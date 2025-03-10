电子邮件客户端软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件客户端软件允许用户通过桌面应用程序管理他们的电子邮件帐户。虽然它们的功能类似于通过浏览器提供的网络邮件管理器，但电子邮件客户端是通过下载的程序访问的。一些电子邮件帐户提供商提供自己的电子邮件客户端，但大多数本身不提供电子邮件帐户。 电子邮件客户端的一个主要优势是能够为多个电子邮件帐户创建统一的收件箱。尽管某些网络邮件服务可以整合来自同一提供商的多个帐户的电子邮件，但电子邮件客户端可以将来自不同提供商的电子邮件收集到一个位置。与网络邮件服务一样，电子邮件客户端要么包含日历功能，要么与外部日历软件集成，使用户能够轻松协调会议并跟踪重要日期。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是一款视频会议软件，支持多设备连接，最多100名参与者，40分钟限制，提供升级选项，具备屏幕共享和安全功能。
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一个个人信息管理Web应用程序，包括电子邮件客户端、日历、联系人管理和任务管理功能。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款协作电子邮件管理应用，整合团队收件箱和聊天，支持自动化工作流程和多种工具集成。
Pingly
pingly.com
从一个统一的平台通过电子邮件、文本和语音与任何人无缝地发送消息或交谈。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个简单但功能强大的团队收件箱。它是根据电子邮件客户端的熟悉程度构建的，因此对于任何习惯于通过电子邮件处理客户消息的团队来说，它都可以轻松设置和使用。当您花费一半的时间阅读电子邮件，而另一半的时间在平台之间切换以向您的团队告知所述电子邮件时，很难提高工作效率。您需要一个应用程序来帮助您更快地行动并使所有事情和每个人都在同一页面上。这是循环。它简化了您收到的所有工作通信并将其组织到一个收件箱中，并为您和您的团队提供了订单、控制和焦点。借助 Loop，不会错过任何消息，您的团队可以分配所有权、讨论客户电子邮件、交换文件、自动化工作流程以及轻松管理共享收件箱。为什么不今天尝试一下呢？
Unipile
unipile.com
Unipile是一个集成平台，简化LinkedIn、邮件和消息功能，帮助用户有效管理多渠道通信和数据同步。
Mailstand
mailstand.com
Mailstand 是一个冷电子邮件外展平台，允许您合并邮箱以扩展您的电子邮件外展。如果您想更快地覆盖更多人，那么在一个营销活动中使用多个邮箱非常重要。在邮箱级别设置限制和发送模式，Mailstand 将自动遵循您的规则，因此您永远不会在错误的时间过度发送。