电子邮件送达工具 - 最热门应用 - 马耳他

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电子邮件送达工具在使企业能够监控和增强电子邮件活动、最终提高收件箱放置并在收件人中培养良好声誉方面发挥着至关重要的作用。事实证明，这些工具在营销和销售策略领域具有无价的价值，可以提高打开率和转化机会。通过确保电子邮件有效地通过垃圾邮件过滤器并经过精心设计以使其看起来合法，这些工具将成为取得成功的重要工具。这些工具通常由电子邮件营销人员或负责向联系人列表和潜在客户发送大量电子邮件的组织团队使用，有效部署这些工具可以在更广泛的受众面前战略性地定位有价值的内容和销售机会。此外，它们在防止电子邮件丢失或被标记为垃圾邮件方面发挥着关键作用，确保通信过程更加无缝和成功。
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一个电子邮件交付平台，供开发团队在一个地方测试、发送和控制电子邮件基础设施，并且由 15 万以上的每月活跃用户提供支持。 Mailtrap 提供了处理电子邮件所需的所有工具。电子邮件测试 - 在临时、开发和 QA 环境中测试您的电子邮件。电子邮件发送 - 发送有关生产的电子邮件。深入分析 - 控制您的电子邮件基础设施性能。电子邮件测试确保安全电子邮件测试在零风险环境中测试您的电子邮件。 Mailtrap电子邮件测试提供了一个假的SMTP服务器来捕获您的测试电子邮件。使用提供的工具，您可以捕获 SMTP 流量、验证 CSS/HTML、检查垃圾邮件分数，并在发送电子邮件之前自动...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Folderly
folderly.com
Foldly 是一种电子邮件送达解决方案，提供了一种全面的方法来确保完美的电子邮件送达。查找、解决和防止电子邮件送达陷阱，并确保您的电子邮件到达收件箱文件夹。永远不要再让您的电子邮件成为 51% 从未到达收件箱的商业电子邮件的一部分。让每封电子邮件发挥作用，带来收入和商机。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前称为 TransMail）是 Zoho 提供的专用交易电子邮件发送服务。 ZeptoMail 仅允许用户发送交易电子邮件，这有助于我们确保可靠且有保障地交付您的交易电子邮件。设置选项 ZeptoMail 提供两个设置选项 — SMTP 和电子邮件 API。使用 SMTP 只需几个快速步骤即可将您的业务与 ZeptoMail 集成，或使用电子邮件 API 进行更深入的集成。单独的电子邮件流 按域、应用程序、用途等将电子邮件分类为称为邮件代理的组。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 凭据查看重点报告并控制每个邮件代理的访问和电子邮件发送。电子邮件模板 Zept...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 创建者 Jesse Lipson 于 2017 年创立，帮助小型企业专注于他们最擅长的事情：建立关系。 Levitate 是一种保持联系的营销工具，旨在帮助小型企业与客户建立并维持真实的关系。 Levitate 的平台允许用户大规模发送个人电子邮件、通过文本与客户保持联系、发送调查、安排会议、记住有关联系人的关键事实，并通过个性化方法实现业务目标 - 所有这些都由您的专门营销教练负责。边。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的电子邮件基础设施提供商和现有的性能最高的电子邮件传送服务。我们的客户每年发送超过 5 万亿条消息，占全球商业电子邮件的 37% 以上。 SparkPost 的多个客户（包括最大的社交网络）每天发送超过 10 亿封电子邮件，使我们成为市场上增长最快的电子邮件传送服务提供商。十多年来，我们开发了电子邮件行业的领先技术和第一个真正为云构建的电子邮件传送服务。从经过微调的 Momentum MTA 到当今完全弹性的云电子邮件传送服务，我们为客户提供经过验证的最高收件箱传送率、轻松的设置和启动以及最全面的分析和洞察。我们基于 AWS 平台构建，为客户提供他们所需的可靠...
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及...
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾邮件发送冷邮件。 Warmup Inbox 是一项电子邮件预热服务，可通过我们相互通信的收件箱网络自动提高您的电子邮件发送声誉。
MailReach
mailreach.co
排名第一的电子邮件预热服务，可防止陷入垃圾邮件。 MailReach 是一种电子邮件预热服务，可通过自动引导您的电子邮件产生积极而现实的参与度，从而提高您的电子邮件声誉。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造 简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100 毫秒，正常运行时间 SLA 高达 99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是通过高效的冷电子邮件推广来发展业务的首选平台。这是一个先进且用户友好的系统，可以帮助您以更少的努力接触到更多的人。 Mails.ai 的魅力在于： - 智能电子邮件自动化：我们的 AI 负责为您发送电子邮件和跟进。 - 连接任意数量的电子邮件帐户：没有上限 - 根据需要连接任意数量的帐户。 - 实时电子邮件验证器：通过我们的即时验证系统，我们确保您的电子邮件进入收件箱，而不是垃圾邮件文件夹。 - 无限联系人上传：无论您的潜在客户列表有多大，您都可以全部上传。 - AI 创建的自定义电子邮件：获取由我们聪明的 AI 撰写的直接与受众对话的电子邮件。 - 智能发送模式：我们的系...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Clever Elements
cleverelements.com
最好的电子邮件营销。超过 250,000 家公司依靠 d 进行电子邮件营销 Clever Elements 是德国电子邮件营销服务。他们提供了一个用户友好的编辑器来设计用于活动和分析功能的电子邮件。
SendPost
sendpost.io
电子邮件 API + SMTP 中继 我们为开发人员、企业和 ESP 提供可靠地交付、衡量和优化电子邮件所需的工具、专业知识和支持，以便它们每次都能按时到达客户的收件箱。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Warmy
warmy.io
Warmy 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，旨在提高电子邮件的送达率。通过自动化预热过程，Warmy 旨在简化电子邮件营销并提高效率。 该工具连接到您的邮箱，并利用名为“Adeline”的人工智能引擎以最佳速度预热您的邮箱。 Adeline 每天分析数百个参数，代表您与真人互动，并确保您的电子邮件始终到达收件箱。 Warmy 提供全面的进度监控，提供清晰透明的流程，以便用户能够随时了解情况并掌控一切。 它包括电子邮件送达率检查器、电子邮件运行状况检查器和电子邮件模板检查器等功能，以提高电子邮件活动的成功率。 Warmy 的一个主要优点是，它可以通过自动打开、标记为重要邮件以及从垃圾邮...
Nureply
nureply.com
Nureply 是一款冷电子邮件软件，利用先进的 AI 技术对电子邮件进行个性化、重写内容，并以最高效率发送电子邮件。它旨在通过其人工智能驱动的工具套件帮助外拨团队产生更多销售额和更多收入。 Nureply 的人工智能模型已经过超过 10 亿个参数的训练，以确保电子邮件是由人类和人工智能混合编写的。它还能够自动创建电子邮件活动并提前几个月安排后续行动。 此外，AI 模型还可以针对打开率、响应率和点击率等关键绩效指标 (KPI) 优化营销活动。Nureply 还提供一键取消、无合同以及电子邮件零登陆机会等功能。垃圾邮件文件夹。 它还提供垃圾邮件关键字检查器，以确保电子邮件发送到正确的收件箱...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最强大的电子邮件验证和送达服务。 Bouncer 是一个类似 SaaS 堡垒的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）电子邮件验证和交付平台，受到来自六大洲数千家公司的信任。该平台成立于 2017 年，其使命很简单，即改善 Human 2 Human 电子邮件通信并帮助人们通过电子邮件渠道建立并保持联系。 Bouncer 是电子邮件验证市场的技术领导者。列表和 API 验证都是一流的机制，具有零停机时间政策。该产品具有最佳的覆盖范围和高性能（每位客户每小时最多可处理 200 000 封经过验证的电子邮件）。为了成为针对企业和中小型企业细分市场的更复杂的解决方...
MailChannels
mailchannels.com
确保客户的电子邮件始终送达。 我们的电子邮件传送平台可防止服务器列入黑名单并主动检测电子邮件安全问题。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一个事务性电子邮件平台，可满足重置密码电子邮件、OTP 电子邮件、欢迎电子邮件等用例的要求。 Mailazy 平台可帮助您无缝发送交易电子邮件并跟踪电子邮件的送达率。 Mailazy 使您的应用程序能够通过简单的 HTTP REST API 或简单的 SMTP 集成发送消息，并消除发送事务电子邮件的复杂性。无需担心您的交易电子邮件是否已到达客户的收件箱，而是专注于诸如构建出色的产品和发展业务之类的重要事情。让 Mailazy 有效地将电子邮件发送到客户的收件箱。立即访问！
MailMonitor
mailmonitor.com
从收件箱放置和阻止列表监控到电子邮件营销活动绩效分析，MailMonitor 拥有您优化电子邮件营销活动所需的所有基本工具，并确保您始终遵循电子邮件营销最佳实践。 MailMonitor 是您始终需要的技术合作伙伴，可以充分利用您的电子邮件营销活动并提高其送达率。在您花一分钱之前，我们会确定您的营销活动是否会进入客户的收件箱。我们帮助您解决问题并成为营销英雄。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly 是一款帮助电子邮件营销人员阻止其电子邮件陷入垃圾邮件的工具。这会导致打开率和点击率大幅提高。它还用于预热域和 IP。客户通常会摆脱垃圾邮件，并在 4 到 14 天内看到他们的打开率增加一倍以上。我们的工具适用于任何发送平台。
SMTP.com
smtp.com
SMTP 的中继服务基础设施可以快速解决您的传送问题。我们通过使用我们自己的 IP 地址并监控您的电子邮件以确保反垃圾邮件合规性，最大限度地增加到达收件人收件箱的电子邮件数量。通过提高交付能力，您将看到投资回报率的提高。参与率将会提高，您可以更有效地利用您的资源 - 使您花费的每一笔营销资金获得最高回报。为了确保最佳的投递能力，我们的响应式投递系统会不断监控退回率并调整您的电子邮件投递参数，以确保您的退回率和投诉率保持在最低水平。 SMTP 的中继服务既简单又有效。我们基于云的电子邮件发送服务使您能够轻松开始使用该服务，无需额外的硬件或软件。您可以控制发送的各个方面，并可以通过仪表板查看您的活...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo 是一款新时代的电子邮件营销工具，可帮助您创建和发送类似应用程序的交互式电子邮件，以帮助您获得更高的转化率和投资回报率。它功能强大，包含您在不同 ESP 中看到的所有功能以及交互式 AMP 电子邮件，可为您带来比以往更高的投资回报率。借助 Mailmodo，您可以 - 创建令人惊叹的无代码电子邮件 - 与 1000 多种工具集成 - 在几分钟内细分您的受众 - 触发旅程和自动化 - 提高送达率和打开率 等等。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家总部位于纽约的招聘技术领域 SaaS 公司，最近于 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收购。自 2016 年以来，我们一直在帮助世界各地的招聘机构建立更可预测的客户和候选人渠道。我们的平台有助于减少与潜在客户和候选人互动所需的时间。 Interseller 可以通过自动化和个性化的电子邮件序列查找并联系任何个人或工作电子邮件地址，同时保持 30 多个 CRM 和 ATS 处于最新状态。
Emercury
emercury.net
Emercury 通过我们易于使用的电子邮件营销自动化平台，帮助营销人员、企业家和企业主培养客户线索，将更多销售转化为现有客户，并教育您的客户提高保留率。我们的电子邮件营销方法完全基于对营销人员进行电子邮件营销最佳实践教育。无论是优化自动化、改进交付还是提高参与度，我们都会成为您的扩展电子邮件营销专家。我们始终保持完全透明，并始终坚持开放式沟通。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一个电子邮件预热工具。它可以帮助您在联系潜在客户收件箱之前预热您的电子邮件。一旦您的电子邮件预热，您就可以将其发送到潜在客户的收件箱而不是垃圾邮件文件夹。 Warmbase 可以节省您的时间、精力和精力，提高您的电子邮件送达率和声誉，从而获得更多销量。此外，它还会自动将您的电子邮件从收件人的垃圾邮件文件夹移动到收件箱，并保存您的电子邮件声誉。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的电子邮件预热工具。您只需连接您想要开展外展活动的邮箱，该工具就会自行处理一切。 Inboxigniter 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，它通过考虑行业、业务领域、语言和位置来提供最佳结果。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是为那些拥有生成电子邮件系统的人创建的。无论您拥有商店、计费、会计、CRM、ERP、CMS 还是专用的营销自动化系统 - EmailLabs 都将提高您电子邮件的送达率。 ✅ 由于简单的 SMTP 集成，该服务很快就可以使用。 RESTful API 将允许您与您的 IT 系统完全集成。您还可以使用现成的库和代码示例。 🌐我们在电子邮件送达领域拥有多年的经验。我们每年发送超过 60 亿条消息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用于潜在客户勘探和电子邮件推广的终极 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的业务勘探游戏——这是一款专为结果驱动型营销人员和销售专业人士设计的突破性 SaaS 解决方案。借助 Leadspicker，您不再需要同时使用多种工具来进行潜在客户挖掘和电子邮件营销活动。该平台为您提供同一个数字屋顶下的一切。主要功能： 电子邮件外展功能：轻松向您的潜在客户发送有针对性的营销活动。借助电子邮件预热和轮换功能，您可以确保您的外展活动发挥最大效力。智能电子邮件匹配：不再需要猜测！使用与潜在客户的电子邮件提供商匹配的客户端发送电子邮件。无论您的潜在客户使用 Outloo...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款销售和营销软件，允许销售和营销专业人员每天生成有关其潜在客户和现有客户的数据，并分析这些数据，以增加销售额、提高营销参与度和品牌知名度，最大限度地减少销售人员造成的不良客户体验和收入损失减员，提高效率和整体士气。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
Maildroppa
maildroppa.com
适合忙碌的创始人的简单电子邮件营销。 Maildroppa 是一款易于学习的工具，适合正在构建新产品的初创公司。这是与受众建立联系并共同成长的最简单方式。
GoCustomer
gocustomer.ai
通过超个性化电子邮件重新定义客户互动。利用我们独特的人工智能组合来推动您的营销，以实现客户获取、保留等目标。
Inboxroad
inboxroad.com
连接到 Inboxroad SMTP 服务器，并在专门专家的帮助下获得最佳交付效果。 Inboxroad 提供监控和个人送达率建议，帮助您充分利用电子邮件营销和交易电子邮件活动。
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一个智能电子邮件发送平台，包含所有工具和功能，可帮助企业以最简单的方式实现其营销和销售目标。
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的电子邮件送达率和威胁监控平台可让您看到超越表面的指标。积极主动的专业服务团队为行动就绪的可视化和洞察提供了令人难以置信的深度。下一代数据驱动型电子邮件营销人员的必备要素包括： + 收件箱放置 + 全面威胁监控 + 呈现和测试 + DMARC 管理 + 互动智能 + 发送前和发送后分析 我们如何帮助您在电子邮件中取胜：自动化情报：定制在几分钟内监控警报，然后让您获得有关大量变量的重要见解。所以你不能在 99.5% 的时间里考虑可交付性。聚合视觉效果：获得易于理解的可视化效果，并且能够双击所需的粒度，以便您可以实时做出反应并成为电子邮件英雄。由专家分析：由专家提供量身...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。