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电子邮件送达工具在使企业能够监控和增强电子邮件活动、最终提高收件箱放置并在收件人中培养良好声誉方面发挥着至关重要的作用。事实证明，这些工具在营销和销售策略领域具有无价的价值，可以提高打开率和转化机会。通过确保电子邮件有效地通过垃圾邮件过滤器并经过精心设计以使其看起来合法，这些工具将成为取得成功的重要工具。这些工具通常由电子邮件营销人员或负责向联系人列表和潜在客户发送大量电子邮件的组织团队使用，有效部署这些工具可以在更广泛的受众面前战略性地定位有价值的内容和销售机会。此外，它们在防止电子邮件丢失或被标记为垃圾邮件方面发挥着关键作用，确保通信过程更加无缝和成功。
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mailivery
mailivery.io
Mailivery 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，旨在提高电子邮件发件人的声誉并提高电子邮件的送达率。通过参与人工智能生成的销售对话，Mailivery 帮助用户绕过垃圾邮件算法，并将电子邮件放入潜在客户的主收件箱而不是垃圾邮件文件夹中。 该工具的工作原理是使用人工智能与用户收件箱中的真实电子邮件进行交互。它从垃圾邮件中删除电子邮件并实时响应，以提高送达率。 与其他类似服务不同，Mailivery 利用超过 10,000 个用户的点对点网络来生成真实的交互并提高发件人声誉。 该工具为用户提供了仪表板，可以实时洞察垃圾邮件分析和声誉改善。用户可以监控垃圾邮件中的电子邮件数量，检查它们是否被列入黑名单，并接收可操作的建议以提高其声誉。Mailivery 允许用户自定义交互的数量和时间，确保最大程度的送达率。 该工具在后台的专用文件夹中运行，最大限度地减少对销售活动的干扰。此外，Mailivery 还提供与其他客户电子邮件帐户交互的选项，当不同的电子邮件地址相互交互时提供更好的结果。 该工具还提供团队管理功能，允许用户设置自己的帐户并主动管理团队的活动和域统计数据。 此外，Mailivery 还提供信誉检查器和垃圾邮件评分功能，以确保用户正确设置其电子邮件基础设施。客户被分配一个唯一的标识符，以避免被垃圾邮件过滤器与其他客户分组。 总体而言，Mailivery 旨在通过提高电子邮件发件人声誉和绕过垃圾邮件算法来帮助用户提高电子邮件送达率和销量。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷邮件自动化工具，帮助企业简化外展沟通，提供邮箱连接、AI模板、个性化功能等多种自动化功能。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一个企业级电子邮件营销平台，帮助品牌提升销售和客户留存，提供易用的编辑器、细分工具和互动内容功能。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一个SMTP继电器和营销自动化平台，帮助企业管理批量和交易电子邮件，优化投递率，提供统计和报告。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 是一个媒体关系管理平台，提供构建媒体列表、发布新闻稿和跟踪报道等工具，简化公关工作。
Folderly
folderly.com
Folderly是一个电子邮件交付性解决方案，通过分析和优化域和邮箱性能，确保电子邮件有效到达收件箱。
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款销售和营销软件，允许销售和营销专业人员每天生成有关其潜在客户和现有客户的数据，并分析这些数据，以增加销售额、提高营销参与度和品牌知名度，最大限度地减少销售人员造成的不良客户体验和收入损失减员，提高效率和整体士气。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用于潜在客户勘探和电子邮件推广的终极 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的业务勘探游戏——这是一款专为结果驱动型营销人员和销售专业人士设计的突破性 SaaS 解决方案。借助 Leadspicker，您不再需要同时使用多种工具来进行潜在客户挖掘和电子邮件营销活动。该平台为您提供同一个数字屋顶下的一切。主要功能： 电子邮件外展功能：轻松向您的潜在客户发送有针对性的营销活动。借助电子邮件预热和轮换功能，您可以确保您的外展活动发挥最大效力。智能电子邮件匹配：不再需要猜测！使用与潜在客户的电子邮件提供商匹配的客户端发送电子邮件。无论您的潜在客户使用 Outlook 还是 Gmail，Leadspicker 都会匹配并使用适当的客户端来实现最佳送达率。勘探工具：无缝识别符合您业务需求的潜在销售线索。深入挖掘丰富的潜在客户并简化您的定位流程。瀑布式电子邮件搜寻：Leadspicker 通过采用独特的瀑布式方法彻底改变了电子邮件搜寻。通过与超过 5 个第三方解决方案协同，确保获取有效电子邮件地址的成功率和质量更高。特别优惠：数据即服务：寻找优质潜在客户可能具有挑战性。借助 Leadspicker 的数据即服务功能，可以直接在平台上访问顶级潜在客户，为外展做好准备。销售活动即服务：从数据勘探到电子邮件推广，让 Leadspicker 处理繁重的工作。作为客户，您的主要关注点仍然是对会议表现出真正兴趣的潜在客户，以确保更高的转化率。
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的电子邮件送达率和威胁监控平台可让您看到超越表面的指标。积极主动的专业服务团队为行动就绪的可视化和洞察提供了令人难以置信的深度。下一代数据驱动型电子邮件营销人员的必备要素包括： + 收件箱放置 + 全面威胁监控 + 呈现和测试 + DMARC 管理 + 互动智能 + 发送前和发送后分析 我们如何帮助您在电子邮件中取胜：自动化情报：定制在几分钟内监控警报，然后让您获得有关大量变量的重要见解。所以你不能在 99.5% 的时间里考虑可交付性。聚合视觉效果：获得易于理解的可视化效果，并且能够双击所需的粒度，以便您可以实时做出反应并成为电子邮件英雄。由专家分析：由专家提供量身定制的专业服务，他们深入研究您的计划，提供超越简单指标的主动、以行动为导向的建议。
Inboxy
inboxy.io
轻松地将电子邮件放入收件箱，以便您可以达成更多交易。唯一利用无头浏览器和人工智能专用网络来保证更好的送达率的收件箱预热解决方案。我们的 IP 预热服务具有多项独特优势，使我们有别于其他市场解决方案。无头管理 我们跟踪您域名的声誉指标并与我们的域名数据库进行比较，以确保您始终实现更好的电子邮件送达率。域名得分 IQ 我们跟踪您域名的声誉指标，并与我们的域名数据库进行比较，以确保您始终获得更好的电子邮件送达率。提高电子邮件的送达率我们的专有技术可确保您的电子邮件得到优化，以实现最大的送达率。通过分析和定制您的电子邮件参数，我们保证您的邮件到达预期收件人，而不会被标记为垃圾邮件。提高电子邮件打开率我们采用先进的人工智能驱动算法来制作引人注目的主题行和内容，从而提高您的电子邮件的参与度。我们独特的方法可确保您的消息得到更多关注，并显着提高打开率。大容量电子邮件 IP 预热 处理大量电子邮件？我们可扩展的 IP 预热服务可以无缝处理大量电子邮件，确保每封电子邮件都得到有效预热，而不会失去个人风格或最终进入垃圾邮件文件夹。电子邮件信誉管理 您的电子邮件信誉对于成功沟通至关重要。我们的持续监控和主动调整可让您的电子邮件声誉保持良好状态，防止列入黑名单并确保电子邮件性能不间断。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
MailMonitor
mailmonitor.com
从收件箱放置和阻止列表监控到电子邮件营销活动绩效分析，MailMonitor 拥有您优化电子邮件营销活动所需的所有基本工具，并确保您始终遵循电子邮件营销最佳实践。 MailMonitor 是您始终需要的技术合作伙伴，可以充分利用您的电子邮件营销活动并提高其送达率。在您花一分钱之前，我们会确定您的营销活动是否会进入客户的收件箱。我们帮助您解决问题并成为营销英雄。
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一个事务性电子邮件平台，可满足重置密码电子邮件、OTP 电子邮件、欢迎电子邮件等用例的要求。 Mailazy 平台可帮助您无缝发送交易电子邮件并跟踪电子邮件的送达率。 Mailazy 使您的应用程序能够通过简单的 HTTP REST API 或简单的 SMTP 集成发送消息，并消除发送事务电子邮件的复杂性。无需担心您的交易电子邮件是否已到达客户的收件箱，而是专注于诸如构建出色的产品和发展业务之类的重要事情。让 Mailazy 有效地将电子邮件发送到客户的收件箱。立即访问！
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造 简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100 毫秒，正常运行时间 SLA 高达 99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全遵守地区法规。交付支持 专门的交付专家团队可帮助您完成入职、自定义域预热和最大限度地提高性能。报告和分析 使用日志报告和 Webhook 快速诊断和解决发送问题。跟踪电子邮件性能，并通过完整的电子邮件分析获得见解。电子邮件验证 使用 API 或 Web 应用程序识别高风险联系人、删除无效电子邮件地址并保持邮件列表干净。通过优质数据库保护发件人声誉并提高送达率。
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels是一个电子邮件交付平台，确保客户的邮件可靠投递，防止服务器被列入黑名单，并主动检测安全问题。
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts 是竞争对手的电子邮件监控工具，用于了解他们打折的频率、发送电子邮件的时间以及如何细分电子邮件。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一个智能电子邮件发送平台，包含所有工具和功能，可帮助企业以最简单的方式实现其营销和销售目标。
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是为那些拥有生成电子邮件系统的人创建的。无论您拥有商店、计费、会计、CRM、ERP、CMS 还是专用的营销自动化系统 - EmailLabs 都将提高您电子邮件的送达率。 ✅ 由于简单的 SMTP 集成，该服务很快就可以使用。 RESTful API 将允许您与您的 IT 系统完全集成。您还可以使用现成的库和代码示例。 🌐我们在电子邮件送达领域拥有多年的经验。我们每年发送超过 60 亿条消息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
连接到 Inboxroad SMTP 服务器，并在专门专家的帮助下获得最佳交付效果。 Inboxroad 提供监控和个人送达率建议，帮助您充分利用电子邮件营销和交易电子邮件活动。
SendPost
sendpost.io
SendPost是一个电子邮件管理平台，提供发送、跟踪和优化电子邮件的工具，确保邮件及时到达收件人。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的电子邮件预热工具。您只需连接您想要开展外展活动的邮箱，该工具就会自行处理一切。 Inboxigniter 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，它通过考虑行业、业务领域、语言和位置来提供最佳结果。
GoCustomer
gocustomer.ai
通过超个性化电子邮件重新定义客户互动。利用我们独特的人工智能组合来推动您的营销，以实现客户获取、保留等目标。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一个电子邮件预热工具。它可以帮助您在联系潜在客户收件箱之前预热您的电子邮件。一旦您的电子邮件预热，您就可以将其发送到潜在客户的收件箱而不是垃圾邮件文件夹。 Warmbase 可以节省您的时间、精力和精力，提高您的电子邮件送达率和声誉，从而获得更多销量。此外，它还会自动将您的电子邮件从收件人的垃圾邮件文件夹移动到收件箱，并保存您的电子邮件声誉。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
Clever Elements
cleverelements.com
最好的电子邮件营销。超过 250,000 家公司依靠 d 进行电子邮件营销 Clever Elements 是德国电子邮件营销服务。他们提供了一个用户友好的编辑器来设计用于活动和分析功能的电子邮件。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Emercury
emercury.net
Emercury是一个电子邮件营销自动化平台，帮助企业管理广告系列、优化客户互动，提高转化率和客户保留。
Emma
myemma.com
Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
Litmus
litmus.com
Litmus是一个邮件营销工具，帮助用户创建、测试和分析电子邮件，确保每一封邮件的质量和个性化。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
MailReach
mailreach.co
MailReach是一款电子邮件热身服务，通过自动化互动提高发件人声誉，确保电子邮件送达主收件箱而非垃圾邮件。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap是一个电子邮件测试和交付平台，提供测试、发送和管理电子邮件的工具，支持开发团队在无风险环境中工作。
MailUp
mailup.com
MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。
OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid是一款电子邮件交付服务，帮助企业管理交易和营销电子邮件，支持API集成和详细分析工具。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一款电子邮件验证和可交付性平台，支持高效验证电子邮件地址，操作简单，适合各种规模的企业使用。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost是一款电子邮件基础设施提供商，帮助企业管理交易和营销电子邮件的发送与交付，提供分析工具和集成服务。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
热身收件箱是一款电子邮件变暖服务，通过真实收件箱网络提高发件人声誉，确保电子邮件更容易到达主收件箱。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail是一项专门的交易电子邮件发送服务，帮助企业可靠地发送和管理关键电子邮件。
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo是一款电子邮件营销工具，允许用户创建和发送交互式电子邮件，以提高转化率和用户参与度。
Maildroppa
maildroppa.com
适合忙碌的创始人的简单电子邮件营销。 Maildroppa 是一款易于学习的工具，适合正在构建新产品的初创公司。这是与受众建立联系并共同成长的最简单方式。
Interseller
interseller.io
Interseller是一个招聘技术平台，帮助用户自动化与候选人的沟通，提高招聘效率，简化候选人采购流程。
Upland Adestra
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高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Nureply
nureply.com
Nureply是一个通过AI技术个性化冷邮件的软件，旨在提高电子邮件营销效果和销售转化率。
Warmy
warmy.io
Warmy是一款基于人工智能的电子邮件热身工具，旨在提高电子邮件的送达率，简化电子邮件营销过程，提供实时进度监控和多种实用功能。
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Mails.ai 是通过高效的冷电子邮件推广来发展业务的首选平台。这是一个先进且用户友好的系统，可以帮助您以更少的努力接触到更多的人。 Mails.ai 的魅力在于： - 智能电子邮件自动化：我们的 AI 负责为您发送电子邮件和跟进。 - 连接任意数量的电子邮件帐户：没有上限 - 根据需要连接任意数量的帐户。 - 实时电子邮件验证器：通过我们的即时验证系统，我们确保您的电子邮件进入收件箱，而不是垃圾邮件文件夹。 - 无限联系人上传：无论您的潜在客户列表有多大，您都可以全部上传。 - AI 创建的自定义电子邮件：获取由我们聪明的 AI 撰写的直接与受众对话的电子邮件。 - 智能发送模式：我们的系统智能地轮换发件人，以保持高送达率和低垃圾邮件风险。 Mails.ai 不仅仅是一个电子邮件营销工具，它旨在提高您的回复率并帮助您达成更多交易。这一切都是为了让您获得更好的投资回报，无论您的业务规模有多大，都可以享受固定费用定价。这还不是全部 - 享受我们的免费电子邮件预热服务，这是最慷慨的服务之一。借助 Mails.ai，您可以在电子邮件推广工作中选择兼顾有效性、规模和价值的组合。
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