种自动化功能。
Clever Elements
cleverelements.com
Clever Elements 是一款德国电子邮件营销服务，提供用户友好的编辑器和分析功能，帮助企业设计和管理邮件活动。
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor是一个电子邮件营销工具，提供收件箱监测、黑名单监控和营销分析，帮助用户优化营销活动并提高投递率。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
热身收件箱是一款电子邮件变暖服务，通过真实收件箱网络提高发件人声誉，确保电子邮件更容易到达主收件箱。
Nureply
nureply.com
Nureply是一个通过AI技术个性化冷邮件的软件，旨在提高电子邮件营销效果和销售转化率。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一个事务性邮件平台，支持发送重置密码邮件、一次性密码邮件和欢迎邮件等，简化邮件发送和跟踪。
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly是一款帮助邮件营销人员提高邮件送达率的工具，旨在防止邮件被判定为垃圾邮件，并支持域名和IP的预热。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels是一个电子邮件交付平台，确保客户的邮件可靠投递，防止服务器被列入黑名单，并主动检测安全问题。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一个SMTP继电器和营销自动化平台，帮助企业管理批量和交易电子邮件，优化投递率，提供统计和报告。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一款电子邮件验证和可交付性平台，支持高效验证电子邮件地址，操作简单，适合各种规模的企业使用。
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo是一款电子邮件营销工具，允许用户创建和发送交互式电子邮件，以提高转化率和用户参与度。
Emercury
emercury.net
Emercury是一个电子邮件营销自动化平台，帮助企业管理广告系列、优化客户互动，提高转化率和客户保留。
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad是一款电子邮件营销工具，帮助企业管理和优化电子邮件活动，提供监测和个性化建议，以提高投递效果和参与度。
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 是一个电子邮件交付和威胁监控平台，帮助企业优化邮件投递和加强与受众的互动。
MailReach
mailreach.co
MailReach是一款电子邮件热身服务，通过自动化互动提高发件人声誉，确保电子邮件送达主收件箱而非垃圾邮件。
Warmy
warmy.io
Warmy是一款基于人工智能的电子邮件热身工具，旨在提高电子邮件的送达率，简化电子邮件营销过程，提供实时进度监控和多种实用功能。
Interseller
interseller.io
Interseller是一个招聘技术平台，帮助用户自动化与候选人的沟通，提高招聘效率，简化候选人采购流程。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件热身工具，帮助用户提高发件人声誉，并增加电子邮件进入收件箱的机会。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase是一个电子邮件加热工具，帮助您在联系潜在客户之前提高电子邮件的送达率，减少进入垃圾邮件文件夹的风险。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter是一款邮件加热工具，用户只需连接邮箱，工具便能自动处理所有事务，提升邮件营销效果。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs是一款电子邮件营销解决方案，通过简单的SMTP集成和RESTful API，提升电子邮件的传递性和自动化功能。
Nicesender
nicesender.com
Nicesender 是一个电子邮件营销平台，支持通过 API 进行自动化和集成，提供预制模板和强大的构造器用于简单的邮件模板布局。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker是一个SaaS平台，旨在简化潜在客户生成和邮件外展，为销售和营销专业人士提供自动化工具和服务。
Seventh Sense
theseventhsense.com
第七感是一款销售和市场软件，帮助专业人士每日生成客户数据，以分析提升销售、营销参与度和品牌认知，同时改善客户体验与管理效率。
SendClean
sendclean.com
SendClean是一个智能电子邮件投递平台，提供自动化和个性化工具，帮助企业优化电子邮件营销，提升客户互动和转化率。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和邮件投递率，帮助提高邮件到达优先收件箱的比例，避免进入垃圾邮件或其他文件夹.
Reoon
reoon.com
Reoon是一款电子邮件验证工具，帮助企业维护有效的电子邮件列表，确保地址准确、活跃，并提供实时验证和详细分析功能。
Maildroppa
maildroppa.com
Maildroppa是一个易于使用的电子邮件营销工具，帮助初创公司管理和执行电子邮件活动，支持个性化和分析跟踪。
GoCustomer
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GoCustomer应用通过超个性化邮件重新定义客户互动，帮助企业在客户获取和保留方面提升营销效果。
Unspam
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Unspam是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具，分析电子邮件的主要方面，并提供垃圾邮件评分和预测结果。
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