电子邮件反垃圾邮件软件 - 最热门应用 - 阿鲁巴

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电子邮件反垃圾邮件技术旨在阻止恶意内容到达收件人的收件箱。这些工具分析电子邮件、内容和附件是否存在潜在威胁，过滤或阻止任何可疑的内容。管理员可以允许他们信任的内容或发件人，同时阻止或将那些被认为可疑的内容或发件人列入黑名单。 公司依靠电子邮件反垃圾邮件工具来保护员工免受网络钓鱼攻击，并防止意外下载可能危害本地网络的恶意软件。这些工具还有助于确保敏感信息不会被错误地发送给未经授权的收件人，从而降低安全漏洞的风险。
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市场上唯一涵盖 Microsoft 365 安全性、合规性和备份各个方面的解决方案。从各种捆绑包中进行选择以满足您的业务需求，并享受最先进的电子邮件安全性，防止垃圾邮件、病毒、网络钓鱼和勒索软件；加上电子邮件签名和免责声明。您还可以受益于高级威胁防护 (ATP)，以保护您的用户免受最复杂的电子邮件攻击，自动电子邮件连续性以防止意外停机，以及合法合规的电子邮件归档以确保所有电子邮件的安全和可搜索。您甚至可以选择备份和恢复邮箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端点和 Microsoft 365 数据。 365 Total Protection 与 Microsoft 365 的定制集成简化了您的整个体验：从注册到设置，再到功能和用户管理。其中央控制台完美融合了数据隐私和易用性，使您能够做得更多、更少担心。
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast 是一家通过 ISO 27001:2013 认证的领先供应商，为全球组织提供互动软件。 SimplyCast 提供紧急和非紧急通信技术，提供 20 多种通信工具和渠道，帮助组织最大限度地提高效率。该公司的 360 度互动平台是一个功能丰富的解决方案，结合了营销自动化、入站营销和互动通信。 SimplyCast 的客户遍布超过 175 个国家/地区，其中包括全球零售、非营利和酒店行业中许多最知名的品牌，SimplyCast 使组织能够通过客户首选的沟通方式有效地接触客户。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前称为“Retruster”）是唯一一款由人工智能驱动的反网络钓鱼解决方案，可针对您的组织可能收到的实际网络钓鱼电子邮件提供上下文和实时的安全培训。我们将解决方案与沉浸式安全培训计划相结合，提供持续更新、相关且高度吸引人的内容，这些内容专门用于改变员工行为并在整个企业内促进强大的安全文化。
Intermedia
intermedia.com
Intermedia 是一家云通信公司，通过我们的人工智能平台（包括语音、视频会议、聊天、短信、联络中心、企业电子邮件和生产力、文件共享和备份、安全性、归档），帮助超过 140,000 家企业随时随地更好地连接，等等。我们致力于通过无缝集成的智能通信和协作解决方案组合（包括我们的旗舰产品 Intermedia Unite®）来消除对多个通信服务提供商的需求，所有这些都通过一个高度可靠和安全的平台提供。 Intermedia 凭借按月合同选项、一份月度账单、一个直观的管理控制点以及七次获得 J.D. Power 卓越技术支持认证，致力于通过简单的操作向各种规模的企业提供企业级产品。 ，无忧体验。 作为一家合作伙伴至上的公司，Intermedia 为超过 7,500 个渠道合作伙伴提供全面的计划、资源和支持，帮助他们增加收入并最大限度地取得成功。计划包括我们的客户所有权经销商 (CORE™) 模式，该模式使合作伙伴能够像自己的解决方案一样转售、打包和管理 Intermedia 的解决方案，同时受益于极具吸引力的经济条款并保持其客户关系的所有权 - 以及代理模型。 Intermedia 还很自豪能够成为 NEC 的独家云通信平台提供商，NEC 是全球统一通信市场份额的领先者，在全球估计有超过 8000 万商务电话用户。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服务的全球领导者，也是托管 DMARC 的发明者。该公司的云原生产品通过验证发送者身份来阻止假冒攻击并保护品牌。凭借行业领先的专利技术，Valimail 为各种类型和各种规模的企业解锁 DMARC 强制执行，将强制执行成功率从低于 25% 提高到超过 95%。作为唯一获得 FedRAMP 认证的平台以及经过审查的 Microsoft 365 环境和 Twilio SendGrid 的 DMARC 合作伙伴，Valimail 还在每个关键电子邮件身份验证标准机构中占据领导地位，致力于提高电子邮件生态系统的信任和安全性。欲了解更多信息，请访问 www.valimail.com。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® 是一家快速发展的网络安全公司，专注于持续技术创新。自 2014 年在哥本哈根成立以来，基于 CTF 世界冠军的制胜理念，Heimdal 通过积极构建可预测威胁趋势的产品，实现了惊人的增长。该公司提供多层安全套件，结合了威胁预防、补丁和资产管理、端点权限管理以及防病毒和邮件安全，共同保护客户免受网络攻击，并确保关键信息和知识产权的安全。 Heimdal 被公认为行业思想领袖，并因其解决方案和教育内容创作而荣获多项国际奖项。 Heimdal 产品线目前由 10 种产品和 2 项服务组成。前一类包括威胁防御端点、威胁防御网络、补丁和资产管理、特权访问管理、应用程序控制、下一代端点防病毒、勒索软件加密保护、电子邮件安全、电子邮件欺诈预防和远程桌面。后者的代表是端点检测和响应，以及扩展检测和响应，简称EDR和XDR。目前，Heimdal 的网络安全解决方案已在超过 45 个国家/地区部署，并由超过 15 个国家/地区的办事处和超过 175 名高素质专家提供区域支持。 Heimdal 已通过 ISAE 3000 认证，为超过 10,000 家公司的超过 200 万个端点提供保护。该公司在可预测性和可扩展性的基础上毫不让步地支持其合作伙伴。共同目标是创建可持续的生态系统和战略伙伴关系。
1Fort
1fort.com
1Fort 简化了为中间市场企业提供网络保险的流程，节省了保险经纪人及其客户的时间和金钱。经纪商利用 1Fort 帮助客户在几天而不是几周内获得保险，从而在更短的时间内为更多市场提供报价。企业使用 1Fort 自动化高达 90% 的工作，以满足安全要求，使他们能够获得价格更优惠的保单和更全面的覆盖范围。
Mailinblack
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使用法国领先的电子邮件保护解决方案保护您的企业和员工免受威胁。 Mailinblack 技术结合了人工智能和人类智能，20 多年来已得到公司、卫生机构和公共机构的认可。加入我们的 14,000 名客户，除了世界一流的支持服务外，他们还可以受益于适合其组织的有效且可升级的解决方案。
OOPSpam
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