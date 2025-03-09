电子邮件反垃圾邮件软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal®是一家快速增长的网络安全公司，专注于连续的技术创新。自2014年在哥本哈根成立以来，基于CTF世界冠军的获胜概念，海姆达尔通过积极建立可以预期威胁景观趋势的产品而经历了壮观的增长。 该公司提供了一个多层安全套件，该套件结合了威胁预防，补丁和资产管理，端点权管理以及防病毒和邮件安全性，将客户确保不受网络攻击的保护，并确保关键信息和知识产权安全。海姆达尔（Heimdal）被公认为该行业的思想领袖，并因其解决方案和教育内容创建而获得了多个国际奖项。 Heimdal产品产品线目前由10种产品和2种服务组成。前一个类别包括预防威胁终点，预防威胁网络，补丁和资产管理，特权访问管理，应用程序控制，下一代端点防病毒软件，勒索软件加密保护，电子邮件安全性，电子邮件欺诈预防和远程桌面。后者由端点检测和响应以及扩展检测和响应代表，或简称EDR和XDR。 目前，Heimdal的网络安全解决方案已在45个以上的国家 /地区部署，并在15多个国家 /地区的办事处得到了175多名高素质专家的支持。 Heimdal是ISAE 3000认证，可为10,000多家公司获得超过200万个端点。该公司在可预测性和可伸缩性的基础上支持其合作伙伴，并以建立可持续生态系统和战略合作伙伴关系的共同目标。