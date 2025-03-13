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电子邮件反垃圾邮件技术旨在阻止恶意内容到达收件人的收件箱。这些工具分析电子邮件、内容和附件是否存在潜在威胁，过滤或阻止任何可疑的内容。管理员可以允许他们信任的内容或发件人，同时阻止或将那些被认为可疑的内容或发件人列入黑名单。 公司依靠电子邮件反垃圾邮件工具来保护员工免受网络钓鱼攻击，并防止意外下载可能危害本地网络的恶意软件。这些工具还有助于确保敏感信息不会被错误地发送给未经授权的收件人，从而降低安全漏洞的风险。
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供针对 Microsoft 365 的全方位安全、合规和备份解决方案，保护邮件免受垃圾邮件、病毒、钓鱼和勒索软件的威胁。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，通过 AI 技术自动分类邮件，将不重要的邮件移至文件夹，帮助用户清理收件箱，提高工作效率。
Proofpoint
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Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
IronVest
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IronVest InboxGuard是一款AI驱动的反钓鱼解决方案，提供实时安全培训，针对实际钓鱼邮件，旨在提升员工安全意识和行为。
Heimdal
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Heimdal是一款提供全面网络安全的应用程序，包括恶意软件检测、Web保护、勒索软件保护和自动软件更新功能，兼容多个操作系统。
Mailinblack
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Mailinblack是一款电子邮件安全解决方案，保护用户免受网络钓鱼、恶意软件和垃圾邮件威胁，增强通信安全。
Intermedia
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Intermedia是一款基于云的通信平台，提供语音、视频会议、聊天、电子邮件等工具，帮助企业提高沟通和协作效率。
Valimail
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Valimail是一个电子邮件身份验证管理平台，提供DMARC服务，以保护组织免受网络钓鱼攻击并增强电子邮件安全性。
SimplyCast
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简单广播是一个综合通信平台，提供20多种工具，帮助组织管理紧急和非紧急通信，提高效率，支持多渠道互动。
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam是一款垃圾邮件过滤应用，利用机器学习高效阻止垃圾邮件，支持多平台集成，确保用户隐私，提供详细报告和客户支持。
1Fort
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1Fort 简化中型企业网络保险的申请过程，帮助经纪人快速报价，企业自动化满足安全要求，获取更优保单。
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