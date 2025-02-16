电子邮件客户端软件 - 最热门应用 - 叙利亚

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件客户端软件允许用户通过桌面应用程序管理他们的电子邮件帐户。虽然它们的功能类似于通过浏览器提供的网络邮件管理器，但电子邮件客户端是通过下载的程序访问的。一些电子邮件帐户提供商提供自己的电子邮件客户端，但大多数本身不提供电子邮件帐户。 电子邮件客户端的一个主要优势是能够为多个电子邮件帐户创建统一的收件箱。尽管某些网络邮件服务可以整合来自同一提供商的多个帐户的电子邮件，但电子邮件客户端可以将来自不同提供商的电子邮件收集到一个位置。与网络邮件服务一样，电子邮件客户端要么包含日历功能，要么与外部日历软件集成，使用户能够轻松协调会议并跟踪重要日期。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
Outlook
outlook.com
Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括插件集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
Pingly
pingly.com
从一个统一的平台通过电子邮件、文本和语音与任何人无缝地发送消息或交谈。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个简单但功能强大的团队收件箱。它是根据电子邮件客户端的熟悉程度构建的，因此对于任何习惯于通过电子邮件处理客户消息的团队来说，它都可以轻松设置和使用。当您花费一半的时间阅读电子邮件，而另一半的时间在平台之间切换以向您的团队告知所述电子邮件时，很难提高工作效率。您需要一个应用程序来帮助您更快地行动并使所有事情和每个人都在同一页面上。这是循环。它简化了您收到的所有工作通信并将其组织到一个收件箱中，并为您和您的团队提供了订单、控制和焦点。借助 Loop，不会错过任何消息，您的团队可以分配所有权、讨论客户电子邮件、交换文件、自动化工作流程以及轻松管理共享收件箱。为什么不今天尝试一下呢？
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Mailstand
mailstand.com
Mailstand 是一个冷电子邮件外展平台，允许您合并邮箱以扩展您的电子邮件外展。如果您想更快地覆盖更多人，那么在一个营销活动中使用多个邮箱非常重要。在邮箱级别设置限制和发送模式，Mailstand 将自动遵循您的规则，因此您永远不会在错误的时间过度发送。