电子邮件反垃圾邮件软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® 是一家快速发展的网络安全公司，专注于持续技术创新。自 2014 年在哥本哈根成立以来，基于 CTF 世界冠军的制胜理念，Heimdal 通过积极构建可预测威胁趋势的产品，实现了惊人的增长。该公司提供多层安全套件，结合了威胁预防、补丁和资产管理、端点权限管理以及防病毒和邮件安全，共同保护客户免受网络攻击，并确保关键信息和知识产权的安全。 Heimdal 被公认为行业思想领袖，并因其解决方案和教育内容创作而荣获多项国际奖项。 Heimdal 产品线目前由 10 种产品和 2 项服务组成。前一类包括威胁防御端点、威胁防御网络、补丁和资产管理、特权访问管理、应用程序控制、下一代端点防病毒、勒索软件加密保护、电子邮件安全、电子邮件欺诈预防和远程桌面。后者的代表是端点检测和响应，以及扩展检测和响应，简称EDR和XDR。目前，Heimdal 的网络安全解决方案已在超过 45 个国家/地区部署，并由超过 15 个国家/地区的办事处和超过 175 名高素质专家提供区域支持。 Heimdal 已通过 ISAE 3000 认证，为超过 10,000 家公司的超过 200 万个端点提供保护。该公司在可预测性和可扩展性的基础上毫不让步地支持其合作伙伴。共同目标是创建可持续的生态系统和战略伙伴关系。