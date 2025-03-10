电子邮件反垃圾邮件软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Intermedia

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Intermedia 是一家云通信公司，通过我们的人工智能平台（包括语音、视频会议、聊天、短信、联络中心、企业电子邮件和生产力、文件共享和备份、安全性、归档），帮助超过 140,000 家企业随时随地更好地连接，等等。我们致力于通过无缝集成的智能通信和协作解决方案组合（包括我们的旗舰产品 Intermedia Unite®）来消除对多个通信服务提供商的需求，所有这些都通过一个高度可靠和安全的平台提供。 Intermedia 凭借按月合同选项、一份月度账单、一个直观的管理控制点以及七次获得 J.D. Power 卓越技术支持认证，致力于通过简单的操作向各种规模的企业提供企业级产品。 ，无忧体验。 作为一家合作伙伴至上的公司，Intermedia 为超过 7,500 个渠道合作伙伴提供全面的计划、资源和支持，帮助他们增加收入并最大限度地取得成功。计划包括我们的客户所有权经销商 (CORE™) 模式，该模式使合作伙伴能够像自己的解决方案一样转售、打包和管理 Intermedia 的解决方案，同时受益于极具吸引力的经济条款并保持其客户关系的所有权 - 以及代理模型。 Intermedia 还很自豪能够成为 NEC 的独家云通信平台提供商，NEC 是全球统一通信市场份额的领先者，在全球估计有超过 8000 万商务电话用户。