电子邮件送达工具 - 最热门应用 - 泰国

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SMTP 的中继服务基础设施可以快速解决您的传送问题。我们通过使用我们自己的 IP 地址并监控您的电子邮件以确保反垃圾邮件合规性，最大限度地增加到达收件人收件箱的电子邮件数量。通过提高交付能力，您将看到投资回报率的提高。参与率将会提高，您可以更有效地利用您的资源 - 使您花费的每一笔营销资金获得最高回报。为了确保最佳的投递能力，我们的响应式投递系统会不断监控退回率并调整您的电子邮件投递参数，以确保您的退回率和投诉率保持在最低水平。 SMTP 的中继服务既简单又有效。我们基于云的电子邮件发送服务使您能够轻松开始使用该服务，无需额外的硬件或软件。您可以控制发送的各个方面，并可以通过仪表板查看您的活动统计数据。通过 SMTP 的中继服务，您可以获得： - 卓越的递送能力：我们的专家会仔细检查您的独特需求，并为可能阻止您递送的 ISP 充当您的指南和“翻译”。 - 免费 24/7 支持：您可以无限制地获得电话、聊天和电子邮件支持，专门的专家团队将致力于确保满足您的所有服务需求。 -无合同：您可以按月注册并试用我们的服务。我们的条款非常灵活，因此您可以随时降级或升级您的帐户，没有任何风险。中继服务功能： - 白名单 IP 地址 - 电子邮件身份验证 - 主动监控系统 - ISP 反馈循环 - 共享或专用 IP 地址 - 电子邮件传送率始终保持在第 90 个百分点 - 强大的分析和报告 - 电子邮件传送统计数据，包括退回率和交付确认 -灵活的 API：IT 和开发人员集成 SMTP 的基于云的服务还包括 SMTP API，使 IT 专业人员和开发人员能够轻松集成基于云平台的 Web 应用程序。