电子邮件送达工具 - 最热门应用 - 塔吉克斯坦

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电子邮件送达工具在使企业能够监控和增强电子邮件活动、最终提高收件箱放置并在收件人中培养良好声誉方面发挥着至关重要的作用。事实证明，这些工具在营销和销售策略领域具有无价的价值，可以提高打开率和转化机会。通过确保电子邮件有效地通过垃圾邮件过滤器并经过精心设计以使其看起来合法，这些工具将成为取得成功的重要工具。这些工具通常由电子邮件营销人员或负责向联系人列表和潜在客户发送大量电子邮件的组织团队使用，有效部署这些工具可以在更广泛的受众面前战略性地定位有价值的内容和销售机会。此外，它们在防止电子邮件丢失或被标记为垃圾邮件方面发挥着关键作用，确保通信过程更加无缝和成功。
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mailivery
mailivery.io
Mailivery 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，旨在提高电子邮件发件人的声誉并提高电子邮件的送达率。通过参与人工智能生成的销售对话，Mailivery 帮助用户绕过垃圾邮件算法，并将电子邮件放入潜在客户的主收件箱而不是垃圾邮件文件夹中。 该工具的工作原理是使用人工智能与用户收件箱中的真实电子邮件进行交互。它从垃圾邮件中删除电子邮件并实时响应，以提高送达率。 与其他类似服务不同，Mailivery 利用超过 10,000 个用户的点对点网络来生成真实的交互并提高发件人声誉。 该工具为用户提供了仪表板，可以实时洞察垃圾邮件分析和声誉改善。用户可以监控垃圾邮件中的电子邮件数量，检查它们是否被列入黑名单，并接收可操作的建议以提高其声誉。Mailivery 允许用户自定义交互的数量和时间，确保最大程度的送达率。 该工具在后台的专用文件夹中运行，最大限度地减少对销售活动的干扰。此外，Mailivery 还提供与其他客户电子邮件帐户交互的选项，当不同的电子邮件地址相互交互时提供更好的结果。 该工具还提供团队管理功能，允许用户设置自己的帐户并主动管理团队的活动和域统计数据。 此外，Mailivery 还提供信誉检查器和垃圾邮件评分功能，以确保用户正确设置其电子邮件基础设施。客户被分配一个唯一的标识符，以避免被垃圾邮件过滤器与其他客户分组。 总体而言，Mailivery 旨在通过提高电子邮件发件人声誉和绕过垃圾邮件算法来帮助用户提高电子邮件送达率和销量。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关电子邮件在所有 KPI 中的表现的高度详细的可视化见解 - 如果确实出现问题，请联系我们的电子邮件传送专家 - 节省时间和精力利用高效可靠的 SocketLabs 电子邮件基础设施赚钱 - 在我们高度安全且合规的电子邮件系统中舒适地捕获和存储电子邮件 在 SocketLabs，我们知道电子邮件对您的业务有多么重要，这就是为什么要完善“击中收件箱的科学”是我们的热情。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一种电子邮件送达解决方案，提供了一种全面的方法来确保完美的电子邮件送达。查找、解决和防止电子邮件送达陷阱，并确保您的电子邮件到达收件箱文件夹。永远不要再让您的电子邮件成为 51% 从未到达收件箱的商业电子邮件的一部分。让每封电子邮件发挥作用，带来收入和商机。
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款销售和营销软件，允许销售和营销专业人员每天生成有关其潜在客户和现有客户的数据，并分析这些数据，以增加销售额、提高营销参与度和品牌知名度，最大限度地减少销售人员造成的不良客户体验和收入损失减员，提高效率和整体士气。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用于潜在客户勘探和电子邮件推广的终极 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的业务勘探游戏——这是一款专为结果驱动型营销人员和销售专业人士设计的突破性 SaaS 解决方案。借助 Leadspicker，您不再需要同时使用多种工具来进行潜在客户挖掘和电子邮件营销活动。该平台为您提供同一个数字屋顶下的一切。主要功能： 电子邮件外展功能：轻松向您的潜在客户发送有针对性的营销活动。借助电子邮件预热和轮换功能，您可以确保您的外展活动发挥最大效力。智能电子邮件匹配：不再需要猜测！使用与潜在客户的电子邮件提供商匹配的客户端发送电子邮件。无论您的潜在客户使用 Outlook 还是 Gmail，Leadspicker 都会匹配并使用适当的客户端来实现最佳送达率。勘探工具：无缝识别符合您业务需求的潜在销售线索。深入挖掘丰富的潜在客户并简化您的定位流程。瀑布式电子邮件搜寻：Leadspicker 通过采用独特的瀑布式方法彻底改变了电子邮件搜寻。通过与超过 5 个第三方解决方案协同，确保获取有效电子邮件地址的成功率和质量更高。特别优惠：数据即服务：寻找优质潜在客户可能具有挑战性。借助 Leadspicker 的数据即服务功能，可以直接在平台上访问顶级潜在客户，为外展做好准备。销售活动即服务：从数据勘探到电子邮件推广，让 Leadspicker 处理繁重的工作。作为客户，您的主要关注点仍然是对会议表现出真正兴趣的潜在客户，以确保更高的转化率。
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的电子邮件送达率和威胁监控平台可让您看到超越表面的指标。积极主动的专业服务团队为行动就绪的可视化和洞察提供了令人难以置信的深度。下一代数据驱动型电子邮件营销人员的必备要素包括： + 收件箱放置 + 全面威胁监控 + 呈现和测试 + DMARC 管理 + 互动智能 + 发送前和发送后分析 我们如何帮助您在电子邮件中取胜：自动化情报：定制在几分钟内监控警报，然后让您获得有关大量变量的重要见解。所以你不能在 99.5% 的时间里考虑可交付性。聚合视觉效果：获得易于理解的可视化效果，并且能够双击所需的粒度，以便您可以实时做出反应并成为电子邮件英雄。由专家分析：由专家提供量身定制的专业服务，他们深入研究您的计划，提供超越简单指标的主动、以行动为导向的建议。
Inboxy
inboxy.io
轻松地将电子邮件放入收件箱，以便您可以达成更多交易。唯一利用无头浏览器和人工智能专用网络来保证更好的送达率的收件箱预热解决方案。我们的 IP 预热服务具有多项独特优势，使我们有别于其他市场解决方案。无头管理 我们跟踪您域名的声誉指标并与我们的域名数据库进行比较，以确保您始终实现更好的电子邮件送达率。域名得分 IQ 我们跟踪您域名的声誉指标，并与我们的域名数据库进行比较，以确保您始终获得更好的电子邮件送达率。提高电子邮件的送达率我们的专有技术可确保您的电子邮件得到优化，以实现最大的送达率。通过分析和定制您的电子邮件参数，我们保证您的邮件到达预期收件人，而不会被标记为垃圾邮件。提高电子邮件打开率我们采用先进的人工智能驱动算法来制作引人注目的主题行和内容，从而提高您的电子邮件的参与度。我们独特的方法可确保您的消息得到更多关注，并显着提高打开率。大容量电子邮件 IP 预热 处理大量电子邮件？我们可扩展的 IP 预热服务可以无缝处理大量电子邮件，确保每封电子邮件都得到有效预热，而不会失去个人风格或最终进入垃圾邮件文件夹。电子邮件信誉管理 您的电子邮件信誉对于成功沟通至关重要。我们的持续监控和主动调整可让您的电子邮件声誉保持良好状态，防止列入黑名单并确保电子邮件性能不间断。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
MailMonitor
mailmonitor.com
从收件箱放置和阻止列表监控到电子邮件营销活动绩效分析，MailMonitor 拥有您优化电子邮件营销活动所需的所有基本工具，并确保您始终遵循电子邮件营销最佳实践。 MailMonitor 是您始终需要的技术合作伙伴，可以充分利用您的电子邮件营销活动并提高其送达率。在您花一分钱之前，我们会确定您的营销活动是否会进入客户的收件箱。我们帮助您解决问题并成为营销英雄。
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一个事务性电子邮件平台，可满足重置密码电子邮件、OTP 电子邮件、欢迎电子邮件等用例的要求。 Mailazy 平台可帮助您无缝发送交易电子邮件并跟踪电子邮件的送达率。 Mailazy 使您的应用程序能够通过简单的 HTTP REST API 或简单的 SMTP 集成发送消息，并消除发送事务电子邮件的复杂性。无需担心您的交易电子邮件是否已到达客户的收件箱，而是专注于诸如构建出色的产品和发展业务之类的重要事情。让 Mailazy 有效地将电子邮件发送到客户的收件箱。立即访问！
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造 简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100 毫秒，正常运行时间 SLA 高达 99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全遵守地区法规。交付支持 专门的交付专家团队可帮助您完成入职、自定义域预热和最大限度地提高性能。报告和分析 使用日志报告和 Webhook 快速诊断和解决发送问题。跟踪电子邮件性能，并通过完整的电子邮件分析获得见解。电子邮件验证 使用 API 或 Web 应用程序识别高风险联系人、删除无效电子邮件地址并保持邮件列表干净。通过优质数据库保护发件人声誉并提高送达率。
MailChannels
mailchannels.com
确保客户的电子邮件始终送达。 我们的电子邮件传送平台可防止服务器列入黑名单并主动检测电子邮件安全问题。
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts 是竞争对手的电子邮件监控工具，用于了解他们打折的频率、发送电子邮件的时间以及如何细分电子邮件。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一个智能电子邮件发送平台，包含所有工具和功能，可帮助企业以最简单的方式实现其营销和销售目标。
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是为那些拥有生成电子邮件系统的人创建的。无论您拥有商店、计费、会计、CRM、ERP、CMS 还是专用的营销自动化系统 - EmailLabs 都将提高您电子邮件的送达率。 ✅ 由于简单的 SMTP 集成，该服务很快就可以使用。 RESTful API 将允许您与您的 IT 系统完全集成。您还可以使用现成的库和代码示例。 🌐我们在电子邮件送达领域拥有多年的经验。我们每年发送超过 60 亿条消息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
连接到 Inboxroad SMTP 服务器，并在专门专家的帮助下获得最佳交付效果。 Inboxroad 提供监控和个人送达率建议，帮助您充分利用电子邮件营销和交易电子邮件活动。
SendPost
sendpost.io
电子邮件 API + SMTP 中继 我们为开发人员、企业和 ESP 提供可靠地交付、衡量和优化电子邮件所需的工具、专业知识和支持，以便它们每次都能按时到达客户的收件箱。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的电子邮件预热工具。您只需连接您想要开展外展活动的邮箱，该工具就会自行处理一切。 Inboxigniter 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，它通过考虑行业、业务领域、语言和位置来提供最佳结果。
GoCustomer
gocustomer.ai
通过超个性化电子邮件重新定义客户互动。利用我们独特的人工智能组合来推动您的营销，以实现客户获取、保留等目标。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一个电子邮件预热工具。它可以帮助您在联系潜在客户收件箱之前预热您的电子邮件。一旦您的电子邮件预热，您就可以将其发送到潜在客户的收件箱而不是垃圾邮件文件夹。 Warmbase 可以节省您的时间、精力和精力，提高您的电子邮件送达率和声誉，从而获得更多销量。此外，它还会自动将您的电子邮件从收件人的垃圾邮件文件夹移动到收件箱，并保存您的电子邮件声誉。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Clever Elements
cleverelements.com
最好的电子邮件营销。超过 250,000 家公司依靠 d 进行电子邮件营销 Clever Elements 是德国电子邮件营销服务。他们提供了一个用户友好的编辑器来设计用于活动和分析功能的电子邮件。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Emercury
emercury.net
Emercury 通过我们易于使用的电子邮件营销自动化平台，帮助营销人员、企业家和企业主培养客户线索，将更多销售转化为现有客户，并教育您的客户提高保留率。我们的电子邮件营销方法完全基于对营销人员进行电子邮件营销最佳实践教育。无论是优化自动化、改进交付还是提高参与度，我们都会成为您的扩展电子邮件营销专家。我们始终保持完全透明，并始终坚持开放式沟通。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建和执行持续的营销活动，让您的品牌始终成为人们关注的焦点。 * 分析和优化——即使您在旅途中，也可以通过实时分析、测试和洞察来了解您的计划的影响并随着时间的推移进行改进。 * 集成 — Emma 与顶级 CRM、电子商务和分析平台集成，因此您可以使用最常用技术中的数据来创建明智且动态的创意。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
MailReach
mailreach.co
排名第一的电子邮件预热服务，可防止陷入垃圾邮件。 MailReach 是一种电子邮件预热服务，可通过自动引导您的电子邮件产生积极而现实的参与度，从而提高您的电子邮件声誉。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一个电子邮件交付平台，供开发团队在一个地方测试、发送和控制电子邮件基础设施，并且由 15 万以上的每月活跃用户提供支持。 Mailtrap 提供了处理电子邮件所需的所有工具。电子邮件测试 - 在临时、开发和 QA 环境中测试您的电子邮件。电子邮件发送 - 发送有关生产的电子邮件。深入分析 - 控制您的电子邮件基础设施性能。电子邮件测试确保安全电子邮件测试在零风险环境中测试您的电子邮件。 Mailtrap电子邮件测试提供了一个假的SMTP服务器来捕获您的测试电子邮件。使用提供的工具，您可以捕获 SMTP 流量、验证 CSS/HTML、检查垃圾邮件分数，并在发送电子邮件之前自动执行调试和改进电子邮件的流程。利用 Mailtrap 电子邮件测试 API 来测试任何与电子邮件相关的功能并与您的团队共享。发送电子邮件以到达收件人的收件箱 在暂存中检查和调试电子邮件后，使用可靠的 Mailtrap 电子邮件发送在生产中发送电子邮件。轻松快速地将其与您的应用程序集成。获取旨在为您默认提供高送达率的电子邮件基础设施。通过可行的分析控制电子邮件使用直升飞机视图仪表板、深入报告和 60 天电子邮件日志监控您的电子邮件统计数据。使用定期的每周报告和每周比较来监控您的交付率趋势，并在您的指标突然下降时发出关键警报。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及 50 多个国家，在全球设有 5 个分支机构。全球超过 10,000 家公司信任 MailUp 作为其数字营销活动的战略合作伙伴。 MailUp 提供最好的基础设施和国际认证，以确保最大程度地传递您的邮件。其强大的消息传递平台辅以一系列工具，可帮助您的日常营销活动顺利进行。其位于克雷莫纳（意大利）和硅谷技术中心的团队处于灵活、可扩展、集成软件开发的前沿。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多证券交易所（OTEX）。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最强大的电子邮件验证和送达服务。 Bouncer 是一个类似 SaaS 堡垒的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）电子邮件验证和交付平台，受到来自六大洲数千家公司的信任。该平台成立于 2017 年，其使命很简单，即改善 Human 2 Human 电子邮件通信并帮助人们通过电子邮件渠道建立并保持联系。 Bouncer 是电子邮件验证市场的技术领导者。列表和 API 验证都是一流的机制，具有零停机时间政策。该产品具有最佳的覆盖范围和高性能（每位客户每小时最多可处理 200 000 封经过验证的电子邮件）。为了成为针对企业和中小型企业细分市场的更复杂的解决方案，该产品具有电子邮件毒性检查和交付能力套件等附加功能，因此用户可以照顾并提高他们的交付能力。 Bouncer 还拥有庞大的集成库（顶级营销自动化、电子邮件营销或销售工具）。为什么您应该考虑将 Bouncer 作为您的电子邮件验证和送达解决方案？ 1. 高精度，防止误报 - 因此客户不会因为错误的分类而失去连接能力 2. 最佳覆盖范围 - 能够验证不同电子邮件服务提供商托管的电子邮件地址（甚至深度全面的 Google Workspace 和 Office365 验证），未知结果数量较少 (0.3-3%) 3. 高性能 - 验证速度和慷慨的速率限制。他们每个客户每小时可以快速检查 200,000 封电子邮件 4. 可靠（零停机政策）和安全 - SOC2 就绪 5. 简化复杂性 - 一流的技术解决方案，具有简单直观的 UI。功能： 超级简单易用的电子邮件检查器和电子邮件验证器 只需拖放包含多达 25 万个地址的电子邮件列表，然后让 Bouncer 的电子邮件检查器完成这项工作！您将知道哪些电子邮件可以安全发送，但该应用程序还会检测
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的电子邮件基础设施提供商和现有的性能最高的电子邮件传送服务。我们的客户每年发送超过 5 万亿条消息，占全球商业电子邮件的 37% 以上。 SparkPost 的多个客户（包括最大的社交网络）每天发送超过 10 亿封电子邮件，使我们成为市场上增长最快的电子邮件传送服务提供商。十多年来，我们开发了电子邮件行业的领先技术和第一个真正为云构建的电子邮件传送服务。从经过微调的 Momentum MTA 到当今完全弹性的云电子邮件传送服务，我们为客户提供经过验证的最高收件箱传送率、轻松的设置和启动以及最全面的分析和洞察。我们基于 AWS 平台构建，为客户提供他们所需的可靠性和可扩展性等。从来没有比这更好的发送电子邮件的方式了。我们的技术很强大，但 SparkPost 最宝贵的资产是我们的员工——业内最有才华和经验丰富的电子邮件专家。从交付专家到开发人员社区，再到企业客户的专门技术客户经理，我们的团队将全程陪伴您。无论您是刚刚开始构建应用程序；大型、复杂的企业；或者介于两者之间，SparkPost 服务可以满足您的电子邮件传送需求。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾邮件发送冷邮件。 Warmup Inbox 是一项电子邮件预热服务，可通过我们相互通信的收件箱网络自动提高您的电子邮件发送声誉。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前称为 TransMail）是 Zoho 提供的专用交易电子邮件发送服务。 ZeptoMail 仅允许用户发送交易电子邮件，这有助于我们确保可靠且有保障地交付您的交易电子邮件。设置选项 ZeptoMail 提供两个设置选项 — SMTP 和电子邮件 API。使用 SMTP 只需几个快速步骤即可将您的业务与 ZeptoMail 集成，或使用电子邮件 API 进行更深入的集成。单独的电子邮件流 按域、应用程序、用途等将电子邮件分类为称为邮件代理的组。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 凭据查看重点报告并控制每个邮件代理的访问和电子邮件发送。电子邮件模板 ZeptoMail 为常见类型的交易电子邮件提供电子邮件模板。从示例模板中进行选择或从头开始创建您自己的模板。电子邮件跟踪 跟踪收件人活动（例如打开和点击）以提高电子邮件性能。 ZeptoMail 还记录已处理的电子邮件并通过 Webhook 配置提供实时通知。报告 查看收件人活动的图形报告并生成多个邮件代理之间的发送活动的比较报告。访问管理 使用高级用户权限为每个用户分配角色。这有助于您管理哪些用户有权访问每个邮件代理及其关联数据。 WordPress 插件 使用适用于 WordPress 的 ZeptoMail 插件在您的 WordPress 帐户中配置您的 ZeptoMail 帐户。您可以直接从 WordPress 网站发送电子邮件
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo 是一款新时代的电子邮件营销工具，可帮助您创建和发送类似应用程序的交互式电子邮件，以帮助您获得更高的转化率和投资回报率。它功能强大，包含您在不同 ESP 中看到的所有功能以及交互式 AMP 电子邮件，可为您带来比以往更高的投资回报率。借助 Mailmodo，您可以 - 创建令人惊叹的无代码电子邮件 - 与 1000 多种工具集成 - 在几分钟内细分您的受众 - 触发旅程和自动化 - 提高送达率和打开率 等等。
Maildroppa
maildroppa.com
适合忙碌的创始人的简单电子邮件营销。 Maildroppa 是一款易于学习的工具，适合正在构建新产品的初创公司。这是与受众建立联系并共同成长的最简单方式。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家总部位于纽约的招聘技术领域 SaaS 公司，最近于 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收购。自 2016 年以来，我们一直在帮助世界各地的招聘机构建立更可预测的客户和候选人渠道。我们的平台有助于减少与潜在客户和候选人互动所需的时间。 Interseller 可以通过自动化和个性化的电子邮件序列查找并联系任何个人或工作电子邮件地址，同时保持 30 多个 CRM 和 ATS 处于最新状态。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Nureply
nureply.com
Nureply 是一款冷电子邮件软件，利用先进的 AI 技术对电子邮件进行个性化、重写内容，并以最高效率发送电子邮件。它旨在通过其人工智能驱动的工具套件帮助外拨团队产生更多销售额和更多收入。 Nureply 的人工智能模型已经过超过 10 亿个参数的训练，以确保电子邮件是由人类和人工智能混合编写的。它还能够自动创建电子邮件活动并提前几个月安排后续行动。 此外，AI 模型还可以针对打开率、响应率和点击率等关键绩效指标 (KPI) 优化营销活动。Nureply 还提供一键取消、无合同以及电子邮件零登陆机会等功能。垃圾邮件文件夹。 它还提供垃圾邮件关键字检查器，以确保电子邮件发送到正确的收件箱。此外，Nureply 可以在几秒钟内生成个性化的第一行，并且比任何其他人工智能工具快 3 倍。 借助 Nureply，用户每天可以节省多达 200 分钟的时间，并将响应率提高多达 240%。最后，Nureply 提供 7 天免费试用，其中有 30 个免费积分来尝试其所有功能。
Warmy
warmy.io
Warmy 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，旨在提高电子邮件的送达率。通过自动化预热过程，Warmy 旨在简化电子邮件营销并提高效率。 该工具连接到您的邮箱，并利用名为“Adeline”的人工智能引擎以最佳速度预热您的邮箱。 Adeline 每天分析数百个参数，代表您与真人互动，并确保您的电子邮件始终到达收件箱。 Warmy 提供全面的进度监控，提供清晰透明的流程，以便用户能够随时了解情况并掌控一切。 它包括电子邮件送达率检查器、电子邮件运行状况检查器和电子邮件模板检查器等功能，以提高电子邮件活动的成功率。 Warmy 的一个主要优点是，它可以通过自动打开、标记为重要邮件以及从垃圾邮件文件夹中删除已发送的邮件来改善电子邮件活动，从而提高您作为发件人的声誉。 该工具还提供投资回报率计算器来估算企业的潜在节省和投资回报。 Warmy 与主要电子邮件提供商兼容，并提供与流行应用程序和工具的集成，使用户能够简化其工作流程。 通过快速设置过程，Warmy 旨在帮助用户避免通常与电子邮件送达问题相关的数周的挫败感。总体而言，Warmy 提供了一个用户友好且自动化驱动的解决方案，以优化电子邮件送达率并增强电子邮件营销活动。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是通过高效的冷电子邮件推广来发展业务的首选平台。这是一个先进且用户友好的系统，可以帮助您以更少的努力接触到更多的人。 Mails.ai 的魅力在于： - 智能电子邮件自动化：我们的 AI 负责为您发送电子邮件和跟进。 - 连接任意数量的电子邮件帐户：没有上限 - 根据需要连接任意数量的帐户。 - 实时电子邮件验证器：通过我们的即时验证系统，我们确保您的电子邮件进入收件箱，而不是垃圾邮件文件夹。 - 无限联系人上传：无论您的潜在客户列表有多大，您都可以全部上传。 - AI 创建的自定义电子邮件：获取由我们聪明的 AI 撰写的直接与受众对话的电子邮件。 - 智能发送模式：我们的系统智能地轮换发件人，以保持高送达率和低垃圾邮件风险。 Mails.ai 不仅仅是一个电子邮件营销工具，它旨在提高您的回复率并帮助您达成更多交易。这一切都是为了让您获得更好的投资回报，无论您的业务规模有多大，都可以享受固定费用定价。这还不是全部 - 享受我们的免费电子邮件预热服务，这是最慷慨的服务之一。借助 Mails.ai，您可以在电子邮件推广工作中选择兼顾有效性、规模和价值的组合。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 创建者 Jesse Lipson 于 2017 年创立，帮助小型企业专注于他们最擅长的事情：建立关系。 Levitate 是一种保持联系的营销工具，旨在帮助小型企业与客户建立并维持真实的关系。 Levitate 的平台允许用户大规模发送个人电子邮件、通过文本与客户保持联系、发送调查、安排会议、记住有关联系人的关键事实，并通过个性化方法实现业务目标 - 所有这些都由您的专门营销教练负责。边。