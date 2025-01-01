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电子邮件客户端软件允许用户通过桌面应用程序管理他们的电子邮件帐户。虽然它们的功能类似于通过浏览器提供的网络邮件管理器，但电子邮件客户端是通过下载的程序访问的。一些电子邮件帐户提供商提供自己的电子邮件客户端，但大多数本身不提供电子邮件帐户。 电子邮件客户端的一个主要优势是能够为多个电子邮件帐户创建统一的收件箱。尽管某些网络邮件服务可以整合来自同一提供商的多个帐户的电子邮件，但电子邮件客户端可以将来自不同提供商的电子邮件收集到一个位置。与网络邮件服务一样，电子邮件客户端要么包含日历功能，要么与外部日历软件集成，使用户能够轻松协调会议并跟踪重要日期。